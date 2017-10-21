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Стадион: Зрители: 29947
Саутгемптон
1:0
Конец матча
Вест Бромвич
0'
67' Желтая карточка
Шадли Насер
1:0
85' Гол
Буфаль Софьян
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
94'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
94'
ШТАНГА! Остин Чарльз попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
Фол, нарушение
94'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич нарушает. Буфаль Софьян пострадал, однако рефери не останавливает игру.
92'
Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич. Это Буфаль Софьян заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Гиббс Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Вест Бромвич остается без одного игрока, потому что Доусон Крэйг уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
87'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
86'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Буфаль Софьян!
85'
Буфаль Софьян на финте ушёл от оппонента.
85'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
85'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
84'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон в офсайде
Фол, нарушение
83'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон нарушает. Макаули Гарет пострадал, однако рефери не останавливает игру.
82'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает навес
81'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
81'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет Остин Чарльз
81'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
80'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Ван Дейк Виргил из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
80'
Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Макаули Гарет наказан за толчок Тадич Душан
Фол, нарушение
79'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич. Это Лемина Марио заработал фол.
78'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Шадли Насер уходит с поля и его заменяет Филлипс Мэтт
76'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
75'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
75'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
73'
Шадли Насер бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
72'
Ван Дейк Виргил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес
72'
Тадич Душан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
71'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
69'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Редмонд Натан
69'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лонг Шейн не смог удачно сыграть.
68'
После дальнего удара, который нанес Габбьядини Маноло мяч отбит вратарем
68'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
Желтая карточка
67'
Шадли Насер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Шадли Насер атакует сзади соперника. Тадич Душан пострадал.
66'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
64'
Седрик Соареш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает навес
Фол, нарушение
63'
Ливермо Джейк нарушает правила. Тадич Душан пострадал
62'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ромеу Ориоль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Шадли Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Йосида Майя наказан за толчок Рондон Саломон
Фол, нарушение
61'
Лемина Марио наказан за толчок Крыховяк Гжегож
60'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
60'
Родригес Джей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
59'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
58'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
57'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает навес
57'
Гиббс Киран пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
56'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Рондон Саломон коснулся мяча рукой.
55'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
55'
Родригес Джей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
54'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон. Это Ньом Аллан заработал фол.
53'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
53'
Тактическая замена. Бэрри Гарет уходит с поля и его заменяет Макаули Гарет
Фол, нарушение
52'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает подножку. Бэрри Гарет заработал фол.
52'
После дальнего удара, который нанес Лонг Шейн мяч отбит вратарем
52'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает навес
52'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон подал угловой слева.
51'
Габбьядини Маноло бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
50'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
50'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
49'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 29947 болельщиков
47'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
47'
Лемина Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
47'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
43'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
43'
Йосида Майя наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
Угловой
43'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
42'
После удара головой, который сделал Йосида Майя мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
42'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон подал угловой слева.
42'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает навес
41'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
40'
Ньом Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
Угловой
40'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Родригес Джей выбил мяч на угловой.
Угловой
40'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон подал угловой слева.
39'
Ньом Аллан выбил мяч на угловой.
39'
Бертранд Райан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
38'
Лемина Марио из команды Саутгемптон нарушает. Бэрри Гарет пострадал, однако рефери не останавливает игру.
37'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Фол, нарушение
36'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает подножку. Крыховяк Гжегож заработал фол.
36'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
35'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
35'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Тадич Душан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Эванс Джонни получил травму и заменен. Ньом Аллан выходит на поле.
Фол, нарушение
32'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Эванс Джонни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Эванс Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
29'
Лонг Шейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
29'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
29'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
29'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шадли Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает подножку. Крыховяк Гжегож заработал фол.
27'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Шадли Насер исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
26'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Родригес Джей заработал фол.
26'
Ван Дейк Виргил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает навес
25'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Ван Дейк Виргил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
24'
Лемина Марио из команды Саутгемптон нарушает. Бэрри Гарет пострадал, однако рефери не останавливает игру.
23'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
23'
Ромеу Ориоль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
23'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон подал угловой слева.
22'
Рондон Саломон выбил мяч на угловой.
Угловой
22'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон подал угловой слева.
22'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Тадич Душан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
20'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
Фол, нарушение
19'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон. Это Крыховяк Гжегож заработал фол.
19'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Лемина Марио наказан за толчок Рондон Саломон
18'
Гиббс Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
18'
После штрафного удара, который произвел Бертранд Райан мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
16'
Ливермо Джейк наказан за толчок Лонг Шейн
16'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
14'
Лемина Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Эванс Джонни.
11'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Угловой
10'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
10'
Йосида Майя выбил мяч на угловой.
10'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
Офсайд
7'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
6'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
6'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
4'
Йосида Майя из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
4'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
Угловой
4'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
4'
Родригес Джей выбил мяч на угловой.
4'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
3'
Бэрри Гарет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич
Саутгемптон
72.8% (131)
Ничья:
21.7% (39)
Вест Бромвич
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
35% (63)
Саутгемптон:
28.9% (52)
Ничья:
18.3% (33)
Саутгемптон:
5.6% (10)
Вест Бромвич:
2.8% (5)
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