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Стадион: Зрители: 6532
ВВВ-Венло
0:2
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
10' Желтая карточка
Леманс Клинт
41' Желтая карточка
Torino Hunte
0:1
66' Гол
Фалкенбург Эрик
0:2
90' Гол
Йонсен Бьорн
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Thijmen Goppel сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йонсен Бьорн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
94'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
93'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

93'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
93'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Tarik Tissoudali наказан за толчок Майсснер Томас
92'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
Фол, нарушение
92'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
91'
После дальнего удара, который нанес Kelechi Nwakali мяч отбит вратарем
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Хой Элсон получил травму и заменен. Thijmen Goppel выходит на поле.
Травма, повреждение
88'
Хой Элсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Лябиль Леруа уходит с поля и его заменяет Kelechi Nwakali
Фол, нарушение
86'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг. Это Тай Леннарт заработал фол.
86'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
84'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
82'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
80'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
80'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
80'
Vito van Crooy на финте ушёл от оппонента.
79'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
79'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
78'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
76'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло бьет головой мимо ворот
Угловой
76'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
76'
Баккер Данни выбил мяч на угловой.
75'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
73'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
72'
Уннерсталл Ларс выбил мяч на угловой.
Угловой
72'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
72'
Лоренцен Мелвин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
70'
Фалкенбург Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло делает подножку. Эбюэхи Тайронн заработал фол.
66'
Эбюэхи Тайронн сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фалкенбург Эрик эффектным ударом переправил мяч в ворота.
66'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает отличный навес.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 6532 болельщиков
Фол, нарушение
66'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Moreno Rutten.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Tarik Tissoudali
64'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Эбюэхи Тайронн наказан за толчок Vito van Crooy
62'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
61'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло в офсайде
Фол, нарушение
60'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг. Это Vito van Crooy заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
59'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
58'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
56'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Баккер Данни наказан за толчок Vito van Crooy
55'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
55'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес
53'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает навес
Фол, нарушение
49'
Гортер Донни наказан за толчок Тай Леннарт
49'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
48'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
48'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
43'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
42'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
42'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
Желтая карточка
41'
Torino Hunte получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Torino Hunte совершает грубый фол. Мейерс Арон был жертвой
41'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
41'
Тай Леннарт бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Угловой
41'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
40'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
39'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло бьет головой мимо ворот
38'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
38'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
38'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Moreno Rutten заработал фол.
Офсайд
31'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло в офсайде
31'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
31'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
28'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Офсайд
27'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло в офсайде
27'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
27'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
26'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
25'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
25'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Майсснер Томас выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
21'
Мейерс Арон совершает грубый фол. Тай Леннарт был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
20'
Майсснер Томас выбил мяч подальше от ворот.
20'
После дальнего удара, который нанес Леманс Клинт мяч отбит вратарем
19'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
19'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
18'
Vito van Crooy попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
18'
Vito van Crooy на финте ушёл от оппонента.
17'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
17'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
16'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
16'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
15'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
14'
Лоренцен Мелвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Лоренцен Мелвин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
14'
Лоренцен Мелвин на финте ушёл от оппонента.
14'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
14'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
11'
Лоренцен Мелвин наказан за толчок Moreno Rutten
11'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
Желтая карточка
10'
Леманс Клинт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Леманс Клинт совершает грубый фол. Иммерс Лекс был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
После дальнего удара, который нанес Лябиль Леруа мяч отбит вратарем
9'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает навес
Угловой
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
8'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
8'
Тай Леннарт на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
8'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Нильс Реселер наказан за толчок Майсснер Томас
Угловой
7'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
7'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
Угловой
7'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
7'
Баккер Данни выбил мяч на угловой.
7'
ШТАНГА! Тай Леннарт попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
5'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
4'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
3'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
3'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
3'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
2'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
1'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
1'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло. Это Мейерс Арон заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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