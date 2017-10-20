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Стадион:
Челси
 
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Уотфорд
announcement
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До начала матча осталось 22 часа 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Уотфорд, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Уотфорд
Челси
97.1% (100)
Ничья:
1% (1)
Уотфорд
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
41.7% (43)
Челси:
20.4% (21)
Челси:
10.7% (11)
Челси:
10.7% (11)
Челси:
8.7% (9)
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