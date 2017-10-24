  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Гент
3:0
Второй тайм: 70'
Эйпен
0'
1:0
3' Гол
Кубо Юя
24' Желтая карточка
Асаре Нана
2:0
36' Пенальти
Саймон Мозес
37' Желтая карточка
Лотье Жордан
3:0
38' Пенальти
Саймон Мозес
53' Желтая карточка
Эсити Андерсон
70'
Второй тайм
57'
Эйпен производит замену. Вердье Николя уходит, и Jean-Thierry Lazare заменяет его
57'
Эйпен производит замену. Mickael Tirpan уходит, и Вальенте Марк заменяет его
Желтая карточка
53'
Эсити Андерсон получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент производит замену. Асаре Нана уходит, и Мачадо Дейвер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Гент забивает пенальти
Желтая карточка
37'
Лотье Жордан получает желтую карточку.
Описание гола
36'
Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Гент забивает пенальти
Желтая карточка
24'
Асаре Нана получает желтую карточку.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кубо Юя.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация