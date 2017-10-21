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Стадион: Зрители: 4400
Эксельсиор
1:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
34' Желтая карточка
Kenneth Dougal
1:0
54' Гол
Milan Massop
61' Желтая карточка
Колвейк Райан
69' Желтая карточка
Матей Юрген
71' Желтая карточка
Sherel Floranus
75' Желтая карточка
Вермёлен Кевин
85' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
1:1
86' Гол
Гудвин Крейг
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
94'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
94'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
94'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.

93'
Mark Veenhoven из команды Спарта Роттердам делает навес
93'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
92'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
92'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
92'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
91'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кристинссон Огмундур выбил мяч на угловой.
90'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
90'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
90'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
89'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
89'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
89'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
89'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
88'
Sherel Floranus бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эль-Аззузи Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Mark Veenhoven из команды Спарта Роттердам делает подножку. Эль-Аззузи Закария заработал фол.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гудвин Крейг отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Желтая карточка
85'
Де Вейс Йорди сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
85'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Сануси Райан.
85'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
85'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
84'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
84'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
83'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Kenneth Dougal нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
81'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
81'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
Фол, нарушение
81'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам делает подножку. Milan Massop заработал фол.
80'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Сануси Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Loris Brogno выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
79'
Спирингс Стейн наказан за толчок Карами Халид
78'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
78'
Тактическая замена. Deroy Duarte уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
78'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Loris Brogno на финте ушёл от оппонента.
78'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
77'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
77'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отвел угрозу отличным подкатом
76'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Mark Veenhoven из команды Спарта Роттердам делает навес
75'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Желтая карточка
75'
Вермёлен Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
74'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Матей Юрген.
Угловой
73'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
73'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
73'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
72'
Гудвин Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Sherel Floranus сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Пейн Десевио.
71'
Тактическая замена. Jinty Caenepeel уходит с поля и его заменяет Пейн Десевио
70'
Сануси Райан исполняет штрафной удар, но его блокируют
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Тактическая замена. Бройер Мишель уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
Желтая карточка
69'
Матей Юрген получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
69'
Матей Юрген совершает грубый фол. Loris Brogno был жертвой
Фол, нарушение
69'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
Офсайд
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
68'
Ван Дёйнен Майк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
67'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Ван Дёйнен Майк.
67'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
67'
Спирингс Стейн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает навес
66'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Mark Veenhoven навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Mark Veenhoven заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
64'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Mark Veenhoven
Фол, нарушение
64'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает подножку. Спирингс Стейн заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Спирингс Стейн, и мяч снова в игре
61'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
Желтая карточка
61'
Колвейк Райан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
61'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
59'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
Угловой
59'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
59'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает подножку. Матей Юрген заработал фол.
58'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
58'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Вермёлен Кевин.
56'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
56'
Мюрен Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГОЛ! - Milan Massop из команды Эксельсиор наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
54'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
54'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
54'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
53'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
53'
Loris Brogno нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Loris Brogno исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
52'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
51'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
49'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
48'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
Офсайд
46'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
45'
Спирингс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
45'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Вермёлен Кевин наказан за толчок Kenneth Dougal
Фол, нарушение
44'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
41'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Мюрен Роберт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
39'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Карами Халид выбил мяч подальше от ворот.
37'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
37'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Вермёлен Кевин.
35'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
35'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
34'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
Желтая карточка
34'
Kenneth Dougal получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
34'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам. Это Вермёлен Кевин заработал фол.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
32'
Колвейк Райан наказан за толчок Сануси Райан
Фол, нарушение
32'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
31'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
30'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
30'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
30'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
29'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
29'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Колвейк Райан, и мяч снова в игре
28'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
28'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
27'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
27'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
27'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
26'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
24'
Вермёлен Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Карами Халид нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
23'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
23'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
21'
Deroy Duarte бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
20'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Kenneth Dougal.
Угловой
19'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
19'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
18'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Фишер Сандер заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
15'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
14'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
14'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
14'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
13'
Вермёлен Кевин атакует сзади соперника. Kenneth Dougal пострадал.
12'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
12'
Сануси Райан выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
8'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
8'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
Угловой
7'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
6'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
5'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
5'
Карами Халид выбил мяч на угловой.
5'
Фишер Сандер точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
5'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
4'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
4'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
Офсайд
4'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
4'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
3'
Спирингс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Deroy Duarte атакует сзади соперника. Брюинс Луиджи пострадал.
2'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Вермёлен Кевин заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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