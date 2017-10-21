Стадион: Рат Верлег Зрители: 18423
0:2
Конец матча
45' Желтая карточкаNicolas Freire
0:1
45' ПенальтиВан Полен Брам
48' Желтая карточкаТомас Райян
56' Желтая карточкаКох Менно
0:2
82' ГолСаймак Мустафа
88' Желтая карточкаГарсия Мануэль II
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
93'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
93'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
92'
После штрафного удара,который нанес Paolo Fernandes мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
92'
Philippe Sandler коснулся мяча рукой.
91'
Мохтар Юнес наказан за толчок Arno Verschueren
91'
Метс Кароль наказан за толчок Ондан Терелл
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
89'
Корте Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
89'
89'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
88'
Гарсия Мануэль II получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда. Это Томас Райян заработал фол.
87'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
87'
87'
Paolo Fernandes бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
86'
86'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает навес
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Мохтар Юнес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
Эмброуз Тьерри пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
83'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
82'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Саймак Мустафа эффектным ударом переправил мяч в ворота.
82'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
79'
78'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Эневолдсен Томас
76'
76'
Деккер Рик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Саймак Мустафа пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
76'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
75'
Намли Юнес нарушает правила. Bart Meijers пострадал
75'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
75'
75'
73'
73'
73'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
72'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
72'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
72'
72'
Корте Джованни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Корте Джованни из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
72'
71'
Кох Менно имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
70'
Philippe Sandler выбил мяч на угловой.
70'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
69'
69'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда наносит неточный удар с лета
69'
68'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Влут Рай заработал фол.
68'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
67'
67'
Мохтар Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Bart Meijers из команды НАК Бреда отвел угрозу отличным подкатом
65'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
65'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
63'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда наносит очень неточный удар.
62'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
62'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда играет в стеночку. Эль-Алуши Мунир был стеночкой.
60'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
59'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
59'
57'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
57'
Гарсия Мануэль II наказан за толчок Томас Райян
56'
Кох Менно получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Кох Менно из команды НАК Бреда. Это Намли Юнес заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
55'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит неточный удар с лета
55'
Пажишек Пётр имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
54'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
54'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
54'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
54'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 18423 болельщиков
52'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
52'
52'
51'
Эль-Алуши Мунир бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
51'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
50'
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле играет в стеночку. Намли Юнес был стеночкой.
48'
Томас Райян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
48'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Метс Кароль заработал фол.
48'
48'
46'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
46'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
46'
Тактическая замена. Nicolas Freire уходит с поля и его заменяет Philippe Sandler
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Г О О О О О Л - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле забивает пенальти
47'
ПЕНАЛЬТИ! – Кох Менно фолит в штрафной площади. Саймак Мустафа пострадал
46'
46'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Nicolas Freire - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
45'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле. Это Эмброуз Тьерри заработал фол.
45'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
45'
42'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает подножку. Томас Райян заработал фол.
41'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Корте Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
38'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит очень неточный удар.
38'
ШТАНГА! Намли Юнес попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
37'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
36'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
36'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
34'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
33'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
30'
30'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда опасно играет. Чуть не пострадал Эхизибуэ Кингсли.
29'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
29'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Arno Verschueren, и мяч снова в игре
28'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
27'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эль-Алуши Мунир заработал фол.
27'
26'
Намли Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
26'
Пажишек Пётр нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Влут Рай отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
25'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
25'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
23'
Мохтар Юнес отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
23'
Кох Менно блокирует соперника. Томас Райян заработал своей команде штрафной.
22'
Bart Meijers наказан за толчок Намли Юнес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
20'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
19'
19'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
19'
18'
Мари Пабло получил травму и заменен. Bart Meijers выходит на поле.
18'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
18'
17'
17'
Тасенде Хосе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
16'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Алуши Мунир.
16'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
16'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
15'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Мари Пабло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
13'
Мари Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает подножку. Ван Полен Брам заработал фол.
11'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
10'
Корте Джованни из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Корте Джованни из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
8'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эль-Алуши Мунир заработал фол.
6'
Саймак Мустафа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
6'
Влут Рай из команды НАК Бреда делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Эмброуз Тьерри заработал фол.
4'
Эмброуз Тьерри попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Эмброуз Тьерри на финте ушёл от оппонента.
3'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
3'
Nicolas Freire выбил мяч подальше от ворот.
2'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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