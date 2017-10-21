- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: ФК Сеница
0:0
Первый тайм: 17'
Состав команд
Сеница
- Основной состав
- 18 Frantisek Plach Вратарь
- 6 Сарпей Ханс Защитник
- 2 Отрисал Эрик Защитник
- 20 Oliver Podhorin Защитник
- 24 Шефчик Самуэл Полузащитник
- 13 Рихтарех Давид Полузащитник
- 5 Крч Якуб Полузащитник
- 7 Дуга Денис Полузащитник
- 14 Marek Rigo Нападающий
- 22 Blazej Vascak
- 11 Jurij Medvedev
- Запасные игроки
- 10 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 8 Alan Kovac Полузащитник
- 23 Dominik Smekal
- 29 Vojtech Milosovic
- 17 Dominik Maly
- 26 Filip Duris
- 15 Martin Cervenak
- Главный тренер: Ladislav Hudec
Ружомберок
- Основной состав
- 35 Ivan Krajcirik Вратарь
- 17 Масло Петер Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 25 Пикк Артур Полузащитник
- 9 Кунца Доминик Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Нападающий
- 7 Гал-Андрезли Петер Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- 8 Такач Далибор
- Запасные игроки
- 21 Гайдух Любош Вратарь
- 14 Купец Шимон Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 27 Сапара Марек Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 16 Michal Jonec
- 5 Mario Almasky
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Предыдущие игры
Сеница (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Сеница 0:1 Злате Моравце С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
- 19.08.2017 Сеница 0:1 Нитра С
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница С
- 04.08.2017 Сеница 1:1 Слован Братислава С
- 30.07.2017 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 23.07.2017 Сеница 1:2 Тренчин С
- 19.05.2017 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 13.05.2017 Жилина 3:2 Сеница С
- 06.05.2017 Сеница 1:2 Ружомберок С
- 27.04.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 23.04.2017 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 15.04.2017 Злате Моравце 2:1 Сеница С
- 07.04.2017 Татран Прешов 1:0 Сеница С
- 01.04.2017 Сеница 1:0 Земплин С
Ружомберок (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок С
- 12.08.2017 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава С
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 30.07.2017 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 27.07.2017 Эвертон 1:0 Ружомберок ЛЕ
- 23.07.2017 Злате Моравце 2:1 Ружомберок С
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
- 06.07.2017 Ружомберок 2:0 Войводина ЛЕ
- 29.06.2017 Войводина 2:1 Ружомберок ЛЕ
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК С
Последние игры между собой
Сеница: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
- 30.07.2017 Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига
- 06.05.2017 Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига
- 10.12.2016 Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига
- 10.09.2016 Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига
- 19.03.2016 Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига
- 17.10.2015 Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига
- 24.07.2015 Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига
- 20.05.2015 Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига
- 28.02.2015 Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига
- 13.09.2014 Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига
- 03.05.2014 Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига
- 23.11.2013 Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига
- 24.08.2013 Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига
- 18.05.2013 Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига
- 03.03.2013 Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига
- 15.09.2012 Ружомберок 0:2 Сеница Суперлига
- 04.05.2012 Сеница 2:0 Ружомберок Суперлига
- 09.09.2011 Сеница 2:1 Ружомберок Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|13
|10
|1
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|13
|7
|5
|1
|28 - 16
|26
|3.
|ДАК
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|4.
|Нитра
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|5.
|Жилина
|12
|7
|0
|5
|30 - 19
|21
|6.
|Тренчин
|13
|6
|3
|4
|30 - 21
|21
|7.
|Ружомберок
|0:0
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|8.
|Злате Моравце
|0:0
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|9.
|Земплин
|0:0
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|10.
|Подбрезова
|0:0
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|11.
|Татран Прешов
|12
|2
|2
|8
|11 - 34
|8
|12.
|Сеница
|0:0
|13
|0
|3
|10
|8 - 29
|3
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация