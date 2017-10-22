- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Люнгбю
1:0
5' ГолMayron George
|
5'
1:0
Состав команд
48
Лунд
Оливер
21
Бойсен
Давид
22
Блуме
Брор
Люнгбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Андерсен Миккель Вратарь
- 20 Джеппе Брандруп Защитник
- 24 Соренсен Томас III Защитник
- 48 Лунд Оливер Защитник
- 3 Ламб Микаэл Защитник
- 5 Эрнсков Мартин Полузащитник
- 7 Йеспер Чристджансен Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 10 Рюгаард-Йенсен Миккел Полузащитник
- 22 Блуме Брор Полузащитник
- 12 Mayron George Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ларсен Андреас II Вратарь
- 2 Кристенсен Томас Г. Защитник
- 17 Нильсен Каспер Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер III Полузащитник
- 6 Хебо Матиас Полузащитник
- 27 Оджо Ким Нападающий
- 11 Кьяер Йеппе Нападающий
- Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Матиас Таубер Травмирован
- Йонассон Халльгримур Травмирован
- Фосгаард Лассе Травмирован
- Шала Херолинд Травмирован
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 20 Лаурсен Якоб-Баррет Защитник
- 21 Греве Матиас Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Joao Pereira III Защитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 7 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- 1 Thomas Mikkelsen III
- 16 Julius Eskesen
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Буус Якоб Травмирован
- Петерсен Кеннет Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Люнгбю (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.10.2017 Орхус 0:2 Люнгбю СД
- 01.10.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
- 24.09.2017 Ольборг 3:1 Люнгбю СД
- 20.09.2017 Хеденстед 1:3 Люнгбю КД
- 15.09.2017 Раннерс 0:0 Люнгбю СД
- 10.09.2017 Люнгбю 3:1 Элит-3000 СД
- 27.08.2017 Митьюлланд 1:1 Люнгбю СД
- 20.08.2017 Хобро 3:0 Люнгбю СД
- 12.08.2017 Люнгбю 1:1 Сённерйюск СД
- 06.08.2017 Люнгбю 1:4 Нордшелланн СД
- 03.08.2017 Люнгбю 1:3 Краснодар ЛЕ
- 30.07.2017 Брондбю 5:3 Люнгбю СД
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 23.07.2017 Хорсенс 4:1 Люнгбю СД
- 20.07.2017 Люнгбю 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг СД
- 13.07.2017 Слован Братислава 0:1 Люнгбю ЛЕ
- 06.07.2017 Бангор Сити 0:3 Люнгбю ЛЕ
- 29.06.2017 Люнгбю 1:0 Бангор Сити ЛЕ
- 28.05.2017 Митьюлланд 0:3 Люнгбю СД
Оденсе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 15.10.2017 Оденсе 1:0 Копенгаген СД
- 30.09.2017 Хобро 1:1 Оденсе СД
- 24.09.2017 Оденсе 3:1 Раннерс СД
- 21.09.2017 Фремад Амаджер 2:3 Оденсе КД
- 15.09.2017 Силькеборг 1:0 Оденсе СД
- 10.09.2017 Оденсе 1:1 Брондбю СД
- 29.08.2017 Далум 0:1 Оденсе КД
- 25.08.2017 Сённерйюск 2:2 Оденсе СД
- 20.08.2017 Оденсе 0:2 Митьюлланд СД
- 13.08.2017 Орхус 0:0 Оденсе СД
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг СД
- 29.07.2017 Оденсе 1:0 Хорсенс СД
- 24.07.2017 Элит-3000 0:2 Оденсе СД
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Оденсе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 06.11.2016 Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании
- 24.07.2016 Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 20.05.2012 Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании
- 20.08.2011 Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен
- 29.05.2011 Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен
- 14.03.2011 Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен
- 27.09.2010 Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен
- 27.04.2008 Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен
- 02.04.2008 Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|13
|9
|1
|3
|32 - 19
|28
|2.
|Нордшелланн
|13
|8
|2
|3
|31 - 24
|26
|3.
|Брондбю
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|4.
|Хобро
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|5.
|Хорсенс
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Копенгаген
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|7.
|Люнгбю
|1:0
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|8.
|Оденсе
|0:1
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|9.
|Ольборг
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|10.
|Орхус
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Силькеборг
|13
|4
|1
|8
|14 - 24
|13
|12.
|Сённерйюск
|13
|2
|5
|6
|19 - 22
|11
|13.
|Элит-3000
|12
|3
|0
|9
|10 - 26
|9
|14.
|Раннерс
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
Первый тайм
43'
43'
Узочакву Арнест бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
41'
Mayron George наказан за толчок Тингагер Фредерик
41'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
40'
40'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Игрок команды Оденсе совершает фол
39'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный навес.
39'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
37'
35'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
35'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
35'
33'
Mayron George возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Mayron George получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
29'
Андерс К. Якобсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Хелениус Никлас из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
27'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
26'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
25'
После дальнего удара, который нанес Томасен Йенс мяч отбит вратарем
24'
24'
Хелениус Никлас из команды Оденсе наносит неточный удар с лета
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный навес.
23'
Андерс К. Якобсен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
23'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел на финте ушёл от оппонента.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе в офсайде
18'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный навес.
16'
15'
Хелениус Никлас имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
15'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный навес.
15'
14'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
12'
Хелениус Никлас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
12'
12'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
11'
11'
После дальнего удара, который нанес Томасен Йенс мяч отбит вратарем
9'
Расмус Юнссон из команды Оденсе наносит неточный удар с лета
9'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mayron George записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Mayron George оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
5'
4'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
2'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
2'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
2'
1'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация