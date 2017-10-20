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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Этихад Стэдиум
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Состав команд
18
Делф
Фабиан
21
Сильва
Давид
19
Сане
Лерой
29
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Уорд
Стивен
16
Дефур
Стивен
37
Эрфилд
Скотт
11
Вуд
Крис
Манчестер Сити 4-3-3
- Основной состав
- 31 Эдерсон Мораес Вратарь
- 2 Уокер Кайл Защитник
- 5 Стоунс Джон Защитник
- 30 Отаменди Николас Защитник
- 18 Делф Фабиан Защитник
- 17 Де Брёйне Кевин Полузащитник
- 25 Фернандиньо Фернандо Полузащитник
- 21 Сильва Давид Полузащитник
- 7 Стерлинг Рахим Нападающий
- 33 Жезус Габриэль Нападающий
- 19 Сане Лерой Нападающий
- Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Менди Бенжамен Травмирован
Бёрнли 4-4-1-1
- Основной состав
- 29 Поуп Ник Вратарь
- 2 Лоутон Мэттью Защитник
- 5 Тарковски Джеймс Защитник
- 6 Ми Бен Защитник
- 23 Уорд Стивен Защитник
- 12 Брэйди Роберт Полузащитник
- 16 Дефур Стивен Полузащитник
- 4 Корк Джек Полузащитник
- 37 Эрфилд Скотт Полузащитник
- 13 Хендрик Джефф Полузащитник
- 11 Вуд Крис Нападающий
- Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Хитон Том Травмирован
- Уолтерс Джонатан Травмирован
Предыдущие игры
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Уотфорд 0:6 Манчестер Сити ПЛ
- 13.09.2017 Фейеноорд 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль ПЛ
- 26.08.2017 Борнмут 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 15.08.2017 Жирона 1:0 Манчестер Сити ТМК
- 12.08.2017 Брайтон 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
- 21.05.2017 Уотфорд 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 16.05.2017 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.05.2017 Манчестер Сити 2:1 Лестер ПЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Бёрнли 2:2 Лидс КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 23.08.2017 Блэкберн 0:2 Бёрнли КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Ноттингем Форест 1:1 Бёрнли ТМК
- 25.07.2017 Престон Норт Энд 1:2 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Альфретон 2:3 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Киддерминстер 0:1 Бёрнли ТМК
- 14.07.2017 Шемрок Роверс 0:4 Бёрнли ТМК
- 21.05.2017 Бёрнли 1:2 Вест Хэм ПЛ
- 13.05.2017 Борнмут 2:1 Бёрнли ПЛ
- 06.05.2017 Бёрнли 2:2 Вест Бромвич ПЛ
- 29.04.2017 Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 02.01.2017 Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 14.03.2015 Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.12.2014 Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига
- 03.04.2010 Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига
- 07.11.2009 Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|29 - 4
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 2
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 13
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|10.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|13.
|Суонси
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|18.
|Лестер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|19.
|Борнмут
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 18
|3
-
До начала матча осталось 1 день 57 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Бёрнли, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Бёрнли, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли
Манчестер Сити
100% (96)
Ничья:
0% (0)
Бёрнли
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Манчестер Сити:
38.5% (37)
2:0 Манчестер Сити:
25% (24)
3:1 Манчестер Сити:
8.3% (8)
4:1 Манчестер Сити:
7.3% (7)
4:0 Манчестер Сити:
7.3% (7)
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