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Стадион:
Тосно
 
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Ростов
announcement
-
До начала матча осталось 21 час 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Ростов, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Ростов
Тосно
11.9% (13)
Ничья:
47.7% (52)
Ростов
40.4% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.2% (46)
Ростов:
20.2% (22)
Ростов:
17.4% (19)
Тосно:
6.4% (7)
Тосно:
5.5% (6)
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