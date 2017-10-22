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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Де Кёйп
Состав команд
25
Джонс
Брэд
17
Дикс
Кевин
26
Фиргевер
Ник
20
Шоне
Лассе
10
Зиеш
Хаким
11
Юнес
Амин
Фейеноорд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Джонс Брэд Вратарь
- 21 Амрабат Софьян Защитник
- 17 Дикс Кевин Защитник
- 4 Юсте Йерри Защитник
- 5 Хапс Ридгесиано Защитник
- 28 Тоорнстра Йенс Полузащитник
- 8 Эль-Ахмади Карим Полузащитник
- 10 Де Вильена Тонни Полузащитник
- 19 Бергёйс Стивен Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 7 Бутьюс Жан-Поль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бейло Юстин Вратарь
- 1 Фермеер Кеннет Вратарь
- 2 Ниукоп Барт Защитник
- 41 Гертрейда Лютсхарел Защитник
- 18 Нелом Микел Защитник
- 36 Ханссон Эмиль Полузащитник
- 29 Крамер Михил Нападающий
- 14 Басачикоглу Билал Нападающий
- 11 Ларссон Сэм Нападающий
- Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Ван дер Хейден Ян-Ари Травмирован
- Боттегин Эрик Травмирован
Аякс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Онана Андре Вратарь
- 3 Вельтман Йоел Защитник
- 4 Де Лихт Маттайс Защитник
- 5 Вебер Максимилиан Защитник
- 26 Фиргевер Ник Защитник
- 6 Ван де Бек Донни Полузащитник
- 20 Шоне Лассе Полузащитник
- 10 Зиеш Хаким Полузащитник
- 7 Нерес Давид Нападающий
- 9 Хунтелаар Клаас-Ян Нападающий
- 11 Юнес Амин Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Лампру Костантинос Вратарь
- 28 Luis Orejuela Защитник
- 23 Де Йонг Сим Полузащитник
- 8 Синкгравен Дэйли Полузащитник
- 21 Де Йонг Френки Полузащитник
- 17 Черны Вацлав Нападающий
- 25 Дольберг Каспер Нападающий
- 45 Клюйверт Джастин Нападающий
- Главный тренер: Кейзер Марсел
Предыдущие игры
Фейеноорд (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 14.10.2017 Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Э
- 01.10.2017 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 Фейеноорд 0:2 НАК Бреда Э
- 20.09.2017 Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг К
- 17.09.2017 ПСВ 1:0 Фейеноорд Э
- 13.09.2017 Фейеноорд 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 09.09.2017 Хераклес 2:4 Фейеноорд Э
- 27.08.2017 Фейеноорд 5:0 Виллем II Э
- 20.08.2017 Эксельсиор 0:1 Фейеноорд Э
- 13.08.2017 Фейеноорд 2:1 Твенте Э
- 05.08.2017 Фейеноорд 1:1 Витесс С
- 29.07.2017 Фейеноорд 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 22.07.2017 Фрайбург 1:0 Фейеноорд ТМК
- 15.07.2017 СДК Путтен 1:10 Фейеноорд ТМК
- 08.07.2017 Лиссе 0:5 Фейеноорд ТМК
- 14.05.2017 Фейеноорд 3:1 Хераклес Э
- 07.05.2017 Эксельсиор 3:0 Фейеноорд Э
- 23.04.2017 Витесс 0:2 Фейеноорд Э
Аякс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.10.2017 Аякс 4:0 Спарта Роттердам Э
- 01.10.2017 Херенвен 0:4 Аякс Э
- 24.09.2017 Аякс 1:2 Витесс Э
- 20.09.2017 Схевенинген 1:5 Аякс К
- 17.09.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Э
- 09.09.2017 Аякс 3:0 ПЕК Зволле Э
- 27.08.2017 ВВВ-Венло 0:2 Аякс Э
- 24.08.2017 Русенборг 3:2 Аякс ЛЕ
- 20.08.2017 Аякс 3:1 Гронинген Э
- 17.08.2017 Аякс 0:1 Русенборг ЛЕ
- 12.08.2017 Хераклес 2:1 Аякс Э
- 02.08.2017 Аякс 2:2 Ницца ЛЧ
- 28.07.2017 Аякс 3:3 Халл Сити ТМК
- 26.07.2017 Ницца 1:1 Аякс ЛЧ
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Аякс 4:2 ПАОК ТМК
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 14.05.2017 Виллем II 1:3 Аякс Э
- 11.05.2017 Лион 3:1 Аякс ЛЕ
- 07.05.2017 Аякс 4:0 Гоу Эхед Иглс Э
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
- 02.04.2017 Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие
- 07.02.2016 Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 08.11.2015 Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие
- 28.10.2015 Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок
- 25.01.2015 Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 21.09.2014 Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие
- 02.03.2014 Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие
- 22.01.2014 Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок
- 18.08.2013 Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 20.01.2013 Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие
- 28.10.2012 Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие
- 29.01.2012 Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие
- 23.10.2011 Аякс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
- 19.01.2011 Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие
- 19.09.2010 Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие
- 06.05.2010 Фейеноорд 1:4 Аякс Кубок
- 25.04.2010 Аякс 2:0 Фейеноорд Кубок
- 31.01.2010 Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие
- 01.11.2009 Аякс 5:1 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|29 - 8
|24
|2.
|ПЕК Зволле
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|3.
|Аякс
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 6
|17
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 6
|17
|5.
|Витесс
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|6.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 14
|14
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|8.
|Утрехт
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|9.
|АДО Ден Хааг
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|10.
|ВВВ-Венло
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Твенте
|9
|3
|0
|6
|12 - 12
|9
|13.
|Виллем II
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Гронинген
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|15.
|Хераклес
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|16.
|НАК Бреда
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|17.
|Рода
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
Первый тайм
12'
11'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Дикс Кевин ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
8'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Амрабат Софьян заработал фол.
8'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
8'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
6'
5'
Хунтелаар Клаас-Ян бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
5'
Нерес Давид из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Дикс Кевин ошибается в защите.
5'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
4'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Вельтман Йоел коснулся мяча рукой.
3'
3'
Юсте Йерри наказан за толчок Хунтелаар Клаас-Ян
2'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Юнес Амин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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