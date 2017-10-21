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Стадион:
Твенте
1:0
Перерыв
Рода
0'
1:0
26' Пенальти
Ассаиди Уссама
27' Желтая карточка
Лам Томас
38' Желтая карточка
Холла Данни
45' Желтая карточка
Кум Кристиан
45' Желтая карточка
Шахин Дани
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
48'
Шахин Дани получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Бийен Пит наказан за толчок Оассар Адиль
47'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Кум Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Кум Кристиан из команды Рода делает подножку. Куэва Кристиан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Шахин Дани наказан за толчок Холла Данни
43'
Удар от ворот произведет Рода
43'
Йенсен Фредрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
42'
Шахин Дани возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
42'
Шахин Дани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
42'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Росхёвел Микхал заработал фол.
41'
Ассаиди Уссама попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
39'
Эль-Макрини Мохамед возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
39'
Эль-Макрини Мохамед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Эль-Макрини Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
38'
Холла Данни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Холла Данни из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Макрини Мохамед.
38'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
37'
Лам Томас наказан за толчок Густафссон Симон
36'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу одноклубнику.
34'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес
34'
Лам Томас из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
34'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
33'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников.
33'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Ассаиди Уссама на финте ушёл от оппонента.
33'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Шахин Дани пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
Гётц Аштон из команды Рода делает навес
31'
Jorn Brondeel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
31'
Холла Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
31'
Йенсен Фредрик из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
30'
Ванстеенкисте Яннес выбил мяч на угловой.
30'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Твенте
28'
Шахин Дани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
27'
Лам Томас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Лам Томас наказан за толчок Шахин Дани
Описание гола
26'
Г О О О О О Л - Ассаиди Уссама из команды Твенте забивает пенальти
Фол, нарушение
26'
ПЕНАЛЬТИ! – Кум Кристиан фолит в штрафной площади. Ассаиди Уссама пострадал
26'
Куэва Кристиан из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
25'
Лам Томас наказан за толчок Шахин Дани
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
23'
Йенсен Фредрик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
23'
Холла Данни из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
22'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Йенсен Фредрик на финте ушёл от оппонента.
21'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
21'
Ognjen Gnjatic возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
20'
Ognjen Gnjatic получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
20'
Ognjen Gnjatic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает подножку. Куэва Кристиан заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Холла Данни из команды Твенте делает подножку. Ognjen Gnjatic заработал фол.
16'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
13'
Удар от ворот произведет Рода
13'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
12'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Йенсен Фредрик.
12'
Удар от ворот произведет Рода
12'
Холла Данни из команды Твенте делает неудачный навес.
11'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Энгельс Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Ванстеенкисте Яннес заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Энгельс Марио из команды Рода делает навес
9'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Рода
8'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
6'
Удар от ворот произведет Рода
6'
Ассаиди Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
6'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
6'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников.
5'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает навес
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Тер Авест Хидде из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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