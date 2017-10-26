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Стадион: Босуил
33' Желтая карточкаМпоку Поль-Жозе
45' Желтая карточкаАрун Фарис
59' Желтая карточкаJoaquin Ardaiz
90' Желтая карточкаМатеус Лейте
90' Желтая карточкаКаванда Луис
|
33'
45'
59'
90'
90'
Состав команд
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
29
Каванда
Луис
21
Фаи
Коллинс
5
Уче
Агбо
25
Карлинос
18
Марин
Рэзван
70
Са
Орланду
Антверпен 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 25 Коррин Александр Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 11 Joerie Dequevy Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- 8 Родригеш Иву Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 17 Н'Диайе Мамату Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 19 William Owusu Полузащитник
- 22 Стоянович Лука Полузащитник
- 7 Reda Jaadi Нападающий
- 23 Joaquin Ardaiz
- Главный тренер: Ласло Болони
Стандард 4-5-1
- Основной состав
- 8 Очоа Гильермо Вратарь
- 29 Каванда Луис Защитник
- 26 Луйиндама Кристиан Защитник
- 34 Лаифис Костас Защитник
- 21 Фаи Коллинс Защитник
- 22 Эдмилсон Жуниор Полузащитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 25 Карлинос Полузащитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 40 Мпоку Поль-Жозе Полузащитник
- 70 Са Орланду Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жийе Жан-Франсуа Вратарь
- 15 Поконьоли Себастьен Защитник
- 13 Шольц Александр Защитник
- 23 Лучкевич Валерий Полузащитник
- 10 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 17 Мия Фарук Нападающий
- 7 Чоп Дуйе Нападающий
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Предыдущие игры
Антверпен (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Антверпен ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Антверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 11.03.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДГБП
- 05.03.2017 Антверпен 3:1 Рузеларе ПДГБП
Стандард (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Стандард 4:0 Хейст К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
- 10.09.2017 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 13.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ПДА
- 04.08.2017 Стандард 2:1 Генк ПДА
- 30.07.2017 Мехелен 1:1 Стандард ПДА
- 22.07.2017 Стандард 1:1 Метц ТМК
- 19.07.2017 Кевийи 0:2 Стандард ТМК
- 16.07.2017 Ланс 0:2 Стандард ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 08.07.2017 Хоффенхайм 4:2 Стандард ТМК
- 05.07.2017 Дюделанж 2:2 Стандард ТМК
- 01.07.2017 Вален 0:3 Стандард ТМК
- 30.06.2017 Стандард 10:0 Вильц ТМК
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Стандард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 27.10.2010 Стандард 2:1 Антверпен Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|10
|0
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Сент-Трюйден
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|3.
|Шарлеруа
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|4.
|Андерлехт
|12
|6
|3
|3
|17 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|7.
|Мускрон-Перювельз
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|8.
|Генк
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|9.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|1
|6
|22 - 21
|16
|10.
|Стандард
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|11.
|Локерен
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|15 - 13
|13
|13.
|Кортрейк
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|14.
|Эйпен
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|15.
|Остенде
|12
|2
|2
|8
|13 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Каванда Луис получает желтую карточку.
90'
Matheus получает желтую карточку.
84'
Стандард производит замену. Эдмилсон Жуниор уходит, и Лучкевич Валерий заменяет его
84'
Стандард производит замену. Мпоку Поль-Жозе уходит, и Ндонгаля Дьемерси заменяет его
83'
Антверпен производит замену. Юри Декеви уходит, и Reda Jaadi заменяет его
75'
Антверпен производит замену. Баяль-Салль Мустафа уходит, и Ван Дамм Йелле заменяет его
59'
Joaquin Ardaiz получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Арун Фарис получает желтую карточку.
37'
Антверпен производит замену. Уларе Обби уходит, и Joaquin Ardaiz заменяет его
33'
Мпоку Поль-Жозе получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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