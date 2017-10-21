Стадион: Либерти
16' Желтая карточкаФухс Кристиан
0:1
25' Гол в свои воротаФернандес Федерико
0:2
49' ГолОкадзаки Синджи
1:2
56' ГолМоусон Алфи
Второй тайм
57'
56'
Тактическая замена. Нарсинг Лучано уходит с поля и его заменяет Дайер Натан
56'
Айю Джордан сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Моусон Алфи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
55'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
54'
Нарсинг Лучано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Нарсинг Лучано на финте ушёл от оппонента.
54'
54'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
54'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Марез Рияд из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
53'
52'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
52'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
51'
51'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Марез Рияд сделал результативную передачу.
49'
Окадзаки Синджи из команды Лестер добил мяч в ворота.
49'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
49'
49'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
49'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Нотон Кайл заработал фол.
48'
47'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
46'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
46'
Тактическая замена. Бриттон Леон уходит с поля и его заменяет Ки Сон-Ён
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
46'
46'
Саншеш Ренату бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
45'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Кэрролл Том нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
44'
44'
Симпсон Дэнни выбил мяч на угловой.
44'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
43'
Окадзаки Синджи нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Варди Джейми из команды Лестер сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
41'
Варди Джейми из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Иборра Висенте из команды Лестер делает навес
39'
39'
Олбрайтон Марк из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Айю Джордан из команды Суонси делает навес
38'
Айю Джордан нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Кэрролл Том из команды Суонси подал угловой справа.
37'
Нотон Кайл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Ольссон Мартин заработал фол.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
35'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
34'
После дальнего удара, который нанес Ндиди Уилфред мяч отбит вратарем
33'
32'
Саншеш Ренату бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
28'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Саншеш Ренату заработал фол.
27'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Фернандес Федерико отправил мяч в свои ворота.
25'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Марез Рияд на финте ушёл от оппонента.
25'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
23'
Абрахам Тэмми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
22'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес
22'
Абрахам Тэмми из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Кэрролл Том из команды Суонси подал угловой справа.
22'
Нарсинг Лучано из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
21'
Айю Джордан из команды Суонси делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Удар от ворот произведет Суонси
20'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
20'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
20'
После удара головой, который нанес Ндиди Уилфред, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает навес
18'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
18'
Варди Джейми бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
17'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Ндиди Уилфред коснулся мяча рукой.
17'
16'
Фухс Кристиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
16'
Фухс Кристиан из команды Лестер. Это Нарсинг Лучано заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
15'
Кэрролл Том из команды Суонси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Варди Джейми из команды Лестер делает передачу за спину защитников.
11'
Удар от ворот произведет Суонси
11'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
11'
Олбрайтон Марк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
11'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
10'
Ольссон Мартин из команды Суонси отвел угрозу отличным подкатом
10'
Марез Рияд на финте ушёл от оппонента.
10'
Суонси совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает навес
8'
7'
Бриттон Леон атакует сзади соперника. Окадзаки Синджи пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
3'
Абрахам Тэмми из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Магир Гарри.
2'
2'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Саншеш Ренату из команды Суонси делает навес
1'
После удара головой, который нанес Окадзаки Синджи, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
1'
1'
1'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Суонси 1:2 Лестер
Суонси
22.9% (41)
Ничья:
49.2% (88)
Лестер
27.9% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.1% (79)
1:2 Лестер:
17.9% (32)
1:0 Суонси:
10.6% (19)
2:1 Суонси:
8.9% (16)
0:1 Лестер:
6.7% (12)
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