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Стадион: Зрители: 21034
Херенвен
0:4
Конец матча
Витесс
0'
0:1
17' Гол
Рашица Милот
0:2
36' Гол
Линссен Брайн
0:3
50' Гол
Фор Наварон
0:4
72' Гол
Матавж Тим
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Пасвер Ремко вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает навес
93'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Влап Михел из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.

91'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
89'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Kik Pierie заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Витесс
88'
Верман Хенк из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
88'
Торсби Мортен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Сереро Тулани нарушает правила. Denzel Dumfries пострадал
87'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Kik Pierie наказан за толчок Матавж Тим
Фол, нарушение
86'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
84'
Маунт Мэйсон наказан за толчок Схарс Стейн
83'
Удар от ворот произведет Витесс
83'
Влап Михел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Пасвер Ремко вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
81'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
80'
Удар от ворот произведет Витесс
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
Фол, нарушение
79'
Миазга Мэтт наказан за толчок Схарс Стейн
Угловой
79'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
78'
Kik Pierie выбил мяч на угловой.
78'
Леливелд Юлиан из команды Витесс делает навес
77'
Тактическая замена. Рохас Марко уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
76'
Удар от ворот произведет Херенвен
76'
Миазга Мэтт из команды Витесс бьет головой мимо ворот
Угловой
76'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
74'
Верман Хенк из команды Херенвен делает подножку. Миазга Мэтт заработал фол.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Матавж Тим!
72'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Kik Pierie наказан за толчок Матавж Тим
71'
Удар от ворот произведет Витесс
71'
Верман Хенк из команды Херенвен делает пас партнеру.
70'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Дабо Фанкати получил травму и заменен. Леливелд Юлиан выходит на поле.
69'
Линссен Брайн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Линссен Брайн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
69'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
68'
Дабо Фанкати возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Дабо Фанкати получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Дабо Фанкати на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Офсайд
66'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
66'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Пасвер Ремко вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Влап Михел
64'
Удар от ворот произведет Херенвен
64'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
Фол, нарушение
62'
Верман Хенк наказан за толчок Сереро Тулани
62'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
61'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
60'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Маунт Мэйсон
58'
Удар от ворот произведет Витесс
Угловой
58'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
58'
Эдегор Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
58'
Пасвер Ремко вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
57'
Пасвер Ремко вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
56'
Гучаннеджад Реза заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
56'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
Офсайд
56'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
Фол, нарушение
55'
Дабо Фанкати коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Удар от ворот произведет Херенвен
55'
Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Матавж Тим из команды Витесс делает пас партнеру.
53'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 21034 болельщиков
53'
Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
52'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Витесс
50'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фор Наварон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
50'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
48'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
48'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Рохас Марко коснулся мяча рукой.
45'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
44'
Схарс Стейн из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Линссен Брайн.
44'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
42'
Удар от ворот произведет Витесс
42'
Рохас Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
41'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
40'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
38'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
38'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
36'
Дабо Фанкати сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Линссен Брайн из команды Витесс добил мяч в ворота.
36'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный навес.
Фол, нарушение
36'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен. Это Бюттнер Александер заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
35'
Миазга Мэтт наказан за толчок Торсби Мортен
34'
Удар от ворот произведет Херенвен
34'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Кобаяси Юки сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Фор Наварон заработал фол.
31'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
31'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
27'
Удар от ворот произведет Витесс
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
25'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Витесс
24'
Рохас Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Рохас Марко на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
23'
Линссен Брайн наказан за толчок Denzel Dumfries
Фол, нарушение
22'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Херенвен
22'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Схарс Стейн из команды Херенвен. Это Сереро Тулани заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
20'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Матавж Тим наказан за толчок Хег Даниэль
17'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рашица Милот!
17'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
17'
Фор Наварон из команды Витесс играет в стеночку. Матавж Тим был стеночкой.
Офсайд
17'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
16'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
12'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
12'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Denzel Dumfries наказан за толчок Линссен Брайн
10'
Удар от ворот произведет Витесс
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Угловой
9'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
4'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Херенвен
3'
Линссен Брайн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Удар от ворот произведет Витесс
2'
Denzel Dumfries бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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