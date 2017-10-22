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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Телья Паркен
1:0
Первый тайм: 36'
13' Желтая карточкаСпельманн Мартин
13' Желтая карточкаСотириу Пиерос
18' Желтая карточкаKasper Junker
29' Желтая карточкаАмини Мустафа
0:0
30' Не забитый пенальтиВербич Беньямин
1:0
35' ГолМатич Урош
|
13'
13'
18'
26'
29'
30'
0:0
35'
1:0
Состав команд
25
Ольсен
Робин
19
Вавро
Денис
33
Фальк
Расмус
16
Грегуш
Ян
14
Jens
Stage
11
Сана
Тобиас
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 25 Ольсен Робин Вратарь
- 22 Анкерсен Петер Защитник
- 19 Вавро Денис Защитник
- 27 Люфтнер Михаэль Защитник
- 20 Бойлесен Николай Защитник
- 33 Фальк Расмус Полузащитник
- 16 Грегуш Ян Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 7 Вербич Беньямин Полузащитник
- 11 Павлович Андрия Нападающий
- 28 Сотириу Пиерос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Андерсен Стефан Вратарь
- 3 Бенгтссон Пьер Защитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 17 Куск Каспер Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 26 Хольсе Карло Нападающий
- 23 Пушич Мартин Нападающий
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Антонссон Микаэль Травмирован
- Йоханссон Эрик Травмирован
- Томсен Николай Травмирован
- Сантандер Федерико Травмирован
- Аманкваа Данни Травмирован
- Зека Родригес Не уточняется
Орхус 4-4-2
- Основной состав
- 26 Йованович Александар II Вратарь
- 14 Jens Stage Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 18 Йулсгор Йеспер Защитник
- 20 Меллер Фредерик Защитник
- 11 Сана Тобиас Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 9 Kasper Junker Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 3 Бакман Никлас Защитник
- 4 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 21 Andre Riel Нападающий
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 37 Sebastian Hausner
- 22 Benjamin Steenfeldt Hvidt
- Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Alexander Juel Andersen Травмирован
- Гира Адама Травмирован
- Миканович Дино Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Копенгаген (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.10.2017 Фастав Злин 1:1 Копенгаген ЛЕ
- 15.10.2017 Оденсе 1:0 Копенгаген СД
- 01.10.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
- 28.09.2017 Шериф 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 23.09.2017 Копенгаген 4:0 Силькеборг СД
- 20.09.2017 Скив 0:3 Копенгаген КД
- 17.09.2017 Элит-3000 0:4 Копенгаген СД
- 14.09.2017 Копенгаген 0:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.09.2017 Копенгаген 4:3 Митьюлланд СД
- 27.08.2017 Нордшелланн 3:0 Копенгаген СД
- 23.08.2017 Копенгаген 2:1 Карабах ЛЧ
- 19.08.2017 Копенгаген 3:2 Сённерйюск СД
- 15.08.2017 Карабах 1:0 Копенгаген ЛЧ
- 12.08.2017 Копенгаген 1:1 Хорсенс СД
- 06.08.2017 Брондбю 1:0 Копенгаген СД
- 02.08.2017 Копенгаген 4:1 Вардар ЛЧ
- 29.07.2017 Копенгаген 0:0 Хобро СД
- 25.07.2017 Вардар 1:0 Копенгаген ЛЧ
- 22.07.2017 Раннерс 0:3 Копенгаген СД
- 19.07.2017 Копенгаген 1:2 Жилина ЛЧ
Орхус (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.10.2017 Орхус 0:2 Люнгбю СД
- 29.09.2017 Элит-3000 1:5 Орхус СД
- 25.09.2017 Орхус 0:3 Митьюлланд СД
- 21.09.2017 Фредерисия 1:0 Орхус КД
- 18.09.2017 Нордшелланн 1:2 Орхус СД
- 09.09.2017 Орхус 1:4 Раннерс СД
- 29.08.2017 Сковбаккен 1:4 Орхус КД
- 26.08.2017 Ольборг 0:0 Орхус СД
- 20.08.2017 Орхус 2:0 Брондбю СД
- 13.08.2017 Орхус 0:0 Оденсе СД
- 07.08.2017 Сённерйюск 3:0 Орхус СД
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 29.06.2017 Орхус 7:1 Брабрэнд ТМК
- 28.05.2017 Орхус 1:0 Виборг СДП
- 22.05.2017 Виборг 2:2 Орхус СДП
- 17.05.2017 Орхус 3:1 Эсбьерг СДП
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Орхус: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
- 06.04.2017 Копенгаген 2:1 Орхус Кубок Дании
- 11.12.2016 Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 24.09.2016 Копенгаген 2:0 Орхус Суперлига Дании
- 29.05.2016 Копенгаген 2:1 Орхус Суперлига Дании
- 05.05.2016 Орхус 1:2 Копенгаген Кубок Дании
- 06.03.2016 Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 23.08.2015 Копенгаген 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 13.04.2014 Копенгаген 1:0 Орхус Суперлига Дании
- 23.02.2014 Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 18.08.2013 Копенгаген 1:1 Орхус Суперлига Дании
- 28.04.2013 Копенгаген 0:0 Орхус Суперлига Дании
- 04.11.2012 Орхус 0:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 12.08.2012 Копенгаген 3:0 Орхус Суперлига Дании
- 09.04.2012 Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига
- 04.12.2011 Копенгаген 0:0 Орхус САС Лигаен
- 02.10.2011 Копенгаген 1:1 Орхус САС Лигаен
- 28.03.2010 Орхус 0:0 Копенгаген САС Лигаен
- 07.03.2010 Копенгаген 5:0 Орхус САС Лигаен
- 15.08.2009 Копенгаген 0:1 Орхус САС Лигаен
