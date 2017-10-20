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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
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Манчестер Юнайтед
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До начала матча осталось 1 день 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
Ничья:
3.1% (3)
Манчестер Юнайтед
96.9% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
50.5% (49)
Манчестер Юнайтед:
11.3% (11)
Манчестер Юнайтед:
11.3% (11)
Манчестер Юнайтед:
10.3% (10)
Манчестер Юнайтед:
8.2% (8)
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