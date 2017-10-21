Стадион: JYSK Park Зрители: 3013
0:0
Второй тайм: 90'
44' Желтая карточкаРомер Марсель
Второй тайм
89'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
88'
88'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг наносит неточный удар с лета
88'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
88'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
87'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
86'
Jeppe Okkels наказан за толчок Риттер Николай
86'
85'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
85'
Сикошек Грегор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
84'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает подножку. Рамон Родригес заработал фол.
83'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает навес
83'
82'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
81'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
81'
81'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Слот Каспер из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Схиртладзе Давит это был.
80'
80'
Схиртладзе Давит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
Jens Martin Gammelby на финте ушёл от оппонента.
80'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
79'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск в офсайде
79'
Риттер Николай выбил мяч подальше от ворот.
79'
79'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
77'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск подал угловой слева.
77'
Нильссон Хокан выбил мяч на угловой.
77'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Сков Роберт блокирует соперника. Риттер Николай заработал своей команде штрафной.
76'
76'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Ibrahim Moro.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
74'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
73'
Тактическая замена. Олесен Каспер уходит с поля и его заменяет Jeppe Simonsen
73'
72'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
71'
Схиртладзе Давит атакует сзади соперника. Йонссон Эггерт пострадал.
71'
70'
Риттер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает подножку. Marko Mitrovic заработал фол.
69'
69'
Тактическая замена. Вацадзе Матэ уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
68'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Риттер Николай из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
67'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Тактическая замена. Эмиль Шеел уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 3013 болельщиков
64'
63'
62'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
62'
61'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает навес
61'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Эмиль Шеел заработал фол.
59'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
58'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
58'
57'
Риттер Николай из команды Сённерйюск подал угловой справа.
57'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
57'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
57'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
56'
55'
55'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
55'
55'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
54'
53'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
53'
52'
52'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает навес
52'
Риттер Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
51'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
51'
Вацадзе Матэ нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Рамон Родригес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
49'
49'
49'
Андерс Эгхольм бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
48'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
48'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Вацадзе Матэ блокирует соперника. Йонссон Эггерт заработал своей команде штрафной.
48'
48'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает навес
47'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Ромер Марсель атакует сзади соперника. Марк Рочестер Сёренсен пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Ромер Марсель получает желтую карточку.
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
43'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
43'
42'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск. Это Симон Якобсен заработал фол.
41'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Рамон Родригес
41'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Олесен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
41'
Андерс Эгхольм выбил мяч на угловой.
41'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
40'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск. Это Симон Якобсен заработал фол.
40'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес
39'
Сков Роберт из команды Силькеборг в офсайде
37'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
37'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
36'
36'
Схиртладзе Давит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Йонссон Эггерт атакует сзади соперника. Ibrahim Moro пострадал.
33'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
33'
33'
Схиртладзе Давит отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
32'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
30'
Йонссон Эггерт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск. Это Tobias Salquist заработал фол.
29'
29'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Риттер Николай
27'
26'
Ibrahim Moro бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
23'
23'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск. Это Сикошек Грегор заработал фол.
23'
Риттер Николай атакует сзади соперника. Сков Роберт пострадал.
22'
22'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Tobias Salquist атакует сзади соперника. Олесен Каспер пострадал.
21'
21'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вацадзе Матэ на финте ушёл от оппонента.
20'
20'
Marko Mitrovic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
20'
19'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
Marko Mitrovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
18'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
18'
Андерс Эгхольм выбил мяч на угловой.
18'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
17'
17'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
15'
15'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
15'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
14'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
14'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
14'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
14'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
12'
11'
Tobias Salquist из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
11'
11'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
11'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
11'
10'
10'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
10'
Эмиль Шеел на финте ушёл от оппонента.
10'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес
8'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
7'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск в офсайде
7'
Риттер Николай выбил мяч подальше от ворот.
7'
Вацадзе Матэ блокирует соперника. Педерсен Марк заработал своей команде штрафной.
6'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Marko Mitrovic заработал фол.
6'
5'
Marko Mitrovic наказан за толчок Tobias Salquist
5'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
5'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
3'
2'
Ibrahim Moro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
1'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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