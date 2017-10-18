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Стадион:
Урал
 
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Ахмат
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 21 час 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Ахмат, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Ахмат
Урал
41.4% (36)
Ничья:
47.1% (41)
Ахмат
11.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.2% (35)
Урал:
18.4% (16)
Урал:
16.1% (14)
Ахмат:
8% (7)
Урал:
5.7% (5)
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