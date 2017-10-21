Стадион: Бет365 Зрители: 29500
0:1
16' ГолСурман Эндрю
0:2
18' ПенальтиСтанислас Жуниор
Второй тайм
57'
56'
56'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 29500 болельщиков
56'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
52'
51'
Диуф Маме Бирам отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Аллен Джо на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Хесе Родригес из команды Сток Сити делает неудачный навес.
50'
49'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
49'
47'
Шоукросс Райан наказан за толчок Афобе Беник
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
48'
Хесе Родригес из команды Сток Сити делает подножку. Дэниелс Чарли заработал фол.
47'
47'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
45'
Шоукросс Райан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
45'
Флетчер Даррен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Кук Льюис из команды Борнмут делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
44'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой слева.
43'
Афобе Беник бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
43'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
41'
41'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой слева.
41'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
41'
Афобе Беник из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
40'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
40'
40'
39'
39'
Муссе Ли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
39'
Муссе Ли оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
37'
35'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
35'
35'
35'
34'
Диуф Маме Бирам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Хесе Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
32'
Афобе Беник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
31'
30'
Бегович Асмир вышел из ворот и забрал мяч.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
Фрэнсис Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
26'
Айб Джордон из команды Борнмут делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
23'
22'
Зума Курт из команды Сток Сити делает подножку. Афобе Беник заработал фол.
22'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает навес
21'
21'
21'
21'
Джонсон Глен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Аке Натан из команды Борнмут делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
18'
Г О О О О О Л - Станислас Жуниор из команды Борнмут забивает пенальти
17'
ПЕНАЛЬТИ! – Шоукросс Райан фолит в штрафной площади. Афобе Беник пострадал
17'
Афобе Беник на финте ушёл от оппонента.
16'
Станислас Жуниор сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сурман Эндрю отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
16'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
13'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Кук Льюис заработал фол.
13'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Айб Джордон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
10'
Хесе Родригес из команды Сток Сити делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
8'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает навес
7'
Зума Курт наказан за толчок Станислас Жуниор
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
3'
3'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 0:2 Борнмут
Сток Сити
84.6% (154)
Ничья:
13.2% (24)
Борнмут
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сток Сити:
41.2% (75)
2:1 Сток Сити:
31.9% (58)
1:1 Ничья:
10.4% (19)
2:0 Сток Сити:
7.1% (13)
1:2 Борнмут:
2.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация