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Стадион:
Эвертон
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 1 день 23 часа 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Арсенал, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Эвертон - Арсенал
Эвертон
12.3% (10)
Ничья:
22.2% (18)
Арсенал
65.4% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
45.7% (37)
Ничья:
16% (13)
Арсенал:
11.1% (9)
Эвертон:
8.6% (7)
Ничья:
4.9% (4)
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