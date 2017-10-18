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Стадион: Анжи-Арена
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Анжи (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 14.10.2017 Урал 2:1 Анжи ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Луч-Энергия 2:0 Анжи К
- 16.09.2017 Анжи 1:5 Краснодар ПЛ
- 09.09.2017 Тосно 2:2 Анжи ПЛ
- 25.08.2017 Анжи 1:0 Уфа ПЛ
- 19.08.2017 Рубин 6:0 Анжи ПЛ
- 12.08.2017 Анжи 1:3 Динамо Москва ПЛ
- 08.08.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Анжи ПЛ
- 04.08.2017 Анжи 0:1 Ростов ПЛ
- 30.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 21.07.2017 Анжи 1:0 Амкар ПЛ
- 15.07.2017 Анжи 1:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 04.07.2017 Ньиредьхаза 3:2 Анжи ТМК
- 02.07.2017 Кршко 0:0 Анжи ТМК
- 28.06.2017 Истра Пула 1:1 Анжи ТМК
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
Арсенал Тула (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 08.10.2017 Арсенал Тула 0:0 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 29.09.2017 Арсенал Тула 1:0 Краснодар ПЛ
- 24.09.2017 Уфа 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 20.09.2017 Тамбов 1:0 Арсенал Тула К
- 15.09.2017 Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2017 Ростов 2:2 Арсенал Тула ПЛ
- 26.08.2017 Арсенал Тула 0:1 Амкар ПЛ
- 21.08.2017 Ахмат 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 14.08.2017 Арсенал Тула 2:2 Урал ПЛ
- 09.08.2017 Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал Тула 1:2 Тосно ПЛ
- 29.07.2017 Рубин 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 24.07.2017 Арсенал Тула 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 18.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 10.07.2017 Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула ТМК
- 30.06.2017 Аустрия Вена 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 27.06.2017 Вольфсбергер 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 28.05.2017 Арсенал Тула 1:0 Енисей ПМ
- 25.05.2017 Енисей 2:1 Арсенал Тула ПМ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 11
|26
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 18
|20
|6.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|7.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 13
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 12
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|12 - 14
|17
|11.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|12.
|Амкар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|7 - 9
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Тосно
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 16
|11
|16.
|Анжи
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Арсенал Тула, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Арсенал Тула, который состоится 22.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Анжи - Арсенал Тула
Анжи
41.6% (32)
Ничья:
51.9% (40)
Арсенал Тула
6.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
48.1% (37)
1:0 Анжи:
22.1% (17)
2:1 Анжи:
15.6% (12)
1:2 Арсенал Тула:
6.5% (5)
2:0 Анжи:
3.9% (3)
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