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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Генк
2:0
Конец матча
Брюгге
0'
41' Желтая карточка
Уронен Йере
1:0
43' Гол
Малиновский Руслан
60' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
64' Желтая карточка
Накамба Марвелус
77' Желтая карточка
Мата Клинтон
2:0
90' Гол
Саматта Мбвана
90'+4
Второй тайм
90'
Генк производит замену. Ингвартсен Маркус уходит, и Буффель Томас заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
86'
Брюгге производит замену. Накамба Марвелус уходит, и Рафаэлов Лиор заменяет его
84'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Брабец Якуб заменяет его
Желтая карточка
77'
Мата Клинтон получает желтую карточку.

72'
Брюгге производит замену. Коолс Дион уходит, и Воссен Йелле заменяет его
Желтая карточка
64'
Накамба Марвелус получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
46'
Брюгге производит замену. Уэсли Мораес уходит, и Бонавентуре Деннис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Малиновский Руслан.
Желтая карточка
41'
Уронен Йере получает желтую карточку.
19'
Генк производит замену. Берге Сандер уходит, и Хейнен Бриан заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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