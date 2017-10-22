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Стадион: Tatran Stadion
0:1
Второй тайм: 77'
0:1
27' ГолМраз Самуэл
71' Желтая карточкаШпалек Николас
|
27'
0:1
71'
Состав команд
Татран Прешов
- Основной состав
- 1 Adrian Slancik Вратарь
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 90 Уде Кристофер Защитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 20 Roland Cernak Полузащитник
- 8 Tomas Sedlak Полузащитник
- 4 Patrik Jacko Полузащитник
- 10 Peter Katona Нападающий
- 40 Jakub Wiezik
- 36 Issa Adekunle
- 30 Oleksii Miliutin
- Запасные игроки
- 77 Jozef Talian Вратарь
- 22 Erik Streno Защитник
- 44 Гованчик Юрай Защитник
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 9 Richard Kacala Полузащитник
- 31 Mojmir Trebunak
- Главный тренер: Miroslav Jantek
Жилина
- Основной состав
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 25 Filip Kasa Защитник
- 8 Lukas Janosik Защитник
- 66 Качер Мирослав Защитник
- 39 Чватал Юрай Защитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Защитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 11 Мраз Самуэл Полузащитник
- 27 Мазань Роберт Полузащитник
- 10 Шпалек Николас Нападающий
- 16 David Hancko
- Запасные игроки
- 30 Мандоус Алеш Вратарь
- 14 Голубек Якуб Защитник
- 24 Кралик Мартин Полузащитник
- 7 Кочук Евгений Полузащитник
- 21 Robert Polievka Нападающий
- 90 Лачны Милош Нападающий
- 34 Yusuf Otubanjo Нападающий
- Главный тренер: Гуля Адриан
Предыдущие игры
Татран Прешов (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
- 19.08.2017 Злате Моравце 4:1 Татран Прешов С
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов С
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 23.07.2017 Татран Прешов 1:5 Слован Братислава С
- 27.05.2017 Тренчин 4:0 Татран Прешов С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
- 12.05.2017 Слован Братислава 3:1 Татран Прешов С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 03.05.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 16.04.2017 Спартак Трнава 4:0 Татран Прешов С
- 07.04.2017 Татран Прешов 1:0 Сеница С
- 02.04.2017 Жилина 3:0 Татран Прешов С
Жилина (последние 20 матчей: +13 =0 -7)
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
- 25.08.2017 Жилина 3:1 Спартак Трнава С
- 20.08.2017 ДАК 4:2 Жилина С
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница С
- 05.08.2017 Злате Моравце 2:0 Жилина С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 26.07.2017 Жилина 3:4 Трабзонспор ТМК
- 22.07.2017 Нитра 1:0 Жилина С
- 19.07.2017 Копенгаген 1:2 Жилина ЛЧ
- 12.07.2017 Жилина 1:3 Копенгаген ЛЧ
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Злате Моравце 1:4 Жилина С
- 13.05.2017 Жилина 3:2 Сеница С
- 06.05.2017 Земплин 0:1 Жилина С
Последние игры между собой
Татран Прешов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Жилина: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов Суперлига
- 02.04.2017 Жилина 3:0 Татран Прешов Суперлига
- 30.10.2016 Татран Прешов 1:1 Жилина Суперлига
- 30.07.2016 Жилина 4:0 Татран Прешов Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|13
|11
|0
|2
|24 - 9
|33
|2.
|Слован Братислава
|13
|7
|4
|2
|30 - 19
|25
|3.
|Жилина
|1:0
|13
|8
|0
|5
|31 - 19
|24
|4.
|ДАК
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|5.
|Ружомберок
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|6.
|Нитра
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|7.
|Тренчин
|13
|6
|3
|4
|30 - 21
|21
|8.
|Злате Моравце
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|9.
|Земплин
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|10.
|Подбрезова
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|11.
|Татран Прешов
|0:1
|13
|2
|2
|9
|11 - 35
|8
|12.
|Сеница
|13
|0
|2
|11
|8 - 32
|2
Второй тайм
71'
Шпалек Николас получает желтую карточку.
46'
Прешов производит замену. Петер Катона уходит, и Erik Streno заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Прешов производит замену. Томаш Шедлак уходит, и Jan Dzurik заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мраз Самуэл.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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