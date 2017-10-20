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Стадион: Стэмфорд Бридж
Состав команд
13
Куртуа
Тибо
24
Кэхилл
Гари
10
Азар
Эден
21
Кико
Фемения
25
Холебас
Хосе
11
Ришарлисон
Челси 3-4-2-1
- Основной состав
- 13 Куртуа Тибо Вратарь
- 28 Аспиликуэта Сесар Защитник
- 27 Кристенсен Андреас Защитник
- 24 Кэхилл Гари Защитник
- 21 Дзаппакоста Давиде Полузащитник
- 14 Бакайоко Тьемуа Полузащитник
- 4 Фабрегас Сеск Полузащитник
- 3 Алонсо Маркос Полузащитник
- 11 Педро Родригес Полузащитник
- 10 Азар Эден Полузащитник
- 9 Мората Альваро Нападающий
- Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Мозес Виктор Травмирован
- Дринкуотер Дэнни Травмирован
- Канте Н'Голо Травмирован
Уотфорд 3-4-3
- Основной состав
- 1 Гомес Эурелио Вратарь
- 6 Мариаппа Эдриан Защитник
- 27 Кабаселе Кристиан Защитник
- 3 Бритос Мигель Защитник
- 21 Кико Фемения Полузащитник
- 8 Клеверли Том Полузащитник
- 16 Дюкур Абдулайе Полузащитник
- 25 Холебас Хосе Полузащитник
- 37 Перейра Роберто Нападающий
- 9 Дини Трой Нападающий
- 11 Ришарлисон Нападающий
- Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Хобан Томми Травмирован
- Каткарт Крейг Травмирован
- Чалоба Натаниэл Травмирован
- Саксесс Исаак Травмирован
- Кабул Юнес Травмирован
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Челси 5:1 Сандерленд ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Вест Бромвич 0:1 Челси ПЛ
Уотфорд (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 16.09.2017 Уотфорд 0:6 Манчестер Сити ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Уотфорд 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.08.2017 Уотфорд 2:3 Бристоль Сити КЛ
- 19.08.2017 Борнмут 0:2 Уотфорд ПЛ
- 12.08.2017 Уотфорд 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 05.08.2017 Уотфорд 0:0 Реал Сосьедад ТМК
- 29.07.2017 Астон Вилла 0:0 Уотфорд ТМК
- 22.07.2017 Уотфорд 1:0 Эйбар ТМК
- 18.07.2017 Виктория Пльзень 0:1 Уотфорд ТМК
- 15.07.2017 Уимблдон 3:2 Уотфорд ТМК
- 08.07.2017 Уокинг 1:1 Уотфорд ТМК
- 21.05.2017 Уотфорд 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Эвертон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 06.05.2017 Лестер 3:0 Уотфорд ПЛ
- 01.05.2017 Уотфорд 0:1 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Уотфорд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|29 - 4
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 2
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 13
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|10.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|13.
|Суонси
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|18.
|Лестер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|19.
|Борнмут
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 18
|3
-
До начала матча осталось 22 часа 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Уотфорд, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Уотфорд, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Челси - Уотфорд
Челси
97.1% (100)
Ничья:
1% (1)
Уотфорд
1.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
41.7% (43)
2:1 Челси:
20.4% (21)
3:1 Челси:
10.7% (11)
3:0 Челси:
10.7% (11)
1:0 Челси:
8.7% (9)
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