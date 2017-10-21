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Стадион: Зрители: 3013
Силькеборг
0:0
Второй тайм: 90'
Сённерйюск
0'
44' Желтая карточка
Ромер Марсель
90'
Второй тайм
89'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
88'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
88'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг наносит неточный удар с лета
88'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
88'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
87'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
Фол, нарушение
86'
Jeppe Okkels наказан за толчок Риттер Николай
Угловой
86'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
85'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
85'
Сикошек Грегор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
84'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает подножку. Рамон Родригес заработал фол.
83'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает навес
83'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Фол, нарушение
82'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
81'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
81'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
81'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Слот Каспер из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Схиртладзе Давит это был.
80'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
80'
Схиртладзе Давит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
Jens Martin Gammelby на финте ушёл от оппонента.
80'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
79'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск в офсайде
79'
Риттер Николай выбил мяч подальше от ворот.
79'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
79'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Угловой
77'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск подал угловой слева.
77'
Нильссон Хокан выбил мяч на угловой.
77'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Сков Роберт блокирует соперника. Риттер Николай заработал своей команде штрафной.
76'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
76'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Ibrahim Moro.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
74'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Олесен Каспер уходит с поля и его заменяет Jeppe Simonsen
73'
Удар от ворот произведет Силькеборг
72'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Схиртладзе Давит атакует сзади соперника. Йонссон Эггерт пострадал.
71'
Удар от ворот произведет Силькеборг
70'
Риттер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает подножку. Marko Mitrovic заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
69'
Тактическая замена. Вацадзе Матэ уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
68'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Риттер Николай из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
67'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
65'
Тактическая замена. Эмиль Шеел уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 3013 болельщиков
64'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
62'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
62'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает навес
61'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
60'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Эмиль Шеел заработал фол.
59'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
58'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
58'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Угловой
57'
Риттер Николай из команды Сённерйюск подал угловой справа.
57'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
57'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
57'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
Офсайд
56'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
55'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
55'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
Угловой
55'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
55'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
Офсайд
53'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
52'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает навес
52'
Риттер Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
51'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
51'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
51'
Вацадзе Матэ нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Удар от ворот произведет Силькеборг
50'
Рамон Родригес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Удар от ворот произведет Силькеборг
49'
Андерс Эгхольм бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
48'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Вацадзе Матэ блокирует соперника. Йонссон Эггерт заработал своей команде штрафной.
48'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает навес
47'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Ромер Марсель атакует сзади соперника. Марк Рочестер Сёренсен пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
44'
Ромер Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
43'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск. Это Симон Якобсен заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Рамон Родригес
41'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Олесен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
41'
Андерс Эгхольм выбил мяч на угловой.
41'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
40'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск. Это Симон Якобсен заработал фол.
40'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес
Офсайд
39'
Сков Роберт из команды Силькеборг в офсайде
37'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
37'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
36'
Схиртладзе Давит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Йонссон Эггерт атакует сзади соперника. Ibrahim Moro пострадал.
33'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
33'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
33'
Схиртладзе Давит отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
32'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
30'
Йонссон Эггерт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
30'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск. Это Tobias Salquist заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Силькеборг
29'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
Травма, повреждение
29'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Риттер Николай
27'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
26'
Ibrahim Moro бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
24'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
Офсайд
23'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
Фол, нарушение
23'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск. Это Сикошек Грегор заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Риттер Николай атакует сзади соперника. Сков Роберт пострадал.
22'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Tobias Salquist атакует сзади соперника. Олесен Каспер пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
21'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вацадзе Матэ на финте ушёл от оппонента.
20'
Удар от ворот произведет Силькеборг
20'
Marko Mitrovic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
19'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Marko Mitrovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Угловой
18'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
18'
Андерс Эгхольм выбил мяч на угловой.
18'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
17'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
15'
Удар от ворот произведет Силькеборг
15'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
15'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
14'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
14'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
14'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
14'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
11'
Tobias Salquist из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
11'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
11'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
11'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
10'
Эмиль Шеел на финте ушёл от оппонента.
10'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес
8'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
7'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск в офсайде
7'
Риттер Николай выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Вацадзе Матэ блокирует соперника. Педерсен Марк заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
6'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Marko Mitrovic заработал фол.
6'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Marko Mitrovic наказан за толчок Tobias Salquist
5'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
5'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
3'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
2'
Ibrahim Moro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
1'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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