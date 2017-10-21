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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Гролс Весте
1:0
26' ПенальтиАссаиди Уссама
27' Желтая карточкаЛам Томас
38' Желтая карточкаХолла Данни
45' Желтая карточкаКум Кристиан
45' Желтая карточкаШахин Дани
|
26'
1:0
27'
38'
45'
45'
Состав команд
25
Бийен
Пит
21
Холла
Данни
Твенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Jorn Brondeel Вратарь
- 2 Тер Авест Хидде Защитник
- 3 Лам Томас Защитник
- 25 Бийен Пит Защитник
- 15 Куэва Кристиан Защитник
- 21 Холла Данни Полузащитник
- 18 Линдль Михаэль Полузащитник
- 27 Слагвеер Лусиано Полузащитник
- 19 Йенсен Фредрик Полузащитник
- 8 Ассаиди Уссама Полузащитник
- 9 Tom Boere Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Хенгелман Ник Вратарь
- 16 Дроммел Йоэл Вратарь
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 4 Хойвельд Йос Защитник
- 28 Ван дер Лели Йерун Защитник
- 7 Джорджев Никола Полузащитник
- 23 Ван дер Хейден Йелле Полузащитник
- 17 Квасина Марко Нападающий
- 34 Тигадауини Аднане Нападающий
- 22 Isaac Buckley
- Главный тренер: Marino Pusic
- Травмы и дисквалификации
- Вучкич Харис Травмирован
Рода 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Юрьюс Хидде Вратарь
- 22 Гётц Аштон Защитник
- 4 Кум Кристиан Защитник
- 8 Оассар Адиль Защитник
- 17 Ванстеенкисте Яннес Защитник
- 6 Эль-Макрини Мохамед Полузащитник
- 15 Ognjen Gnjatic Полузащитник
- 7 Росхёвел Микхал Полузащитник
- 10 Густафссон Симон Полузащитник
- 14 Энгельс Марио Полузащитник
- 9 Шахин Дани Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Курто Филип Вратарь
- 5 Ван Пеппен Ард Защитник
- 2 Дейкхейзен Хенк Защитник
- 20 Веркер Дарил Защитник
- 3 Frederic Ananou Защитник
- 13 Нденге Тсии-Виллиам Полузащитник
- 23 Рютьес Натан Полузащитник
- 11 Gyliano van Velzen Полузащитник
- 18 Jorn Vancamp Нападающий
- 30 Boyd Derksen
- 25 Livio Milts
- Главный тренер: Robert Molenaar
- Травмы и дисквалификации
- Паулиссен Митчелл Травмирован
Предыдущие игры
Твенте (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 15.10.2017 Виллем II 3:1 Твенте Э
- 29.09.2017 Твенте 2:1 Хераклес Э
- 24.09.2017 Гронинген 1:0 Твенте Э
- 20.09.2017 ОНС Снек 1:3 Твенте К
- 17.09.2017 Твенте 4:0 Утрехт Э
- 10.09.2017 Спарта Роттердам 1:0 Твенте Э
- 26.08.2017 ПЕК Зволле 2:0 Твенте Э
- 19.08.2017 Твенте 1:2 ВВВ-Венло Э
- 13.08.2017 Фейеноорд 2:1 Твенте Э
- 05.08.2017 Майнц 2:0 Твенте ТМК
- 02.08.2017 Твенте 0:0 Эспаньол ТМК
- 28.07.2017 Бристоль Сити 2:0 Твенте ТМК
- 19.07.2017 Твенте 0:3 Эвертон ТМК
- 15.07.2017 Ганновер 96 0:0 Твенте ТМК
- 08.07.2017 Странрар 0:5 Твенте ТМК
- 06.07.2017 Твенте 0:3 Меппен ТМК
- 04.07.2017 Твенте 1:1 Нордшелланн ТМК
- 01.07.2017 Гоор 0:8 Твенте ТМК
- 14.05.2017 Твенте 3:5 Гронинген Э
- 07.05.2017 Спарта Роттердам 1:0 Твенте Э
Рода (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 14.10.2017 Рода 1:0 НАК Бреда Э
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 01.10.2017 Спарта Роттердам 1:2 Рода Э
- 23.09.2017 Хераклес 2:1 Рода Э
- 20.09.2017 Капелле 0:5 Рода К
- 16.09.2017 Рода 1:3 Виллем II Э
- 10.09.2017 Утрехт 2:0 Рода Э
- 27.08.2017 ПСВ 2:0 Рода Э
- 18.08.2017 Рода 1:3 Витесс Э
- 13.08.2017 ПЕК Зволле 4:2 Рода Э
- 29.07.2017 Льерс 0:1 Рода ТМК
- 22.07.2017 Эйндховен 2:3 Рода ТМК
- 12.07.2017 Гроене Стер 1:3 Рода ТМК
- 08.07.2017 РКТСВ 0:14 Рода ТМК
- 28.05.2017 Рода 1:0 Маастрихт ПДПОЭ
- 25.05.2017 Маастрихт 0:0 Рода ПДПОЭ
- 21.05.2017 Рода 1:1 Хелмонд Спорт ПДПОЭ
- 18.05.2017 Хелмонд Спорт 0:1 Рода ПДПОЭ
- 14.05.2017 Витесс 3:0 Рода Э
- 07.05.2017 Рода 1:0 Виллем II Э
Последние игры между собой
Твенте: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Рода: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
- 17.03.2017 Рода 0:3 Твенте Эредивизие
- 28.10.2016 Твенте 0:0 Рода Эредивизие
- 13.02.2016 Рода 0:1 Твенте Эредивизие
- 27.09.2015 Твенте 2:1 Рода Эредивизие
- 12.04.2014 Твенте 3:0 Рода Эредивизие
- 29.11.2013 Рода 1:2 Твенте Эредивизие
- 06.04.2013 Твенте 2:0 Рода Эредивизие
- 20.10.2012 Рода 1:1 Твенте Эредивизие
- 31.03.2012 Твенте 2:0 Рода Эредивизие
- 10.09.2011 Рода 2:1 Твенте Эредивизие
- 10.04.2011 Твенте 1:1 Рода Эредивизие
- 06.08.2010 Рода 0:0 Твенте Эредивизие
- 31.01.2010 Твенте 2:0 Рода Эредивизие
- 31.10.2009 Рода 1:2 Твенте Эредивизие
- 11.04.2009 Твенте 4:2 Рода Премьер-лига
- 30.08.2008 Рода 1:1 Твенте Премьер-лига
- 16.02.2008 Рода 3:1 Твенте Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|26 - 8
|21
|2.
|ПЕК Зволле
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|3.
|Аякс
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|16 - 6
|16
|5.
|Витесс
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|6.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 14
