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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Курск 1:0 ЦСКА Москва К
- 16.09.2017 ЦСКА Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 12.09.2017 Бенфика 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Амкар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.09.2017 ЦСКА Москва 4:2 Тосно ТМК
- 27.08.2017 ЦСКА Москва 0:1 Ахмат ПЛ
- 23.08.2017 ЦСКА Москва 2:0 Янг Бойз ЛЧ
- 19.08.2017 Урал 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.08.2017 Янг Бойз 0:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Тосно 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
- 29.07.2017 ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
Зенит (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 14.09.2017 Вардар 0:5 Зенит ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
- 24.08.2017 Зенит 2:0 Утрехт ЛЕ
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит ПЛ
- 16.08.2017 Утрехт 1:0 Зенит ЛЕ
- 13.08.2017 Зенит 4:0 Ахмат ПЛ
- 09.08.2017 Урал 1:1 Зенит ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 03.08.2017 Зенит 0:1 Бней-Иегуда ЛЕ
- 30.07.2017 Тосно 0:1 Зенит ПЛ
- 27.07.2017 Бней-Иегуда 0:2 Зенит ЛЕ
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок
- 02.05.2016 ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок
- 03.04.2016 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.09.2015 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 05.04.2015 Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.11.2014 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 15.03.2014 ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
- 02.02.2014 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок
- 18.10.2013 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.07.2013 ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок
- 26.11.2012 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 04.08.2012 ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига
- 14.04.2012 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 03.03.2012 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 06.08.2011 ЦСКА Москва 0:2 Зенит Премьер-лига
- 20.04.2011 Зенит 0:2 ЦСКА Москва Кубок
- 10.04.2011 Зенит 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 06.03.2011 Зенит 1:0 ЦСКА Москва Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 11
|26
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 18
|20
|6.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|7.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 13
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 12
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|12 - 14
|17
|11.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|12.
|Амкар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|7 - 9
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Тосно
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 16
|11
|16.
|Анжи
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Зенит, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Зенит, который состоится 22.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
ЦСКА Москва
15.4% (12)
Ничья:
33.3% (26)
Зенит
51.3% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
29.5% (23)
1:1 Ничья:
24.4% (19)
2:1 ЦСКА Москва:
10.3% (8)
0:1 Зенит:
9% (7)
0:2 Зенит:
7.7% (6)
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