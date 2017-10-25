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2017-2018
Стадион: Кристал-арена
41' Желтая карточкаУронен Йере
1:0
43' ГолМалиновский Руслан
60' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
64' Желтая карточкаНакамба Марвелус
77' Желтая карточкаМата Клинтон
2:0
90' ГолСаматта Мбвана
|
41'
43'
1:0
64'
77'
90'
2:0
Состав команд
27
Мата
Клинтон
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
22
Хорват
Этан
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
Генк 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 27 Мата Клинтон Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 3 Настич Боян Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 16 Ванзейр Данте Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 5 Amine Khammas
- Главный тренер: Стейвенберг Альберт
Брюгге 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 16 Caceres German Mera Защитник
- 28 Де Бок Лоренс Полузащитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Генк 0:1 Шарлеруа ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 04.08.2017 Стандард 2:1 Генк ПДА
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Бохольт 2:7 Генк ТМК
- 08.07.2017 Генк 2:0 Льерс ТМК
- 01.07.2017 Эндрахт Термьен 1:2 Генк ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Генк 3:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Брюгге: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 04.03.2017 Генк 2:1 Брюгге Лига Про
- 06.11.2016 Брюгге 1:1 Генк Лига Про
- 01.05.2016 Брюгге 3:1 Генк Лига Про
- 20.04.2016 Генк 4:2 Брюгге Лига Про
- 28.02.2016 Генк 3:2 Брюгге Лига Про
- 08.11.2015 Брюгге 1:0 Генк Лига Про
- 21.12.2014 Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле
- 14.09.2014 Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 15.05.2014 Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 16.04.2014 Брюгге 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 09.02.2014 Генк 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 27.10.2013 Брюгге 0:2 Генк Лига Жюпиле
- 19.05.2013 Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 21.04.2013 Генк 0:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 03.02.2013 Генк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 07.10.2012 Брюгге 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 10.05.2012 Генк 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 30.03.2012 Брюгге 2:0 Генк Премьер-лига
- 26.02.2012 Генк 3:0 Брюгге Премьер-лига
- 29.10.2011 Брюгге 4:5 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|10
|0
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|3.
|Андерлехт
|12
|6
|3
|3
|17 - 14
|21
|4.
|Сент-Трюйден
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|8.
|Генк
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|9.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|1
|6
|22 - 21
|16
|10.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|11.
|Локерен
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|15 - 13
|13
|13.
|Кортрейк
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|14.
|Эйпен
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|15.
|Остенде
|12
|2
|2
|8
|13 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Генк производит замену. Ингвартсен Маркус уходит, и Буффель Томас заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
86'
Брюгге производит замену. Накамба Марвелус уходит, и Рафаэлов Лиор заменяет его
84'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Брабец Якуб заменяет его
77'
Мата Клинтон получает желтую карточку.
72'
Брюгге производит замену. Коолс Дион уходит, и Воссен Йелле заменяет его
64'
Накамба Марвелус получает желтую карточку.
60'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
46'
Брюгге производит замену. Уэсли Мораес уходит, и Бонавентуре Деннис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Малиновский Руслан.
41'
Уронен Йере получает желтую карточку.
19'
Генк производит замену. Берге Сандер уходит, и Хейнен Бриан заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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