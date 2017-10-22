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Стадион:
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 12'
Аякс
0' 12'
Первый тайм
12'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Дикс Кевин ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
9'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
Фол, нарушение
8'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Амрабат Софьян заработал фол.
8'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
8'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
6'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хунтелаар Клаас-Ян бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
5'
Нерес Давид из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Дикс Кевин ошибается в защите.
5'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
4'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
4'
Вельтман Йоел коснулся мяча рукой.
3'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Юсте Йерри наказан за толчок Хунтелаар Клаас-Ян
2'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Юнес Амин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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