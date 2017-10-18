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ЦСКА Москва
 
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
ЦСКА Москва
15.4% (12)
Ничья:
33.3% (26)
Зенит
51.3% (40)

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Зенит:
29.5% (23)
Ничья:
24.4% (19)
ЦСКА Москва:
10.3% (8)
Зенит:
9% (7)
Зенит:
7.7% (6)
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