|14
|7.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Утрехт
|8
|4
|1
|3
|13 - 15
|13
|9.
|АДО Ден Хааг
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|10.
|ВВВ-Венло
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Хераклес
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Твенте
|1:0
|9
|3
|0
|6
|10 - 12
|9
|14.
|Виллем II
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Гронинген
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|16.
|НАК Бреда
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|17.
|Рода
|0:1
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|18.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Шахин Дани получает желтую карточку.
47'
Бийен Пит наказан за толчок Оассар Адиль
47'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Кум Кристиан получает желтую карточку.
46'
Кум Кристиан из команды Рода делает подножку. Куэва Кристиан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Шахин Дани наказан за толчок Холла Данни
43'
43'
Йенсен Фредрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
42'
Шахин Дани возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Шахин Дани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Росхёвел Микхал заработал фол.
41'
Ассаиди Уссама попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Эль-Макрини Мохамед возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Эль-Макрини Мохамед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Эль-Макрини Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Холла Данни получает желтую карточку.
38'
Холла Данни из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Макрини Мохамед.
38'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Лам Томас наказан за толчок Густафссон Симон
36'
35'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу одноклубнику.
34'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес
34'
Лам Томас из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
34'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
33'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников.
33'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Ассаиди Уссама на финте ушёл от оппонента.
33'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
32'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Шахин Дани пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
Гётц Аштон из команды Рода делает навес
31'
Jorn Brondeel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
31'
Холла Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Йенсен Фредрик из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
30'
Ванстеенкисте Яннес выбил мяч на угловой.
30'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Твенте
28'
Шахин Дани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Лам Томас получает желтую карточку.
27'
Лам Томас наказан за толчок Шахин Дани
26'
Г О О О О О Л - Ассаиди Уссама из команды Твенте забивает пенальти
26'
ПЕНАЛЬТИ! – Кум Кристиан фолит в штрафной площади. Ассаиди Уссама пострадал
26'
Куэва Кристиан из команды Твенте сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
Лам Томас наказан за толчок Шахин Дани
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
23'
Йенсен Фредрик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
23'
Холла Данни из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
22'
22'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Йенсен Фредрик на финте ушёл от оппонента.
21'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ognjen Gnjatic возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Ognjen Gnjatic получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
Ognjen Gnjatic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает подножку. Куэва Кристиан заработал фол.
17'
Холла Данни из команды Твенте делает подножку. Ognjen Gnjatic заработал фол.
16'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
13'
13'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
12'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Йенсен Фредрик.
12'
12'
Холла Данни из команды Твенте делает неудачный навес.
11'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Энгельс Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Ванстеенкисте Яннес заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Энгельс Марио из команды Рода делает навес
9'
8'
8'
8'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
6'
6'
Ассаиди Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
6'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников.
5'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает навес
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Тер Авест Хидде из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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