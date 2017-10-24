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2017-2018
Стадион: Геламко
1:0
3' ГолКубо Юя
24' Желтая карточкаАсаре Нана
2:0
36' ПенальтиСаймон Мозес
37' Желтая карточкаЛотье Жордан
3:0
38' ПенальтиСаймон Мозес
53' Желтая карточкаЭсити Андерсон
|
3'
1:0
24'
36'
2:0
37'
38'
3:0
53'
Состав команд
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
18
Калу
Сэмьюэл
27
Саймон
Мозес
28
Оканси
Эрик
11
Афиф
Акрам
9
Лей
Мбай
Гент 4-3-3
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- 27 Саймон Мозес Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 5 Дюссенн Ноэ Защитник
- 6 Верстрате Биргер Защитник
- 32 Фокет Томас Полузащитник
- 11 Мачадо Дейвер Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Полузащитник
- 8 Маттон Томас Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Эйпен 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 3 Хассан Абделькарим Защитник
- 23 Mickael Tirpan Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 11 Афиф Акрам Полузащитник
- 9 Лей Мбай Нападающий
- 99 Вердье Николя Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 8 Jean-Thierry Lazare
- 7 Hamza Al Senhaji
- Главный тренер: Кондом Хорди
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Гел 2:3 Гент К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Мехелен 1:1 Гент ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 22.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент ТМК
- 21.07.2017 Ланс 1:3 Гент ТМК
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
- 30.06.2017 Диккельвенн 2:7 Гент ТМК
Эйпен (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Эйпен 3:2 Рупель Бум К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
- 09.09.2017 Васланд-Беверен 5:1 Эйпен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Льерс 0:2 Эйпен ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 12.07.2017 Эйпен 2:2 Боруссия М ТМК
- 08.07.2017 Эйпен 3:0 Кёльн-2 ТМК
- 20.05.2017 Рузеларе 3:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Гент: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эйпен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|10
|0
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Шарлеруа
|0:2
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|3.
|Сент-Трюйден
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|4.
|Антверпен
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|Зульте-Варегем
|11
|5
|1
|5
|22 - 19
|16
|8.
|Васланд-Беверен
|11
|4
|3
|4
|26 - 18
|15
|9.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|10.
|Локерен
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|11.
|Генк
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|12.
|Гент
|3:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 13
|13
|13.
|Кортрейк
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Эйпен
|0:3
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|15.
|Остенде
|2:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|0:1
|12
|1
|5
|6
|14 - 21
|8
Второй тайм
57'
Эйпен производит замену. Вердье Николя уходит, и Jean-Thierry Lazare заменяет его
57'
Эйпен производит замену. Mickael Tirpan уходит, и Вальенте Марк заменяет его
53'
Эсити Андерсон получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент производит замену. Асаре Нана уходит, и Мачадо Дейвер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Гент забивает пенальти
37'
Лотье Жордан получает желтую карточку.
36'
Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Гент забивает пенальти
24'
Асаре Нана получает желтую карточку.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кубо Юя.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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