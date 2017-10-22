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Стадион: Зрители: 32800
ПСВ
3:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
18' Гол
Лосано Ирвин
39' Желтая карточка
Локадия Юрген
76' Желтая карточка
Хардевельд Джефф
2:0
78' Гол
Ван Гинкел Марко
81' Желтая карточка
Пелюпесси Йоей
85' Желтая карточка
Дросте Вут
90' Красная карточка
Проппер Робин
3:0
90' Пенальти
Ван Гинкел Марко
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 32800 болельщиков
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
92'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Описание гола
91'
Г О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает пенальти
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
УДАЛЕНИЕ! Проппер Робин получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ! – Проппер Робин сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Гудмундссон Альберт заработал пенальти для своей команды
90'
Проппер Робин ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
89'
Ван Ойен Петер наказан за толчок Исима-Мирен Николя
87'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
85'
Дросте Вут получает желтую карточку.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Дросте Вут из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Лосано Ирвин.
84'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Удар от ворот произведет Хераклес
83'
Шваб Даниэль из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
83'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
81'
Пелюпесси Йоей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
81'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
80'
Хардевельд Джефф атакует сзади соперника. Де Йонг Люк пострадал.
Угловой
80'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
78'
Mauro Junior сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Гинкел Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Mauro Junior из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
78'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес
78'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
77'
Mauro Junior из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
77'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
Угловой
77'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
77'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
76'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Хардевельд Джефф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
75'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает подножку. Mauro Junior заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Хераклес
74'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
Угловой
74'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
73'
Лосано Ирвин из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Удар от ворот произведет ПСВ
72'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
Фол, нарушение
71'
Де Йонг Люк из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Ван ден Бёйс Дарио.
71'
Удар от ворот произведет ПСВ
71'
Локадия Юрген получил травму и заменен. Mauro Junior выходит на поле.
70'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
69'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Локадия Юрген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Локадия Юрген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Монтейро Гамиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
68'
Удар от ворот произведет Хераклес
67'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
Угловой
67'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
67'
Перейро Гастон получил травму и заменен. Рамселар Барт выходит на поле.
67'
Локадия Юрген бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Хендрикс Йоррит, и мяч снова в игре
65'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
Фол, нарушение
64'
Шваб Даниэль из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Проппер Робин.
64'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
63'
Навратил Ярослав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
После дальнего удара, который нанес Пелюпесси Йоей мяч отбит вратарем
60'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Удар от ворот произведет ПСВ
58'
Удар от ворот произведет Хераклес
58'
Локадия Юрген из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
Угловой
58'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
57'
Бренет Джошуа из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
56'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
55'
Де Йонг Люк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
55'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
55'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Хераклес
53'
Лосано Ирвин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес
53'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
52'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
52'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
52'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
Фол, нарушение
50'
Шваб Даниэль атакует сзади соперника. Монтейро Гамиро пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
49'
Перейро Гастон возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
48'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Reuven Niemeijer заработал фол.
48'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Перейро Гастон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
47'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
46'
Ван Хинтум Барт получил травму и заменен. Ван ден Бёйс Дарио выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Проппер Робин заработал фол.
47'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
Травма, повреждение
47'
Ван Хинтум Барт возвращается на поле, всё в порядке.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Ван Хинтум Барт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
45'
Ван Хинтум Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
44'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
44'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес
43'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет ПСВ
42'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Удар от ворот произведет Хераклес
42'
Локадия Юрген из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
42'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Локадия Юрген, и мяч снова в игре
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
41'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
39'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
Желтая карточка
39'
Локадия Юрген получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
38'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
Фол, нарушение
36'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Хендрикс Йоррит коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
34'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Хераклес
33'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
33'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
32'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Хераклес
29'
Ван Гинкел Марко пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
28'
Удар от ворот произведет Хераклес
28'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Ван Гинкел Марко выбил мяч подальше от ворот.
25'
Монтейро Гамиро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Удар от ворот произведет Хераклес
25'
Перейро Гастон бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
24'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Ван Гинкел Марко.
24'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
23'
Дросте Вут из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Удар от ворот произведет ПСВ
22'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Бренет Джошуа наказан за толчок Навратил Ярослав
20'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Хендрикс Йоррит сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лосано Ирвин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
16'
Удар от ворот произведет Хераклес
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
16'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
16'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
16'
Кастро Брам выбил мяч на угловой.
15'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
15'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
13'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
12'
Пелюпесси Йоей атакует сзади соперника. Хендрикс Йоррит пострадал.
12'
Удар от ворот произведет Хераклес
12'
Ван Гинкел Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
10'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
8'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
8'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает навес
7'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Локадия Юрген нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
6'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Хераклес
4'
Удар от ворот произведет Хераклес
4'
Перейро Гастон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Проппер Робин ошибается в защите.
2'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
2'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
2'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
2'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес
1'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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