Стадион: Helsingoer Stadion Зрители: 5189
0:1
4' ГолПукки Теэму
37' Желтая карточкаChristian Koehler
51' Желтая карточкаПукки Теэму
53' Желтая карточкаЮнг Антони
73' Вторая желтая карточкаЮнг Антони
78' Желтая карточкаЛарссон Юхан
88' Желтая карточкаОльсен Патрик
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
96'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
96'
96'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
95'
Ольсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
95'
Anders Holst из команды Хельсингер делает навес
94'
Christian Koehler коснулся мяча рукой.
94'
94'
Удар от ворот произведет Хельсингер
94'
Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
93'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Кроне Свенн выбил мяч подальше от ворот.
92'
Christian Koehler сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Фискер Каспер выбил мяч подальше от ворот.
92'
Soeren Henriksen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
92'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес
91'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Реннов Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Херманнссон Хьертюр
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
90'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Mikkel Basse нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
90'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
88'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер был наказан за старое нарушение.
88'
Фискер Каспер наказан за толчок Anders Holst
88'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
87'
87'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
86'
86'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Nicolas Mortensen заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Брондбю
85'
Andreas Holm из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
85'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
85'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Кроне Свенн из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
83'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
83'
83'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Стюклер Даниэль
82'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Mikkel Basse попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
82'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает навес
82'
82'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает навес
81'
Удар от ворот произведет Хельсингер
81'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает неудачный навес.
81'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Тактическая замена. Adnan Mohammad уходит с поля и его заменяет Mathias Johannsen
79'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
79'
Anders Holst из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
79'
79'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
78'
Ларссон Юхан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Soeren Henriksen заработал фол.
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
78'
Кристенсен Лассе на финте ушёл от оппонента.
77'
77'
Нергор Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Нергор Кристиан
76'
Удар от ворот произведет Брондбю
76'
Mikkel Basse выбил мяч подальше от ворот.
75'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
74'
Удар от ворот произведет Брондбю
74'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает неудачный навес.
74'
74'
73'
УДАЛЕНИЕ! Юнг Антони за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
72'
Фискер Каспер получает желтую карточку за споры
72'
Юнг Антони из команды Брондбю делает подножку. Ольсен Патрик заработал фол.
72'
72'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Ольсен Рики заработал фол.
71'
Ольсен Рики на финте ушёл от оппонента.
70'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
69'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Soeren Henriksen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
67'
Anders Holst бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
66'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
66'
Ольсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
66'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Mikkel Basse
66'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
66'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
65'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает навес
65'
Matheus Leiria из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
65'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
65'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
64'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
63'
Andreas Holm выбил мяч на угловой.
63'
63'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
63'
63'
63'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
62'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
61'
Вильчек Камиль на финте ушёл от оппонента.
61'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
61'
61'
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 5189 болельщиков
60'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Ольсен Рики выбил мяч на угловой.
60'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес
59'
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 4625 болельщиков
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Пукки Теэму попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
58'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Нергор Кристиан наказан за толчок Nicolas Mortensen
58'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
56'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Тибблинг Симон
55'
Юнг Антони из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Брондбю
54'
Ольсен Рики бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Юнг Антони получает желтую карточку за споры
53'
Юнг Антони наказан за толчок Ольсен Патрик
53'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
52'
52'
Хельсингер совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
51'
Пукки Теэму сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю опасно играет. Чуть не пострадал Mikkel Bruhn.
51'
51'
Christian Koehler из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
50'
Adnan Mohammad выбил мяч подальше от ворот.
50'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Халими Бесар на финте ушёл от оппонента.
50'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Халими Бесар, и мяч снова в игре
49'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
49'
49'
Пукки Теэму бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
49'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
48'
48'
48'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
46'
Matheus Leiria наказан за толчок Рёкер Бенедикт
46'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
47'
Mikkel Bruhn навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Andreas Holm пострадал.
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ольсен Рики бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Andreas Holm сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
45'
Удар от ворот произведет Хельсингер
45'
Нергор Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
44'
44'
44'
Andreas Holm выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
43'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
43'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
43'
Nicolas Mortensen выбил мяч на угловой.
42'
42'
Мукхтар Хани бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
42'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
42'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Нергор Кристиан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
41'
41'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
41'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
41'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
40'
40'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
40'
Юнг Антони из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
39'
Юнг Антони из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
38'
38'
38'
Мукхтар Хани из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Удар от ворот произведет Брондбю
37'
Christian Koehler сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Херманнссон Хьертюр атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
36'
Мукхтар Хани возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Мукхтар Хани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Мукхтар Хани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
35'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
34'
Anders Holst имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
34'
33'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
33'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает пас партнеру.
32'
Soeren Henriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
32'
31'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
30'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес
30'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Халими Бесар из команды Брондбю. Это Ольсен Патрик заработал фол.
29'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
29'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
29'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
28'
Ольсен Патрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
27'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
27'
27'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
27'
26'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
26'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает пас партнеру.
26'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
26'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
25'
25'
25'
Удар от ворот произведет Брондбю
25'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
24'
24'
Тибблинг Симон коснулся мяча рукой.
24'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю. Это Nicolas Mortensen заработал фол.
23'
23'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Даниэль Фунч сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Тибблинг Симон, и мяч снова в игре
22'
22'
21'
Удар от ворот произведет Хельсингер
21'
21'
21'
21'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
20'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
20'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
20'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
20'
19'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
18'
Удар от ворот произведет Хельсингер
18'
Мукхтар Хани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
18'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
18'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает неудачный навес.
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
16'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
15'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
13'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Anders Holst из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
12'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
11'
11'
Нергор Кристиан наказан за толчок Matheus Leiria
11'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Юнг Антони из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Anders Holst заработал фол.
10'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
9'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Andreas Holm выбил мяч подальше от ворот.
8'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Халими Бесар возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Халими Бесар получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Халими Бесар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает неудачный навес.
6'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
5'
Matheus Leiria наказан за толчок Юнг Антони
4'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
4'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес
4'
Mikkel Bruhn сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Удар от ворот произведет Хельсингер
3'
Юнг Антони выбил мяч подальше от ворот.
3'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
2'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
1'
1'
Мукхтар Хани из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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