Стадион: МСХ Арена Зрители: 7134
3:1
Второй тайм: 84'
1:0
13' ГолСорлот Александр
1:1
23' ГолMikkel Qvist
35' Желтая карточкаСпарв Тим
37' Желтая карточкаAyo Simon Okusun
2:1
42' ГолНовак Филип
55' Желтая карточкаОнуачу Пол
58' Желтая карточкаХанссон Халлюр
75' Желтая карточкаХалсти Маркус
3:1
76' ГолДуэлунд Миккель
Второй тайм
84'
83'
83'
Финнбогасон Къяртан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
82'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
82'
82'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
81'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой слева.
80'
Поульсен Якоб выбил мяч на угловой.
80'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
79'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
79'
78'
77'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Сорлот Александр сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дуэлунд Миккель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
75'
75'
Тактическая замена. Тюкосен Мадс уходит с поля и его заменяет Петер Нюманн
75'
Халсти Маркус получает желтую карточку.
74'
Халсти Маркус из команды Митьюлланд делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
74'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
73'
73'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
73'
Александр Людвиг из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
73'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
72'
Поульсен Якоб выбил мяч на угловой.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Йеспер.
71'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
71'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Bjarke Jacobsen.
70'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
69'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
69'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
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68'
68'
Bubacarr Sanneh пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
67'
Корчмар Жолт получил травму и заменен. Халсти Маркус выходит на поле.
66'
66'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
66'
Онуачу Пол выбил мяч на угловой.
66'
65'
Йонас Торсен из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Викхейм Густав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
63'
63'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
63'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
62'
Поульсен Якоб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
62'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
60'
60'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
60'
60'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Хенде Марк-Даль
58'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
58'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Корчмар Жолт заработал фол.
57'
57'
Поульсен Якоб бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
56'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Викхейм Густав заработал фол.
55'
Онуачу Пол получает желтую карточку.
55'
Онуачу Пол коснулся мяча рукой.
55'
54'
Финнбогасон Къяртан коснулся мяча рукой.
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Йоронен Йессе заработал фол.
53'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
53'
53'
52'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс. Это Сорлот Александр заработал фол.
52'
52'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
52'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
51'
50'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Bjarke Jacobsen заработал фол.
48'
48'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
47'
46'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
46'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Хенде Марк-Даль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
47'
Simon Okosun выбил мяч на угловой.
46'
Новак Филип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
46'
Александр Людвиг из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Сорлот Александр.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
44'
44'
44'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
44'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
43'
43'
42'
Сорлот Александр сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Новак Филип из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
42'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс в офсайде
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс. Это Сорлот Александр заработал фол.
40'
40'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
39'
39'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
38'
38'
38'
37'
Simon Okosun из команды Хорсенс был наказан за старое нарушение.
37'
Хансен Киан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Онуачу Пол
35'
Спарв Тим получает желтую карточку.
35'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
35'
35'
34'
Александр Людвиг наказан за толчок Онуачу Пол
34'
34'
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Mikkel Qvist, и мяч снова в игре
34'
33'
33'
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
32'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Киан.
32'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
32'
32'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
29'
29'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
Сорлот Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
26'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
24'
Simon Okosun из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
24'
23'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс добил мяч в ворота.
23'
23'
22'
22'
Корчмар Жолт наказан за толчок Тюкосен Мадс
21'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
20'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
20'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
19'
Simon Okosun из команды Хорсенс в офсайде
19'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
17'
16'
16'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
15'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
13'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
13'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Митьюлланд.
13'
13'
13'
12'
12'
11'
Йонас Торсен из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
11'
11'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
10'
9'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой слева.
9'
Корчмар Жолт выбил мяч на угловой.
9'
8'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
7'
7'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
5'
4'
4'
3'
3'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
2'
2'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Тюкосен Мадс заработал фол.
2'
Финнбогасон Къяртан пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
1'
Корчмар Жолт наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
1'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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