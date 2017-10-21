Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4400
1:1
Конец матча
34' Желтая карточкаKenneth Dougal
1:0
54' ГолMilan Massop
61' Желтая карточкаКолвейк Райан
69' Желтая карточкаМатей Юрген
71' Желтая карточкаSherel Floranus
75' Желтая карточкаВермёлен Кевин
85' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
1:1
86' ГолГудвин Крейг
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
94'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
94'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
94'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
93'
Mark Veenhoven из команды Спарта Роттердам делает навес
93'
92'
92'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
92'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
92'
91'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кристинссон Огмундур выбил мяч на угловой.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
90'
89'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
89'
89'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
88'
88'
Sherel Floranus бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
87'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эль-Аззузи Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Mark Veenhoven из команды Спарта Роттердам делает подножку. Эль-Аззузи Закария заработал фол.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гудвин Крейг отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Де Вейс Йорди сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Сануси Райан.
85'
85'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Гудвин Крейг заработал фол.
85'
84'
84'
84'
84'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
82'
Kenneth Dougal нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
81'
81'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
81'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам делает подножку. Milan Massop заработал фол.
80'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Сануси Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
80'
Loris Brogno выбил мяч подальше от ворот.
79'
Спирингс Стейн наказан за толчок Карами Халид
78'
78'
Тактическая замена. Deroy Duarte уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
78'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Loris Brogno на финте ушёл от оппонента.
78'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
77'
77'
76'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отвел угрозу отличным подкатом
76'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Mark Veenhoven из команды Спарта Роттердам делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Вермёлен Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
74'
73'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Матей Юрген.
73'
73'
73'
72'
Гудвин Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Sherel Floranus сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Пейн Десевио.
71'
Тактическая замена. Jinty Caenepeel уходит с поля и его заменяет Пейн Десевио
70'
Сануси Райан исполняет штрафной удар, но его блокируют
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Тактическая замена. Бройер Мишель уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
69'
Матей Юрген получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Матей Юрген совершает грубый фол. Loris Brogno был жертвой
69'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
68'
68'
68'
Ван Дёйнен Майк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
67'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Ван Дёйнен Майк.
67'
67'
Спирингс Стейн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
66'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает навес
66'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Mark Veenhoven навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Mark Veenhoven заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
64'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Mark Veenhoven
64'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает подножку. Спирингс Стейн заработал фол.
63'
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Спирингс Стейн, и мяч снова в игре
61'
61'
Колвейк Райан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
59'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
59'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
59'
59'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает подножку. Матей Юрген заработал фол.
58'
58'
58'
57'
56'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Вермёлен Кевин.
56'
56'
Мюрен Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
54'
ГОЛ! - Milan Massop из команды Эксельсиор наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
54'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
54'
54'
54'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
54'
54'
53'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
53'
53'
Loris Brogno нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Loris Brogno исполняет штрафной удар, но его блокируют
52'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
51'
51'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
49'
49'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
48'
48'
48'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
46'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
45'
Спирингс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
44'
Вермёлен Кевин наказан за толчок Kenneth Dougal
44'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
43'
42'
41'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
40'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Мюрен Роберт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
39'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
39'
38'
38'
Карами Халид выбил мяч подальше от ворот.
37'
37'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
37'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Вермёлен Кевин.
35'
35'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
34'
Kenneth Dougal получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам. Это Вермёлен Кевин заработал фол.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Колвейк Райан наказан за толчок Сануси Райан
32'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
31'
31'
31'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
30'
30'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
29'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
29'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Колвейк Райан, и мяч снова в игре
28'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
28'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
27'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
27'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
27'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
26'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
24'
Вермёлен Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
24'
Карами Халид нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
23'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
23'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
22'
22'
22'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
21'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
21'
Deroy Duarte бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Kenneth Dougal.
19'
19'
19'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес
18'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Фишер Сандер заработал фол.
17'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
16'
15'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
14'
14'
14'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
13'
Вермёлен Кевин атакует сзади соперника. Kenneth Dougal пострадал.
12'
12'
Сануси Райан выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Loris Brogno заработал фол.
9'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
9'
8'
8'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
6'
6'
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
5'
5'
Карами Халид выбил мяч на угловой.
5'
Фишер Сандер точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
5'
4'
4'
4'
4'
4'
3'
Спирингс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Deroy Duarte атакует сзади соперника. Брюинс Луиджи пострадал.
2'
2'
1'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Вермёлен Кевин заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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