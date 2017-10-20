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Стадион: Зрители: 7134
Митьюлланд
3:1
Второй тайм: 84'
Хорсенс
0'
1:0
13' Гол
Сорлот Александр
1:1
23' Гол
Mikkel Qvist
35' Желтая карточка
Спарв Тим
37' Желтая карточка
Ayo Simon Okusun
2:1
42' Гол
Новак Филип
55' Желтая карточка
Онуачу Пол
58' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
75' Желтая карточка
Халсти Маркус
3:1
76' Гол
Дуэлунд Миккель
84'
Второй тайм
84'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
83'
Финнбогасон Къяртан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Удар от ворот произведет Хорсенс
82'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
82'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
81'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой слева.
80'
Поульсен Якоб выбил мяч на угловой.
80'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
Офсайд
79'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
79'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
78'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
76'
Сорлот Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дуэлунд Миккель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Тюкосен Мадс уходит с поля и его заменяет Петер Нюманн
Желтая карточка
75'
Халсти Маркус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Халсти Маркус из команды Митьюлланд делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
74'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
73'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
73'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
73'
Александр Людвиг из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
72'
Поульсен Якоб выбил мяч на угловой.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
71'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Йеспер.
71'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
71'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
70'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Bjarke Jacobsen.
70'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
69'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
69'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
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68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
68'
Bubacarr Sanneh пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Корчмар Жолт получил травму и заменен. Халсти Маркус выходит на поле.
66'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
66'
Онуачу Пол выбил мяч на угловой.
66'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Йонас Торсен из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Викхейм Густав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
63'
Удар от ворот произведет Хорсенс
63'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
63'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
62'
Поульсен Якоб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
62'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Хорсенс
60'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
60'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Хенде Марк-Даль
Желтая карточка
58'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Корчмар Жолт заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Хорсенс
57'
Поульсен Якоб бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
56'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Викхейм Густав заработал фол.
Желтая карточка
55'
Онуачу Пол получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Онуачу Пол коснулся мяча рукой.
55'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
54'
Финнбогасон Къяртан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Йоронен Йессе заработал фол.
53'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
53'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс. Это Сорлот Александр заработал фол.
52'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
52'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
51'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
50'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
49'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Bjarke Jacobsen заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
48'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
47'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
46'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
46'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
46'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Хенде Марк-Даль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
47'
Simon Okosun выбил мяч на угловой.
46'
Новак Филип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Александр Людвиг из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Сорлот Александр.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
44'
Удар от ворот произведет Хорсенс
44'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
44'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
43'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Сорлот Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Новак Филип из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
42'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
41'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
41'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс в офсайде
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
41'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс. Это Сорлот Александр заработал фол.
40'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
39'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
39'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
38'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
38'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
37'
Simon Okosun из команды Хорсенс был наказан за старое нарушение.
37'
Хансен Киан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
36'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Онуачу Пол
Желтая карточка
35'
Спарв Тим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
35'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
34'
Александр Людвиг наказан за толчок Онуачу Пол
34'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Mikkel Qvist, и мяч снова в игре
34'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
33'
Удар от ворот произведет Хорсенс
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
32'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Киан.
32'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
32'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
29'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Удар от ворот произведет Хорсенс
28'
Сорлот Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
26'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
24'
Simon Okosun из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
24'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
Описание гола
23'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс добил мяч в ворота.
23'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
23'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Корчмар Жолт наказан за толчок Тюкосен Мадс
Фол, нарушение
21'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
Офсайд
20'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
20'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
Офсайд
19'
Simon Okosun из команды Хорсенс в офсайде
19'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
17'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
16'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
15'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
13'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Митьюлланд.
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
13'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
11'
Йонас Торсен из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
11'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой слева.
9'
Корчмар Жолт выбил мяч на угловой.
9'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
8'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
7'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
7'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
5'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
3'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
2'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Тюкосен Мадс заработал фол.
2'
Финнбогасон Къяртан пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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