Стадион: Абе Ленстра Зрители: 21034
0:1
17' ГолРашица Милот
0:2
36' ГолЛинссен Брайн
0:3
50' ГолФор Наварон
0:4
72' ГолМатавж Тим
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
93'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает навес
93'
92'
Влап Михел из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
91'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Kik Pierie заработал фол.
88'
88'
Верман Хенк из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
88'
Торсби Мортен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Сереро Тулани нарушает правила. Denzel Dumfries пострадал
87'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Kik Pierie наказан за толчок Матавж Тим
86'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
84'
Маунт Мэйсон наказан за толчок Схарс Стейн
83'
83'
Влап Михел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
82'
81'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
79'
Миазга Мэтт наказан за толчок Схарс Стейн
79'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
78'
Kik Pierie выбил мяч на угловой.
78'
Леливелд Юлиан из команды Витесс делает навес
77'
Тактическая замена. Рохас Марко уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
76'
76'
Миазга Мэтт из команды Витесс бьет головой мимо ворот
76'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Верман Хенк из команды Херенвен делает подножку. Миазга Мэтт заработал фол.
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Матавж Тим!
72'
72'
Kik Pierie наказан за толчок Матавж Тим
71'
71'
Верман Хенк из команды Херенвен делает пас партнеру.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Дабо Фанкати получил травму и заменен. Леливелд Юлиан выходит на поле.
69'
Линссен Брайн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Линссен Брайн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
69'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
68'
Дабо Фанкати возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Дабо Фанкати получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Дабо Фанкати на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
66'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
66'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Влап Михел
64'
64'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
62'
Верман Хенк наказан за толчок Сереро Тулани
62'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
61'
61'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
60'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Маунт Мэйсон
58'
58'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
58'
Эдегор Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
58'
58'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
57'
57'
56'
Гучаннеджад Реза заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
56'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
56'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
55'
Дабо Фанкати коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
55'
Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Матавж Тим из команды Витесс делает пас партнеру.
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 21034 болельщиков
53'
Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
52'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
51'
50'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фор Наварон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
50'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
48'
47'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Рохас Марко коснулся мяча рукой.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
44'
Схарс Стейн из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Линссен Брайн.
44'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
42'
42'
Рохас Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
40'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
38'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
38'
38'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
36'
Дабо Фанкати сделал результативную передачу.
36'
Линссен Брайн из команды Витесс добил мяч в ворота.
36'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный навес.
36'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен. Это Бюттнер Александер заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
35'
35'
35'
Миазга Мэтт наказан за толчок Торсби Мортен
34'
34'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Кобаяси Юки сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Фор Наварон заработал фол.
31'
31'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Бюттнер Александер
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
24'
24'
Рохас Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Рохас Марко на финте ушёл от оппонента.
23'
Линссен Брайн наказан за толчок Denzel Dumfries
22'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
22'
22'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Схарс Стейн из команды Херенвен. Это Сереро Тулани заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
20'
Матавж Тим наказан за толчок Хег Даниэль
17'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рашица Милот!
17'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
17'
Фор Наварон из команды Витесс играет в стеночку. Матавж Тим был стеночкой.
17'
16'
15'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
12'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
12'
11'
Denzel Dumfries наказан за толчок Линссен Брайн
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
3'
3'
Линссен Брайн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
2'
Denzel Dumfries бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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