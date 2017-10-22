Стадион: Филипс Зрители: 32800
1:0
18' ГолЛосано Ирвин
39' Желтая карточкаЛокадия Юрген
76' Желтая карточкаХардевельд Джефф
2:0
78' ГолВан Гинкел Марко
81' Желтая карточкаПелюпесси Йоей
85' Желтая карточкаДросте Вут
90' Красная карточкаПроппер Робин
3:0
90' ПенальтиВан Гинкел Марко
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 32800 болельщиков
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
93'
92'
91'
Г О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает пенальти
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
УДАЛЕНИЕ! Проппер Робин получил жёлтую карточку и покинул поле.
90'
ПЕНАЛЬТИ! – Проппер Робин сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Гудмундссон Альберт заработал пенальти для своей команды
90'
Проппер Робин ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
89'
Ван Ойен Петер наказан за толчок Исима-Мирен Николя
87'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Дросте Вут получает желтую карточку.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Дросте Вут из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Лосано Ирвин.
84'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
Шваб Даниэль из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
83'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Пелюпесси Йоей получает желтую карточку.
81'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
81'
81'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Хардевельд Джефф атакует сзади соперника. Де Йонг Люк пострадал.
80'
78'
Mauro Junior сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Гинкел Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Mauro Junior из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
78'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес
78'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
77'
Mauro Junior из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
77'
77'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
77'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
76'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Хардевельд Джефф получает желтую карточку.
76'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает подножку. Mauro Junior заработал фол.
74'
74'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
74'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
73'
Лосано Ирвин из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
72'
72'
71'
Де Йонг Люк из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Ван ден Бёйс Дарио.
71'
71'
Локадия Юрген получил травму и заменен. Mauro Junior выходит на поле.
70'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Локадия Юрген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Локадия Юрген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Монтейро Гамиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
68'
67'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
67'
67'
Перейро Гастон получил травму и заменен. Рамселар Барт выходит на поле.
67'
Локадия Юрген бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Хендрикс Йоррит, и мяч снова в игре
65'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
64'
Шваб Даниэль из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Проппер Робин.
64'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
63'
Навратил Ярослав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
После дальнего удара, который нанес Пелюпесси Йоей мяч отбит вратарем
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
58'
58'
Локадия Юрген из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
58'
57'
Бренет Джошуа из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
56'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
56'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
55'
Де Йонг Люк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
53'
53'
Лосано Ирвин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес
53'
53'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
52'
52'
52'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
50'
Шваб Даниэль атакует сзади соперника. Монтейро Гамиро пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
49'
Перейро Гастон возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Reuven Niemeijer заработал фол.
48'
48'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Перейро Гастон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
46'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
46'
Ван Хинтум Барт получил травму и заменен. Ван ден Бёйс Дарио выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Проппер Робин заработал фол.
47'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
47'
Ван Хинтум Барт возвращается на поле, всё в порядке.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Ван Хинтум Барт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Ван Хинтум Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
44'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес
43'
42'
42'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
42'
Локадия Юрген из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
42'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Локадия Юрген, и мяч снова в игре
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
39'
Локадия Юрген получает желтую карточку.
39'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
38'
38'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
36'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
35'
Хендрикс Йоррит коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
33'
33'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
33'
32'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
29'
Ван Гинкел Марко пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
28'
28'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
Ван Гинкел Марко выбил мяч подальше от ворот.
25'
Монтейро Гамиро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
25'
Перейро Гастон бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
24'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Ван Гинкел Марко.
24'
23'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
23'
Дросте Вут из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
22'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Бренет Джошуа наказан за толчок Навратил Ярослав
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Хендрикс Йоррит сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лосано Ирвин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
16'
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
16'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
16'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
16'
Кастро Брам выбил мяч на угловой.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
14'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
13'
12'
Пелюпесси Йоей атакует сзади соперника. Хендрикс Йоррит пострадал.
12'
12'
Ван Гинкел Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
8'
8'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
8'
7'
7'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает навес
7'
7'
Локадия Юрген нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
4'
4'
4'
Перейро Гастон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Проппер Робин ошибается в защите.
2'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
2'
2'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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