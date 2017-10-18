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Стадион:
Анжи
 
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Арсенал Тула
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Арсенал Тула, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Арсенал Тула
Анжи
41.6% (32)
Ничья:
51.9% (40)
Арсенал Тула
6.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
48.1% (37)
Анжи:
22.1% (17)
Анжи:
15.6% (12)
Арсенал Тула:
6.5% (5)
Анжи:
3.9% (3)
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