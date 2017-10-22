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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2261
Хобро
4:0
Конец матча
Нордшелланн
0'
8' Желтая карточка
Magnus Kofod Andersen
11' Желтая карточка
Киркеволд Пол
1:0
25' Гол
Киркеволд Пол
35' Желтая карточка
Andreas Skovgaard
46' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
2:0
53' Гол
Бабаян Эдгар
3:0
56' Гол
Bjoern Kopplin
4:0
66' Гол
Антипас Квинси
70' Желтая карточка
Nikolai Baden
78' Вторая желтая карточка
Andreas Skovgaard
90' Желтая карточка
Миккельсен Тобиас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
После дальнего удара, который нанес Vito Hammershoej-Mistrati мяч отбит вратарем
92'
Удар от ворот произведет Норселлан
Офсайд
92'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
91'
Дэнни Ольсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
91'
Миккельсен Тобиас получает желтую карточку.

Фол, нарушение
91'
Миккельсен Тобиас из команды Норселлан делает подножку. Sebastian Groenning заработал фол.
91'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
90'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
87'
Emmanuel Sabbi отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
87'
Emmanuel Sabbi на финте ушёл от оппонента.
86'
Удар от ворот произведет Хобро
86'
Тактическая замена. Киркеволд Пол уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
86'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
84'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Vito Hammershoej-Mistrati имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
83'
Йеспер Боге из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
82'
Удар от ворот произведет Норселлан
82'
Vito Hammershoej-Mistrati имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
82'
Удар от ворот произведет Норселлан
82'
Киркеволд Пол имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
82'
Mathias Jensen из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
81'
Emmanuel Sabbi на финте ушёл от оппонента.
81'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
81'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хансен Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
80'
Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
80'
Дэнни Ольсен наказан за толчок Расмуссен Матиас
78'
Andreas Skovgaard получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
78'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Норселлан
75'
Nikolai Baden из команды Норселлан бьет головой мимо ворот
Угловой
75'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
74'
Дамборг Йонас выбил мяч на угловой.
74'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
74'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Да Силва Патрик заработал фол.
72'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Удар от ворот произведет Хобро
71'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
71'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
70'
Nikolai Baden получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Nikolai Baden атакует сзади соперника. Mathias Haarup пострадал.
69'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
66'
Яв-Ихле Аманква сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Антипас Квинси из команды Хобро добил мяч в ворота.
66'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
66'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
66'
Антипас Квинси из команды Хобро играет в стеночку с партнером по команде. Мартин Миккельсен это был.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 2261 болельщиков
64'
Удар от ворот произведет Хобро
64'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Антипас Квинси из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
63'
Тактическая замена. Benjamin Hansen уходит с поля и его заменяет Миккельсен Тобиас
62'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Петри Лассе
60'
Nikolai Baden бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Удар от ворот произведет Норселлан
59'
Антипас Квинси бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
59'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
Фол, нарушение
58'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
57'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
Описание гола
56'
Бьорн Копплин из команды Хобро добил мяч в ворота.
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабаян Эдгар, и мяч снова в игре
55'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает неудачный навес.
Офсайд
54'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
54'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
53'
Антипас Квинси сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Бабаян Эдгар из команды Хобро добил мяч в ворота.
53'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
52'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Mathias Haarup из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
52'
Nikolai Baden из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
52'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
51'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
50'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
49'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
48'
Асанте Эрнест из команды Норселлан в офсайде
Фол, нарушение
48'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Бартолец Карло
48'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
47'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Удар от ворот произведет Хобро
47'
Benjamin Hansen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Желтая карточка
46'
Яв-Ихле Аманква получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Яв-Ихле Аманква атакует сзади соперника. Хансен Эмилиано пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Magnus Kofod Andersen заработал фол.
44'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
После дальнего удара, который нанес Антипас Квинси мяч отбит вратарем
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
43'
Удар от ворот произведет Хобро
43'
Бартолец Карло из команды Норселлан наносит неточный удар с лета
Угловой
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
43'
Бьорн Копплин из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
43'
Асанте Эрнест на финте ушёл от оппонента.
42'
Benjamin Hansen из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
41'
Бабаян Эдгар на финте ушёл от оппонента.
40'
Удар от ворот произведет Хобро
40'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
40'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
39'
Йеспер Боге из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Удар от ворот произведет Норселлан
39'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
38'
Удар от ворот произведет Хобро
38'
Mathias Jensen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
37'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Nikolai Baden.
Фол, нарушение
36'
Mathias Haarup из команды Хобро делает подножку. Nikolai Baden заработал фол.
36'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
Желтая карточка
35'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан был наказан за старое нарушение.
Офсайд
35'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро в офсайде
35'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
34'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
34'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
34'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Норселлан
31'
Йеспер Боге из команды Хобро наносит неточный удар с лета
31'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
30'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро бьет головой мимо ворот
Угловой
30'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
30'
Andreas Skovgaard выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
29'
Бартолец Карло выбил мяч на угловой.
29'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Норселлан
Фол, нарушение
27'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
27'
Nikolai Baden не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Яв-Ихле Аманква сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Киркеволд Пол из команды Хобро добил мяч в ворота.
25'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
23'
Удар от ворот произведет Норселлан
23'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает неудачный навес.
23'
Йеспер Боге из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
22'
Nikolai Baden из команды Норселлан делает отличный навес.
22'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
21'
Benjamin Hansen выбил мяч на угловой.
21'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Удар от ворот произведет Хобро
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
20'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Magnus Kofod Andersen заработал фол.
19'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает неудачный навес.
18'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
17'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
16'
Асанте Эрнест бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
16'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
Травма, повреждение
14'
Benjamin Hansen возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Антипас Квинси, и мяч снова в игре
13'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
13'
Йеспер Боге нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
12'
Benjamin Hansen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Benjamin Hansen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
11'
Киркеволд Пол получает желтую карточку.
Фол, нарушение
11'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Benjamin Hansen.
11'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Норселлан
9'
Киркеволд Пол бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
8'
Magnus Kofod Andersen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан. Это Антипас Квинси заработал фол.
8'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
7'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
6'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Mathias Jensen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Mathias Jensen на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
4'
Дамборг Йонас наказан за толчок Хансен Эмилиано
4'
Benjamin Hansen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
4'
Удар от ворот произведет Хобро
3'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Фол, нарушение
2'
Nikolai Baden наказан за толчок Антипас Квинси
Угловой
2'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
1'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
1'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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