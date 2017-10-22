Стадион: ДС Арена Зрители: 2261
4:0
Конец матча
8' Желтая карточкаMagnus Kofod Andersen
11' Желтая карточкаКиркеволд Пол
1:0
25' ГолКиркеволд Пол
35' Желтая карточкаAndreas Skovgaard
46' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
2:0
53' ГолБабаян Эдгар
3:0
56' ГолBjoern Kopplin
4:0
66' ГолАнтипас Квинси
70' Желтая карточкаNikolai Baden
78' Вторая желтая карточкаAndreas Skovgaard
90' Желтая карточкаМиккельсен Тобиас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
После дальнего удара, который нанес Vito Hammershoej-Mistrati мяч отбит вратарем
92'
Удар от ворот произведет Норселлан
92'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
91'
Дэнни Ольсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Миккельсен Тобиас получает желтую карточку.
91'
Миккельсен Тобиас из команды Норселлан делает подножку. Sebastian Groenning заработал фол.
91'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
90'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
87'
Emmanuel Sabbi отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
87'
Emmanuel Sabbi на финте ушёл от оппонента.
86'
86'
Тактическая замена. Киркеволд Пол уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
86'
85'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
85'
84'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Vito Hammershoej-Mistrati имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
83'
Йеспер Боге из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
82'
Удар от ворот произведет Норселлан
82'
Vito Hammershoej-Mistrati имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
82'
Удар от ворот произведет Норселлан
82'
Киркеволд Пол имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
82'
Mathias Jensen из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
81'
Emmanuel Sabbi на финте ушёл от оппонента.
81'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
81'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хансен Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
80'
Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Дэнни Ольсен наказан за толчок Расмуссен Матиас
78'
Andreas Skovgaard получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Норселлан
75'
Nikolai Baden из команды Норселлан бьет головой мимо ворот
75'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
74'
Дамборг Йонас выбил мяч на угловой.
74'
74'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Да Силва Патрик заработал фол.
72'
72'
71'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
71'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
70'
Nikolai Baden получает желтую карточку.
70'
Nikolai Baden атакует сзади соперника. Mathias Haarup пострадал.
69'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
66'
Яв-Ихле Аманква сделал результативную передачу.
66'
Антипас Квинси из команды Хобро добил мяч в ворота.
66'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
66'
66'
66'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
66'
Антипас Квинси из команды Хобро играет в стеночку с партнером по команде. Мартин Миккельсен это был.
65'
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64'
64'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Антипас Квинси из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
63'
Тактическая замена. Benjamin Hansen уходит с поля и его заменяет Миккельсен Тобиас
62'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Петри Лассе
60'
Nikolai Baden бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Удар от ворот произведет Норселлан
59'
Антипас Квинси бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
58'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
57'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
56'
Бьорн Копплин из команды Хобро добил мяч в ворота.
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабаян Эдгар, и мяч снова в игре
55'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает неудачный навес.
54'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
54'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
53'
Антипас Квинси сделал результативную передачу.
53'
Бабаян Эдгар из команды Хобро добил мяч в ворота.
53'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
52'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Mathias Haarup из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
52'
Nikolai Baden из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
52'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
50'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Асанте Эрнест из команды Норселлан в офсайде
48'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Бартолец Карло
48'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
47'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Benjamin Hansen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Яв-Ихле Аманква получает желтую карточку.
46'
Яв-Ихле Аманква атакует сзади соперника. Хансен Эмилиано пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Magnus Kofod Andersen заработал фол.
44'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
После дальнего удара, который нанес Антипас Квинси мяч отбит вратарем
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
43'
43'
Бартолец Карло из команды Норселлан наносит неточный удар с лета
43'
43'
Бьорн Копплин из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
43'
Асанте Эрнест на финте ушёл от оппонента.
42'
Benjamin Hansen из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
41'
Бабаян Эдгар на финте ушёл от оппонента.
40'
40'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
40'
39'
Йеспер Боге из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Удар от ворот произведет Норселлан
39'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Mathias Jensen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
37'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Nikolai Baden.
36'
Mathias Haarup из команды Хобро делает подножку. Nikolai Baden заработал фол.
36'
36'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
35'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан был наказан за старое нарушение.
35'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро в офсайде
35'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
34'
34'
34'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает неудачный навес.
34'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
32'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Норселлан
31'
Йеспер Боге из команды Хобро наносит неточный удар с лета
31'
31'
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
30'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро бьет головой мимо ворот
30'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
30'
Andreas Skovgaard выбил мяч на угловой.
30'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
29'
Бартолец Карло выбил мяч на угловой.
29'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Норселлан
27'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
27'
Nikolai Baden не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Яв-Ихле Аманква сделал результативную передачу.
25'
Киркеволд Пол из команды Хобро добил мяч в ворота.
25'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
24'
24'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Удар от ворот произведет Норселлан
23'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает неудачный навес.
23'
Йеспер Боге из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
22'
Nikolai Baden из команды Норселлан делает отличный навес.
22'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
21'
Benjamin Hansen выбил мяч на угловой.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Антипас Квинси из команды Хобро делает подножку. Magnus Kofod Andersen заработал фол.
19'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает неудачный навес.
18'
17'
16'
Асанте Эрнест бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
16'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
14'
Benjamin Hansen возвращается на поле, всё в порядке.
14'
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Антипас Квинси, и мяч снова в игре
13'
13'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
13'
Йеспер Боге нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
12'
Benjamin Hansen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Benjamin Hansen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Киркеволд Пол получает желтую карточку.
11'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Benjamin Hansen.
11'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Норселлан
9'
Киркеволд Пол бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
8'
Magnus Kofod Andersen получает желтую карточку.
8'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан. Это Антипас Квинси заработал фол.
8'
7'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
6'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Mathias Jensen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Mathias Jensen на финте ушёл от оппонента.
4'
Дамборг Йонас наказан за толчок Хансен Эмилиано
4'
Benjamin Hansen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Nikolai Baden наказан за толчок Антипас Квинси
2'
1'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
1'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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