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Стадион:
Локомотив Москва
 
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Краснодар
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Краснодар, который состоится 23.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар
Локомотив Москва
39.4% (37)
Ничья:
42.6% (40)
Краснодар
18.1% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.2% (35)
Локомотив Москва:
25.5% (24)
Локомотив Москва:
8.5% (8)
Краснодар:
7.4% (7)
Краснодар:
3.2% (3)
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