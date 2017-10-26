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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Антверпен
0:0
Конец матча
Стандард
0'
33' Желтая карточка
Мпоку Поль-Жозе
45' Желтая карточка
Арун Фарис
59' Желтая карточка
Joaquin Ardaiz
90' Желтая карточка
Матеус Лейте
90' Желтая карточка
Каванда Луис
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Каванда Луис получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Matheus получает желтую карточку.
84'
Стандард производит замену. Эдмилсон Жуниор уходит, и Лучкевич Валерий заменяет его
84'
Стандард производит замену. Мпоку Поль-Жозе уходит, и Ндонгаля Дьемерси заменяет его
83'
Антверпен производит замену. Юри Декеви уходит, и Reda Jaadi заменяет его

76'
Стандард производит замену. Карлинос уходит, и Чоп Дуйе заменяет его
75'
Антверпен производит замену. Баяль-Салль Мустафа уходит, и Ван Дамм Йелле заменяет его
Желтая карточка
59'
Joaquin Ardaiz получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Арун Фарис получает желтую карточку.
37'
Антверпен производит замену. Уларе Обби уходит, и Joaquin Ardaiz заменяет его
Желтая карточка
33'
Мпоку Поль-Жозе получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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