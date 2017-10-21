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Стадион: Зрители: 29500
Сток Сити
0:2
Второй тайм: 57'
Борнмут
0'
0:1
16' Гол
Сурман Эндрю
0:2
18' Пенальти
Станислас Жуниор
57'
Второй тайм
57'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
56'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 29500 болельщиков
56'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити подал угловой справа.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Кук Льюис наказан за толчок Аллен Джо
52'
Удар от ворот произведет Борнмут
51'
Диуф Маме Бирам отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
51'
Аллен Джо на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Хесе Родригес из команды Сток Сити делает неудачный навес.
50'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
49'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
48'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
47'
Шоукросс Райан наказан за толчок Афобе Беник
47'
Удар от ворот произведет Борнмут
46'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
48'
Хесе Родригес из команды Сток Сити делает подножку. Дэниелс Чарли заработал фол.
Угловой
47'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити подал угловой справа.
47'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
47'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Сток Сити
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Удар от ворот произведет Борнмут
45'
Шоукросс Райан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
45'
Флетчер Даррен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Кук Льюис из команды Борнмут делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
44'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой слева.
43'
Афобе Беник бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Удар от ворот произведет Борнмут
43'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Угловой
41'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой слева.
41'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
41'
Афобе Беник из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Удар от ворот произведет Борнмут
40'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
40'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
40'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
39'
Муссе Ли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
39'
Муссе Ли оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Кук Льюис из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
37'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
Офсайд
35'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Удар от ворот произведет Борнмут
35'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
35'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити подал угловой справа.
34'
Диуф Маме Бирам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Хесе Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Удар от ворот произведет Сток Сити
32'
Афобе Беник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Муссе Ли из команды Борнмут делает навес
Фол, нарушение
31'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Сток Сити
30'
Бегович Асмир вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Травма, повреждение
29'
Фрэнсис Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
28'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Муссе Ли из команды Борнмут делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
26'
Айб Джордон из команды Борнмут делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
24'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
23'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Зума Курт из команды Сток Сити делает подножку. Афобе Беник заработал фол.
22'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает навес
21'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити подал угловой справа.
21'
Джонсон Глен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
20'
Аке Натан из команды Борнмут делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
Описание гола
18'
Г О О О О О Л - Станислас Жуниор из команды Борнмут забивает пенальти
Фол, нарушение
17'
ПЕНАЛЬТИ! – Шоукросс Райан фолит в штрафной площади. Афобе Беник пострадал
17'
Афобе Беник на финте ушёл от оппонента.
16'
Станислас Жуниор сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сурман Эндрю отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
16'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
15'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
Фол, нарушение
13'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Кук Льюис заработал фол.
13'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Айб Джордон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
10'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
10'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хесе Родригес из команды Сток Сити делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
8'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает навес
Фол, нарушение
7'
Зума Курт наказан за толчок Станислас Жуниор
Фол, нарушение
5'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
3'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Удар от ворот произведет Сток Сити
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 0:2 Борнмут
Сток Сити
84.6% (154)
Ничья:
13.2% (24)
Борнмут
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сток Сити:
41.2% (75)
Сток Сити:
31.9% (58)
Ничья:
10.4% (19)
Сток Сити:
7.1% (13)
Борнмут:
2.2% (4)
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