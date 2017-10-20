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Стадион: Джон Смит
Состав команд
15
Лёв
Крис
10
Муй
Аарон
22
Инс
Томас
18
Янг
Эшли
21
Эррера
Андер
Хаддерсфилд Таун 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лоссль Йонас Вратарь
- 2 Смит Том I Защитник
- 26 Шиндлер Кристофер Защитник
- 25 Йоргенсен Матиас Защитник
- 15 Лёв Крис Защитник
- 6 Хогг Джонатан Полузащитник
- 10 Муй Аарон Полузащитник
- 9 Качунга Элиас Полузащитник
- 22 Инс Томас Полузащитник
- 17 Ван ла Парра Райив Полузащитник
- 20 Депуатр Лоран Нападающий
- Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Горенц-Станкович Йон Травмирован
- Палмер Кейси Травмирован
- Куанер Колин Травмирован
- Хефеле Михаэль Травмирован
Манчестер Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Де Хеа Давид Вратарь
- 18 Янг Эшли Защитник
- 12 Смоллинг Крис Защитник
- 4 Джонс Фил Защитник
- 36 Дармиан Маттео Защитник
- 31 Матич Неманья Полузащитник
- 21 Эррера Андер Полузащитник
- 8 Мата Хуан Полузащитник
- 22 Мхитарян Генрих Полузащитник
- 11 Марсьяль Антони Полузащитник
- 9 Лукаку Ромелу Нападающий
- Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Ибрагимович Златан Травмирован
- Погба Поль Травмирован
- Феллайни Маруан Травмирован
- Кэррик Майкл Травмирован
- Байи Эрик Травмирован
- Рохо Маркос Травмирован
Предыдущие игры
Хаддерсфилд Таун (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Кристал Пэлас 1:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 16.09.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Лестер ПЛ
- 11.09.2017 Вест Хэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 03.09.2017 Альтонаер-93 0:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 26.08.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 23.08.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Ротерхэм КЛ
- 20.08.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 12.08.2017 Кристал Пэлас 0:3 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 04.08.2017 Торино 2:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 01.08.2017 Штуттгарт 3:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 26.07.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Удинезе ТМК
- 22.07.2017 Барнсли 0:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 18.07.2017 Зандхаузен 3:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 16.07.2017 Бёри 1:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 12.07.2017 Аккрингтон 0:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 29.05.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Рединг Ч
- 17.05.2017 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Хаддерсфилд Таун Ч
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Бёртон КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 02.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Сампдория ТМК
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|29 - 4
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 2
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 13
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|10.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|13.
|Суонси
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|18.
|Лестер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|19.
|Борнмут
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 18
|3
-
До начала матча осталось 1 день 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед, который состоится 21.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
Ничья:
3.1% (3)
Манчестер Юнайтед
96.9% (94)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Юнайтед:
50.5% (49)
1:2 Манчестер Юнайтед:
11.3% (11)
0:1 Манчестер Юнайтед:
11.3% (11)
1:3 Манчестер Юнайтед:
10.3% (10)
0:3 Манчестер Юнайтед:
8.2% (8)
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