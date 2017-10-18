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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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Уфа
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До начала матча осталось 19 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Уфа, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Уфа
СКА-Хабаровск
32.5% (38)
Ничья:
53% (62)
Уфа
14.5% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.7% (50)
СКА-Хабаровск:
16.2% (19)
СКА-Хабаровск:
12% (14)
Уфа:
7.7% (9)
Ничья:
6.8% (8)
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