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Манчестер Сити
 
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Бёрнли
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До начала матча осталось 1 день 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Бёрнли, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли
Манчестер Сити
100% (96)
Ничья:
0% (0)
Бёрнли
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
38.5% (37)
Манчестер Сити:
25% (24)
Манчестер Сити:
8.3% (8)
Манчестер Сити:
7.3% (7)
Манчестер Сити:
7.3% (7)
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