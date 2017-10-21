Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6532
0:2
Конец матча
10' Желтая карточкаЛеманс Клинт
41' Желтая карточкаTorino Hunte
0:1
66' ГолФалкенбург Эрик
0:2
90' ГолЙонсен Бьорн
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Thijmen Goppel сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йонсен Бьорн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
94'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
93'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
93'
92'
Tarik Tissoudali наказан за толчок Майсснер Томас
92'
92'
92'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
91'
После дальнего удара, который нанес Kelechi Nwakali мяч отбит вратарем
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Хой Элсон получил травму и заменен. Thijmen Goppel выходит на поле.
88'
Хой Элсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
87'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Тактическая замена. Лябиль Леруа уходит с поля и его заменяет Kelechi Nwakali
86'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг. Это Тай Леннарт заработал фол.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
84'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
82'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
80'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
80'
Vito van Crooy на финте ушёл от оппонента.
79'
79'
79'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
78'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
76'
76'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло бьет головой мимо ворот
76'
76'
Баккер Данни выбил мяч на угловой.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
73'
73'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
73'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
72'
Уннерсталл Ларс выбил мяч на угловой.
72'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
72'
Лоренцен Мелвин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Фалкенбург Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
69'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло делает подножку. Эбюэхи Тайронн заработал фол.
66'
Эбюэхи Тайронн сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фалкенбург Эрик эффектным ударом переправил мяч в ворота.
66'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает отличный навес.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 6532 болельщиков
66'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Moreno Rutten.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
65'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Tarik Tissoudali
64'
64'
63'
Эбюэхи Тайронн наказан за толчок Vito van Crooy
62'
62'
61'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло в офсайде
60'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг. Это Vito van Crooy заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
58'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
58'
57'
56'
56'
56'
Баккер Данни наказан за толчок Vito van Crooy
55'
55'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
54'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес
53'
52'
51'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
50'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает навес
49'
Гортер Донни наказан за толчок Тай Леннарт
49'
48'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
48'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
46'
46'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
43'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
42'
42'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
41'
Torino Hunte получает желтую карточку.
41'
Torino Hunte совершает грубый фол. Мейерс Арон был жертвой
41'
41'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
41'
Тай Леннарт бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
41'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
40'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
39'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло бьет головой мимо ворот
38'
38'
38'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
38'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
33'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Moreno Rutten заработал фол.
31'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло в офсайде
31'
31'
30'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
27'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло в офсайде
27'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
27'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
25'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Майсснер Томас выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Мейерс Арон совершает грубый фол. Тай Леннарт был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
20'
Майсснер Томас выбил мяч подальше от ворот.
20'
После дальнего удара, который нанес Леманс Клинт мяч отбит вратарем
19'
19'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
18'
Vito van Crooy попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
18'
Vito van Crooy на финте ушёл от оппонента.
17'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
16'
16'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
14'
14'
Лоренцен Мелвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Лоренцен Мелвин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
14'
Лоренцен Мелвин на финте ушёл от оппонента.
14'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
14'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
13'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
11'
Лоренцен Мелвин наказан за толчок Moreno Rutten
11'
10'
Леманс Клинт получает желтую карточку.
10'
Леманс Клинт совершает грубый фол. Иммерс Лекс был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
9'
После дальнего удара, который нанес Лябиль Леруа мяч отбит вратарем
9'
9'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает навес
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
8'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
8'
Тай Леннарт на финте ушёл от оппонента.
8'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
7'
Нильс Реселер наказан за толчок Майсснер Томас
7'
7'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
7'
7'
Баккер Данни выбил мяч на угловой.
7'
ШТАНГА! Тай Леннарт попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
4'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
3'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
3'
3'
2'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
1'
1'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
1'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло. Это Мейерс Арон заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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