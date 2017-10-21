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Стадион: Зрители: 18423
НАК Бреда
0:2
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
45' Желтая карточка
Nicolas Freire
0:1
45' Пенальти
Ван Полен Брам
48' Желтая карточка
Томас Райян
56' Желтая карточка
Кох Менно
0:2
82' Гол
Саймак Мустафа
88' Желтая карточка
Гарсия Мануэль II
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Угловой
93'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
93'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
93'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
92'
После штрафного удара,который нанес Paolo Fernandes мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

Фол, нарушение
92'
Philippe Sandler коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
91'
Мохтар Юнес наказан за толчок Arno Verschueren
Фол, нарушение
91'
Метс Кароль наказан за толчок Ондан Терелл
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
89'
Корте Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
89'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
Желтая карточка
88'
Гарсия Мануэль II получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда. Это Томас Райян заработал фол.
Офсайд
87'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
87'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
87'
Paolo Fernandes бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
86'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает навес
86'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Мохтар Юнес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
Эмброуз Тьерри пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
83'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
82'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Саймак Мустафа эффектным ударом переправил мяч в ворота.
82'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает навес
78'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Эневолдсен Томас
76'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
76'
Деккер Рик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Саймак Мустафа пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
76'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
75'
Намли Юнес нарушает правила. Bart Meijers пострадал
75'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
75'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
73'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
73'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
72'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
72'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
72'
Корте Джованни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Корте Джованни из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
72'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
71'
Кох Менно имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Угловой
70'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
70'
Philippe Sandler выбил мяч на угловой.
70'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
69'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда наносит неточный удар с лета
69'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает навес
Фол, нарушение
68'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Влут Рай заработал фол.
68'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
67'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
67'
Мохтар Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
67'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
66'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Bart Meijers из команды НАК Бреда отвел угрозу отличным подкатом
65'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
65'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
63'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
62'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда наносит очень неточный удар.
62'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
62'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда играет в стеночку. Эль-Алуши Мунир был стеночкой.
60'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
60'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
59'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
Угловой
59'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
57'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
57'
Гарсия Мануэль II наказан за толчок Томас Райян
Желтая карточка
56'
Кох Менно получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
56'
Кох Менно из команды НАК Бреда. Это Намли Юнес заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
55'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит неточный удар с лета
55'
Пажишек Пётр имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
54'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
54'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
54'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Офсайд
54'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 18423 болельщиков
Фол, нарушение
52'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
52'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
51'
Эль-Алуши Мунир бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
51'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле играет в стеночку. Намли Юнес был стеночкой.
Желтая карточка
48'
Томас Райян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
48'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Метс Кароль заработал фол.
48'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
Офсайд
46'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
46'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
46'
Тактическая замена. Nicolas Freire уходит с поля и его заменяет Philippe Sandler
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле забивает пенальти
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ! – Кох Менно фолит в штрафной площади. Саймак Мустафа пострадал
46'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
46'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Nicolas Freire - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
45'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле. Это Эмброуз Тьерри заработал фол.
45'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
42'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает подножку. Томас Райян заработал фол.
41'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Корте Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
38'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит очень неточный удар.
38'
ШТАНГА! Намли Юнес попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
37'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
Офсайд
36'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
36'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
33'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
30'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
30'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
29'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда опасно играет. Чуть не пострадал Эхизибуэ Кингсли.
29'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
29'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Arno Verschueren, и мяч снова в игре
28'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
27'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эль-Алуши Мунир заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
26'
Намли Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
26'
Пажишек Пётр нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Влут Рай отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
25'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
25'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
23'
Мохтар Юнес отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
23'
Кох Менно блокирует соперника. Томас Райян заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
22'
Bart Meijers наказан за толчок Намли Юнес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
20'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
20'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
19'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
19'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
19'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
18'
Мари Пабло получил травму и заменен. Bart Meijers выходит на поле.
18'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
18'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
17'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
17'
Тасенде Хосе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
16'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Алуши Мунир.
16'
Влут Рай из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
16'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
16'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
15'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Мари Пабло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
13'
Мари Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает подножку. Ван Полен Брам заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
10'
Корте Джованни из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Корте Джованни из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
8'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эль-Алуши Мунир заработал фол.
6'
Саймак Мустафа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
6'
Влут Рай из команды НАК Бреда делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
5'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эмброуз Тьерри заработал фол.
4'
Эмброуз Тьерри попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Эмброуз Тьерри на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
3'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
3'
Nicolas Freire выбил мяч подальше от ворот.
2'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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