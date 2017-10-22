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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5189
Элит-3000
0:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
4' Гол
Пукки Теэму
37' Желтая карточка
Christian Koehler
51' Желтая карточка
Пукки Теэму
53' Желтая карточка
Юнг Антони
73' Вторая желтая карточка
Юнг Антони
78' Желтая карточка
Ларссон Юхан
88' Желтая карточка
Ольсен Патрик
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
96'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
96'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
95'
Удар от ворот произведет Брондбю

95'
Ольсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Anders Holst из команды Хельсингер делает навес
Фол, нарушение
94'
Christian Koehler коснулся мяча рукой.
94'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
94'
Удар от ворот произведет Хельсингер
94'
Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
93'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Кроне Свенн выбил мяч подальше от ворот.
92'
Christian Koehler сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Фискер Каспер выбил мяч подальше от ворот.
92'
Soeren Henriksen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес
91'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Реннов Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Херманнссон Хьертюр
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
90'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Mikkel Basse нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
90'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
88'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
88'
Фискер Каспер наказан за толчок Anders Holst
88'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
87'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
86'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Nicolas Mortensen заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Брондбю
85'
Andreas Holm из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
85'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
85'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
84'
Кроне Свенн из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
83'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
83'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
83'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Стюклер Даниэль
82'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Mikkel Basse попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает навес
82'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает навес
81'
Удар от ворот произведет Хельсингер
81'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает неудачный навес.
81'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Тактическая замена. Adnan Mohammad уходит с поля и его заменяет Mathias Johannsen
79'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
79'
Anders Holst из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
79'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
78'
Ларссон Юхан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Soeren Henriksen заработал фол.
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
78'
Кристенсен Лассе на финте ушёл от оппонента.
77'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Нергор Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Нергор Кристиан
76'
Удар от ворот произведет Брондбю
76'
Mikkel Basse выбил мяч подальше от ворот.
75'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
74'
Удар от ворот произведет Брондбю
74'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает неудачный навес.
74'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
УДАЛЕНИЕ! Юнг Антони за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Желтая карточка
72'
Фискер Каспер получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
72'
Юнг Антони из команды Брондбю делает подножку. Ольсен Патрик заработал фол.
72'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
72'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
71'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Ольсен Рики заработал фол.
71'
Ольсен Рики на финте ушёл от оппонента.
70'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
69'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Soeren Henriksen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
67'
Anders Holst бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
66'
Ольсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Mikkel Basse
66'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
66'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
65'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает навес
65'
Matheus Leiria из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
65'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
65'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
64'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
63'
Andreas Holm выбил мяч на угловой.
63'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
63'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
63'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
62'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
61'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
61'
Вильчек Камиль на финте ушёл от оппонента.
61'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
61'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 5189 болельщиков
60'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
60'
Ольсен Рики выбил мяч на угловой.
60'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес
59'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 4625 болельщиков
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Пукки Теэму попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
58'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
58'
Нергор Кристиан наказан за толчок Nicolas Mortensen
58'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Халими Бесар выбил мяч подальше от ворот.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
56'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
55'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Тибблинг Симон
55'
Юнг Антони из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Брондбю
54'
Ольсен Рики бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Юнг Антони получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
53'
Юнг Антони наказан за толчок Ольсен Патрик
53'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
52'
Хельсингер совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
51'
Пукки Теэму сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю опасно играет. Чуть не пострадал Mikkel Bruhn.
51'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
51'
Christian Koehler из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Adnan Mohammad выбил мяч подальше от ворот.
50'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
50'
Халими Бесар на финте ушёл от оппонента.
50'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Халими Бесар, и мяч снова в игре
49'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
49'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
49'
Пукки Теэму бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
49'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
48'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
48'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
46'
Matheus Leiria наказан за толчок Рёкер Бенедикт
46'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Mikkel Bruhn навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Andreas Holm пострадал.
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ольсен Рики бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Andreas Holm сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
45'
Удар от ворот произведет Хельсингер
45'
Нергор Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
44'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
44'
Andreas Holm выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
43'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
Угловой
43'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
43'
Nicolas Mortensen выбил мяч на угловой.
Угловой
42'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
42'
Мукхтар Хани бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
42'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
42'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Нергор Кристиан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
41'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
41'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
41'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
40'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
40'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
40'
Юнг Антони из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
39'
Юнг Антони из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
38'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
38'
Мукхтар Хани из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Удар от ворот произведет Брондбю
Желтая карточка
37'
Christian Koehler сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Херманнссон Хьертюр атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
Травма, повреждение
36'
Мукхтар Хани возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Мукхтар Хани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Мукхтар Хани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
35'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
34'
Anders Holst имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
34'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
33'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
33'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает пас партнеру.
32'
Soeren Henriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
32'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
31'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Халими Бесар выбил мяч подальше от ворот.
31'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
30'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес
30'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Халими Бесар из команды Брондбю. Это Ольсен Патрик заработал фол.
29'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой справа.
29'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
29'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
29'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
28'
Ольсен Патрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
27'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
27'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
27'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает пас партнеру.
26'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
26'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
25'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
25'
Удар от ворот произведет Брондбю
25'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
24'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Тибблинг Симон коснулся мяча рукой.
24'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю. Это Nicolas Mortensen заработал фол.
23'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
23'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Даниэль Фунч сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Тибблинг Симон, и мяч снова в игре
22'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
22'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
21'
Удар от ворот произведет Хельсингер
21'
Халими Бесар выбил мяч подальше от ворот.
21'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
21'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
20'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
20'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
20'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
Угловой
20'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой справа.
19'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
18'
Удар от ворот произведет Хельсингер
18'
Мукхтар Хани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
18'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
18'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
18'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает неудачный навес.
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
16'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
15'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
13'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Anders Holst из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
12'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
11'
Халими Бесар выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
11'
Нергор Кристиан наказан за толчок Matheus Leiria
11'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Юнг Антони из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Anders Holst заработал фол.
10'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
9'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Andreas Holm выбил мяч подальше от ворот.
8'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Травма, повреждение
7'
Халими Бесар возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Халими Бесар получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
7'
Халими Бесар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает неудачный навес.
6'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
5'
Matheus Leiria наказан за толчок Юнг Антони
4'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
4'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес
4'
Mikkel Bruhn сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Удар от ворот произведет Хельсингер
3'
Юнг Антони выбил мяч подальше от ворот.
3'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
2'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
1'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
1'
Мукхтар Хани из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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