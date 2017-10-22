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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Копенгаген
1:0
Первый тайм: 36'
Орхус
0'
13' Желтая карточка
Спельманн Мартин
13' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
18' Желтая карточка
Kasper Junker
29' Желтая карточка
Амини Мустафа
0:0
30' Не забитый пенальти
Вербич Беньямин
1:0
35' Гол
Матич Урош
36'
Первый тайм
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Матич Урош!
35'
Меллер Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
34'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген подал угловой справа.
34'
Сотириу Пиерос бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
34'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Орхус
33'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
33'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
32'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Матич Урош и мяч снова в игре
32'
Удар от ворот произведет Орхус
31'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Амини Мустафа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Амини Мустафа из команды Орхус играет в стеночку. Сана Тобиас был стеночкой.
31'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Орхус
Описание гола
30'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Вербич Беньямин бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Желтая карточка
29'
Амини Мустафа получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
28'
ПЕНАЛЬТИ! Амини Мустафа сыграл рукой в своей штрафной площади.
28'
Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Вербич Беньямин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Канструп Пьер наказан за толчок Павлович Андрия
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
26'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
26'
Грегуш Ян получил травму и заменен. Матич Урош выходит на поле.
25'
Удар от ворот произведет Копенгаген
25'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
25'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Грегуш Ян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Грегуш Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Удар от ворот произведет Орхус
22'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
22'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
22'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
18'
Kasper Junker сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
18'
Jens Stage из команды Орхус делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
18'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Анкерсен Якоб на финте ушёл от оппонента.
18'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
17'
Грегуш Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
17'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
17'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Сана Тобиас из команды Орхус делает неудачный навес.
16'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
16'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
16'
Канструп Пьер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
16'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
Угловой
15'
Спельманн Мартин из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
15'
Вавро Денис выбил мяч на угловой.
15'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
14'
Удар от ворот произведет Орхус
14'
Анкерсен Петер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
13'
Сотириу Пиерос получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
13'
Спельманн Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Павлович Андрия.
12'
Удар от ворот произведет Копенгаген
12'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
12'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Расмуссен Мортен заработал фол.
11'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
11'
Удар от ворот произведет Орхус
10'
Сотириу Пиерос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
10'
Фальк Расмус на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
10'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Kasper Junker из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Удар от ворот произведет Орхус
9'
Грегуш Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
7'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
6'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
5'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
5'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
5'
Вавро Денис выбил мяч подальше от ворот.
4'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Kasper Junker на финте ушёл от оппонента.
4'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
3'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
2'
Jens Stage из команды Орхус делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
2'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Йулсгор Йеспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Спельманн Мартин на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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