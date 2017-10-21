Стадион: Сент-Мэрис Зрители: 29947
1:0
Конец матча
67' Желтая карточкаШадли Насер
1:0
85' ГолБуфаль Софьян
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
94'
94'
ШТАНГА! Остин Чарльз попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
94'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич нарушает. Буфаль Софьян пострадал, однако рефери не останавливает игру.
92'
Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич. Это Буфаль Софьян заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Гиббс Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Вест Бромвич остается без одного игрока, потому что Доусон Крэйг уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
87'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
86'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Буфаль Софьян!
85'
Буфаль Софьян на финте ушёл от оппонента.
85'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
84'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон в офсайде
83'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон нарушает. Макаули Гарет пострадал, однако рефери не останавливает игру.
82'
82'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает навес
81'
81'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет Остин Чарльз
81'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
80'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Ван Дейк Виргил из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
80'
Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Макаули Гарет наказан за толчок Тадич Душан
79'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич. Это Лемина Марио заработал фол.
78'
77'
Тактическая замена. Шадли Насер уходит с поля и его заменяет Филлипс Мэтт
76'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
73'
Шадли Насер бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Ван Дейк Виргил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес
72'
Тадич Душан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
71'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
69'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Редмонд Натан
69'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лонг Шейн не смог удачно сыграть.
68'
После дальнего удара, который нанес Габбьядини Маноло мяч отбит вратарем
68'
67'
67'
67'
Шадли Насер получает желтую карточку.
66'
Шадли Насер атакует сзади соперника. Тадич Душан пострадал.
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
64'
Седрик Соареш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает навес
63'
Ливермо Джейк нарушает правила. Тадич Душан пострадал
62'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ромеу Ориоль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Шадли Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Йосида Майя наказан за толчок Рондон Саломон
61'
Лемина Марио наказан за толчок Крыховяк Гжегож
60'
60'
Родригес Джей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
59'
58'
58'
57'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
57'
57'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает навес
57'
Гиббс Киран пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
56'
55'
Рондон Саломон коснулся мяча рукой.
55'
55'
Родригес Джей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
54'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон. Это Ньом Аллан заработал фол.
53'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Тактическая замена. Бэрри Гарет уходит с поля и его заменяет Макаули Гарет
52'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает подножку. Бэрри Гарет заработал фол.
52'
После дальнего удара, который нанес Лонг Шейн мяч отбит вратарем
52'
52'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает навес
52'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Габбьядини Маноло бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
50'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 29947 болельщиков
47'
47'
47'
Лемина Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
47'
47'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
43'
43'
Йосида Майя наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
43'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
42'
После удара головой, который сделал Йосида Майя мяч выносится вратарем на угловой
42'
42'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает навес
41'
40'
Ньом Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
40'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Родригес Джей выбил мяч на угловой.
40'
39'
Ньом Аллан выбил мяч на угловой.
39'
Бертранд Райан на финте ушёл от оппонента.
38'
Лемина Марио из команды Саутгемптон нарушает. Бэрри Гарет пострадал, однако рефери не останавливает игру.
37'
36'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает подножку. Крыховяк Гжегож заработал фол.
36'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
35'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
35'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
33'
Тадич Душан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
32'
Эванс Джонни получил травму и заменен. Ньом Аллан выходит на поле.
32'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Эванс Джонни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Эванс Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
29'
Лонг Шейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
29'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
29'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
29'
28'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шадли Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает подножку. Крыховяк Гжегож заработал фол.
27'
27'
Шадли Насер исполняет штрафной удар, но его блокируют
26'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Родригес Джей заработал фол.
26'
Ван Дейк Виргил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает навес
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Ван Дейк Виргил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Лемина Марио из команды Саутгемптон нарушает. Бэрри Гарет пострадал, однако рефери не останавливает игру.
23'
23'
Ромеу Ориоль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
23'
22'
Рондон Саломон выбил мяч на угловой.
22'
22'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Тадич Душан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
19'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон. Это Крыховяк Гжегож заработал фол.
19'
18'
Лемина Марио наказан за толчок Рондон Саломон
18'
Гиббс Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
После штрафного удара, который произвел Бертранд Райан мяч попадает в штангу
16'
Ливермо Джейк наказан за толчок Лонг Шейн
16'
16'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
14'
Лемина Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Эванс Джонни.
11'
10'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
10'
Йосида Майя выбил мяч на угловой.
10'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
7'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
6'
6'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
4'
Йосида Майя из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
4'
4'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
4'
Родригес Джей выбил мяч на угловой.
4'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
3'
3'
Бэрри Гарет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
2'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич
Саутгемптон
72.8% (131)
Ничья:
21.7% (39)
Вест Бромвич
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Саутгемптон:
35% (63)
2:1 Саутгемптон:
28.9% (52)
1:1 Ничья:
18.3% (33)
2:0 Саутгемптон:
5.6% (10)
1:2 Вест Бромвич:
2.8% (5)
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