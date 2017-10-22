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Стадион:
Люнгбю
1:0
Первый тайм: 43'
Оденсе
0'
1:0
5' Гол
Mayron George
43'
Первый тайм
43'
Удар от ворот произведет Люнгбю
43'
Узочакву Арнест бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
41'
Mayron George наказан за толчок Тингагер Фредерик
41'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
40'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Игрок команды Оденсе совершает фол
39'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный навес.
39'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
35'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
35'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Травма, повреждение
33'
Mayron George возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Mayron George получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
29'
Андерс К. Якобсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Хелениус Никлас из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Удар от ворот произведет Люнгбю
27'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
Угловой
27'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
26'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
25'
После дальнего удара, который нанес Томасен Йенс мяч отбит вратарем
24'
Удар от ворот произведет Люнгбю
24'
Хелениус Никлас из команды Оденсе наносит неточный удар с лета
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный навес.
23'
Андерс К. Якобсен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
23'
Расмус Юнссон из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел на финте ушёл от оппонента.
20'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
19'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе в офсайде
18'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный навес.
16'
Удар от ворот произведет Люнгбю
15'
Хелениус Никлас имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
15'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный навес.
15'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
14'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
12'
Хелениус Никлас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
11'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
После дальнего удара, который нанес Томасен Йенс мяч отбит вратарем
9'
Расмус Юнссон из команды Оденсе наносит неточный удар с лета
9'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mayron George записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Mayron George оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
Офсайд
2'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
2'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
2'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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