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Стадион:
Вест Хэм
 
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Брайтон
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Брайтон, который состоится 20.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм
89.5% (77)
Ничья:
8.1% (7)
Брайтон
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
40.7% (35)
Вест Хэм:
20.9% (18)
Вест Хэм:
15.1% (13)
Ничья:
5.8% (5)
Вест Хэм:
4.7% (4)
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