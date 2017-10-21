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Стадион: Зрители: 52251
Ньюкасл
0:0
Второй тайм: 56'
Кристал Пэлас
0'
21' Желтая карточка
Лежён Флорьян
28' Желтая карточка
Кабай Йоан
29' Желтая карточка
Ван Анхольт Патрик
29' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
56'
Второй тайм
56'
Тактическая замена. Хейден Исаак уходит с поля и его заменяет Мерино Микель
Фол, нарушение
56'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает подножку. Перес Айосе заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 52251 болельщиков
54'
Эллиотт Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
53'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
51'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает навес
Офсайд
50'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
48'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает подножку. Шелви Джонджо заработал фол.
48'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
46'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
44'
Заха Уилфрид наказан за толчок Йедлин Деандре
43'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
43'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
40'
Заха Уилфрид имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
39'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
38'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
37'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
36'
Миливоевич Лука бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
36'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
36'
Хоселу Санмартин выбил мяч на угловой.
36'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
35'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
34'
Атсу Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Атсу Кристиан на финте ушёл от оппонента.
33'
Сперони Хулиан вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает навес
32'
Эллиотт Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
32'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Перес Айосе заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
29'
Ласcеллс Джамал получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
29'
Ван Анхольт Патрик получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
28'
Кабай Йоан получает желтую карточку.
28'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
28'
Кабай Йоан совершает грубый фол. Йедлин Деандре был жертвой
27'
Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
26'
Ритчи Мэтт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
25'
Шлупп Джеффри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Заха Уилфрид попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
23'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Лежён Флорьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
21'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл. Это Таунсенд Андрос заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
18'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл опасно играет. Чуть не пострадал Заха Уилфрид.
17'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
17'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Ритчи Мэтт.
16'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
15'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
14'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
12'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Шелви Джонджо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
10'
Шлупп Джеффри наказан за толчок Ритчи Мэтт
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
8'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
8'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
6'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает подножку. Шелви Джонджо заработал фол.
5'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
3'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает подножку. Макартур Джеймс заработал фол.
3'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл
81.2% (147)
Ничья:
12.7% (23)
Кристал Пэлас
6.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ньюкасл:
33.1% (60)
Ньюкасл:
28.7% (52)
Ньюкасл:
14.9% (27)
Ничья:
8.8% (16)
Ничья:
3.3% (6)
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