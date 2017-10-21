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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 52251
0:0
Второй тайм: 56'
21' Желтая карточкаЛежён Флорьян
28' Желтая карточкаКабай Йоан
29' Желтая карточкаВан Анхольт Патрик
29' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
|
21'
28'
29'
Состав команд
14
Хейден
Исаак
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
Ньюкасл 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эллиотт Роберт Вратарь
- 22 Йедлин Деандре Защитник
- 6 Ласcеллс Джамал Защитник
- 20 Лежён Флорьян Защитник
- 19 Манкильо Хави Защитник
- 14 Хейден Исаак Полузащитник
- 8 Шелви Джонджо Полузащитник
- 11 Ритчи Мэтт Полузащитник
- 17 Перес Айосе Полузащитник
- 30 Атсу Кристиан Полузащитник
- 21 Хоселу Санмартин Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Дарлоу Карл Вратарь
- 27 Гамес Хесус Защитник
- 2 Кларк Киран Защитник
- 10 Диаме Мохамед Полузащитник
- 23 Мерино Микель Полузащитник
- 7 Мёрфи Джейкоб Полузащитник
- 45 Митрович Александр Нападающий
- Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Дамметт Пол Травмирован
- Айдара Массадио Травмирован
- Гейл Дуайт Травмирован
- Роландо Ааронс Травмирован
- Колбэк Джек Травмирован
Кристал Пэлас 4-4-2
- Основной состав
- 1 Сперони Хулиан Вратарь
- 2 Уорд Джоэл Защитник
- 6 Дэнн Скотт Защитник
- 12 Сахо Мамаду Защитник
- 3 Ван Анхольт Патрик Защитник
- 18 Макартур Джеймс Полузащитник
- 7 Кабай Йоан Полузащитник
- 4 Миливоевич Лука Полузащитник
- 15 Шлупп Джеффри Полузащитник
- 10 Таунсенд Андрос Нападающий
- 11 Заха Уилфрид Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Хенесси Уэйн Вратарь
- 5 Томкинс Джеймс Защитник
- 24 Фосу-Менса Тимоти Защитник
- 8 Лофтус-Чик Рубен Полузащитник
- 44 Ридевальд Жайро Полузащитник
- 42 Панчеон Джейсон Полузащитник
- 26 Сако Бакари Нападающий
- Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Уикхэм Коннор Травмирован
- Бентеке Кристиан Травмирован
Предыдущие игры
Ньюкасл (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 23.08.2017 Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест КЛ
- 20.08.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.08.2017 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 06.08.2017 Ньюкасл 2:0 Верона ТМК
- 02.08.2017 Вольфсбург 1:3 Ньюкасл ТМК
- 29.07.2017 Майнц 2:1 Ньюкасл ТМК
- 26.07.2017 Брэдфорд Сити 0:4 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2017 Престон Норт Энд 1:1 Ньюкасл ТМК
- 14.07.2017 Хартс 1:2 Ньюкасл ТМК
- 07.05.2017 Ньюкасл 3:0 Барнсли Ч
- 28.04.2017 Кардифф Сити 0:2 Ньюкасл Ч
- 24.04.2017 Ньюкасл 4:1 Престон Норт Энд Ч
- 17.04.2017 Ипсвич 3:1 Ньюкасл Ч
- 14.04.2017 Ньюкасл 1:1 Лидс Ч
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.09.2017 Кристал Пэлас 1:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Кристал Пэлас 2:1 Ипсвич КЛ
- 19.08.2017 Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.08.2017 Кристал Пэлас 0:3 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 05.08.2017 Кристал Пэлас 1:1 Шальке 04 ТМК
- 29.07.2017 Метц 1:1 Кристал Пэлас ТМК
- 22.07.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.07.2017 Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.07.2017 Мэйдстоун 1:3 Кристал Пэлас ТМК
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
- 06.05.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 29.04.2017 Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли ПЛ
- 26.04.2017 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
- 30.04.2016 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 28.11.2015 Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 11.02.2015 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 24.09.2014 Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги
- 30.08.2014 Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 22.03.2014 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 21.12.2013 Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига
- 27.01.2010 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 22.08.2009 Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|30 - 4
|25
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:2 Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 4
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|6.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|8.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|9.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|12.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|Лестер
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|16.
|Суонси
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|18.
|Сток Сити
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|19.
|Борнмут
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|2 - 18
|4
Второй тайм
56'
Тактическая замена. Хейден Исаак уходит с поля и его заменяет Мерино Микель
56'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает подножку. Перес Айосе заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 52251 болельщиков
54'
Эллиотт Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
53'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
51'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает навес
50'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает подножку. Шелви Джонджо заработал фол.
48'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
46'
46'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Заха Уилфрид наказан за толчок Йедлин Деандре
43'
43'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
40'
Заха Уилфрид имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
39'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
38'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
37'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
36'
Миливоевич Лука бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
36'
Хоселу Санмартин выбил мяч на угловой.
36'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
34'
Атсу Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Атсу Кристиан на финте ушёл от оппонента.
33'
Сперони Хулиан вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает навес
32'
Эллиотт Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Перес Айосе заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ласcеллс Джамал получает желтую карточку за грубое нарушение
29'
Ван Анхольт Патрик получает желтую карточку за грубое нарушение
28'
Кабай Йоан получает желтую карточку.
28'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
28'
Кабай Йоан совершает грубый фол. Йедлин Деандре был жертвой
27'
Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
26'
Ритчи Мэтт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
25'
Шлупп Джеффри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Заха Уилфрид попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
23'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Лежён Флорьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл. Это Таунсенд Андрос заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл опасно играет. Чуть не пострадал Заха Уилфрид.
17'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Ритчи Мэтт.
16'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
14'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
12'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Шелви Джонджо нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Шлупп Джеффри наказан за толчок Ритчи Мэтт
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
8'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
8'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
6'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает подножку. Шелви Джонджо заработал фол.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
3'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает подножку. Макартур Джеймс заработал фол.
3'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Ньюкасл" выставлен на продажу — 19:11
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл
81.2% (147)
Ничья:
12.7% (23)
Кристал Пэлас
6.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ньюкасл:
33.1% (60)
1:0 Ньюкасл:
28.7% (52)
2:0 Ньюкасл:
14.9% (27)
1:1 Ничья:
8.8% (16)
2:2 Ничья:
3.3% (6)
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