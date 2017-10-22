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Стадион:
Татран Прешов
0:1
Второй тайм: 77'
Жилина
0'
0:1
27' Гол
Мраз Самуэл
71' Желтая карточка
Шпалек Николас
77'
Второй тайм
Желтая карточка
71'
Шпалек Николас получает желтую карточку.
46'
Прешов производит замену. Петер Катона уходит, и Erik Streno заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Прешов производит замену. Томаш Шедлак уходит, и Jan Dzurik заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мраз Самуэл.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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