- 19.04.2009 Орхус 1:0 Копенгаген САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|13
|9
|1
|3
|32 - 19
|28
|2.
|Брондбю
|13
|8
|3
|2
|26 - 11
|27
|3.
|Нордшелланн
|13
|8
|2
|3
|31 - 24
|26
|4.
|Хобро
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|5.
|Хорсенс
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Копенгаген
|0:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 15
|19
|7.
|Оденсе
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|8.
|Люнгбю
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|9.
|Ольборг
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|10.
|Орхус
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|11.
|Силькеборг
|13
|4
|1
|8
|14 - 24
|13
|12.
|Сённерйюск
|13
|2
|5
|6
|19 - 22
|11
|13.
|Элит-3000
|13
|3
|0
|10
|10 - 27
|9
|14.
|Раннерс
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
Первый тайм
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Матич Урош!
35'
Меллер Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген подал угловой справа.
34'
Сотириу Пиерос бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
34'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает пас партнеру.
33'
33'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
33'
33'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
32'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Матич Урош и мяч снова в игре
32'
31'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Амини Мустафа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Амини Мустафа из команды Орхус играет в стеночку. Сана Тобиас был стеночкой.
31'
30'
30'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Вербич Беньямин бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
29'
Амини Мустафа получает желтую карточку за споры
28'
ПЕНАЛЬТИ! Амини Мустафа сыграл рукой в своей штрафной площади.
28'
Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Вербич Беньямин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Канструп Пьер наказан за толчок Павлович Андрия
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
26'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
26'
Грегуш Ян получил травму и заменен. Матич Урош выходит на поле.
25'
25'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Грегуш Ян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Грегуш Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
22'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
22'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
22'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Kasper Junker сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
18'
Jens Stage из команды Орхус делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
18'
18'
Анкерсен Якоб на финте ушёл от оппонента.
18'
17'
Грегуш Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
17'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
17'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
16'
16'
Сана Тобиас из команды Орхус делает неудачный навес.
16'
16'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
16'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Канструп Пьер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
16'
15'
Спельманн Мартин из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
15'
Вавро Денис выбил мяч на угловой.
15'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
14'
14'
Анкерсен Петер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
13'
Сотириу Пиерос получает желтую карточку за грубое нарушение
13'
Спельманн Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Павлович Андрия.
12'
12'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
12'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
11'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Расмуссен Мортен заработал фол.
11'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
11'
10'
Сотириу Пиерос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
10'
Фальк Расмус на финте ушёл от оппонента.
10'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Kasper Junker из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
9'
Грегуш Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
7'
7'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
7'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
7'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
6'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
5'
5'
5'
5'
Вавро Денис выбил мяч подальше от ворот.
4'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Kasper Junker на финте ушёл от оппонента.
4'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
3'
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Jens Stage из команды Орхус делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
2'
1'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Йулсгор Йеспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
1'
Спельманн Мартин на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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