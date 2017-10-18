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Стадион:
Рубин
 
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Динамо Москва
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:
Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва
Рубин
79.6% (82)
Ничья:
10.7% (11)
Динамо Москва
9.7% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
39.8% (41)
Рубин:
24.3% (25)
Рубин:
11.7% (12)
Динамо Москва:
6.8% (7)
Ничья:
6.8% (7)
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