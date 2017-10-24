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2017-2018
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
1' ГолМарич Мият
22' Желтая карточкаЭль-Мессауди Ахмед
30' Желтая карточкаСкуласон Ари
31' Желтая карточкаAmine Benchaib
32' Желтая карточкаКоосеманс Колин
33' Желтая карточкаРитс Матс
63' Желтая карточкаRobin Soeder
|
1'
0:1
30'
31'
32'
33'
63'
Состав команд
17
Томечак
Иван
11
Ритс
Матс
16
Схоофс
Роб
10
Кели
Сами
27
Robin
Soeder
Мехелен 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 3 Эль-Мессауди Ахмед Защитник
- 17 Томечак Иван Защитник
- 4 Seth De Witte Защитник
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 7 Tim Matthijs Полузащитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 16 Схоофс Роб Полузащитник
- 27 Boureima Bande Полузащитник
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 49 Морис Антони Вратарь
- 63 Реррас Файкаль Защитник
- 20 Коловос Димитрис Полузащитник
- 55 Филипович Желько Полузащитник
- 99 Stefan Drazic Нападающий
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 30 Hannes Smolders
- Главный тренер: Yannick Ferrera
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 10 Кели Сами Полузащитник
- 27 Robin Soeder Полузащитник
- 28 Amine Benchaib Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 24 Yusuf Lawal
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Предыдущие игры
Мехелен (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 20.09.2017 Мехелен 3:0 Бохольт К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
- 01.09.2017 Мехелен 1:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 12.08.2017 Мехелен 1:1 Гент ПДА
- 05.08.2017 Васланд-Беверен 2:2 Мехелен ПДА
- 30.07.2017 Мехелен 1:1 Стандард ПДА
- 22.07.2017 Мехелен 1:0 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 16.07.2017 Вестерло 0:6 Мехелен ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 04.07.2017 АХ Лёвен 4:2 Мехелен ТМК
- 29.06.2017 Кампенхаут 0:4 Мехелен ТМК
- 28.06.2017 Рапид Лест 0:5 Мехелен ТМК
Локерен (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Локерен 2:0 Беерсхот-Вильрейк К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Васланд-Беверен 2:3 Локерен ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 18.07.2017 Дейнзе 1:2 Локерен ТМК
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 12.07.2017 Серкль Брюгге 2:1 Локерен ТМК
- 08.07.2017 Хамм 0:8 Локерен ТМК
- 01.07.2017 Стандард Веттерен 1:6 Локерен ТМК
- 24.06.2017 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Локерен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
- 18.02.2017 Мехелен 3:0 Локерен Лига Про
- 05.11.2016 Локерен 0:0 Мехелен Лига Про
- 07.05.2016 Локерен 5:1 Мехелен Лига Про
- 09.04.2016 Мехелен 2:1 Локерен Лига Про
- 12.12.2015 Мехелен 1:1 Локерен Лига Про
- 15.08.2015 Локерен 2:0 Мехелен Лига Про
- 23.05.2015 Мехелен 2:1 Локерен Лига Жюпиле
- 16.05.2015 Локерен 2:2 Мехелен Лига Жюпиле
- 24.01.2015 Мехелен 0:1 Локерен Лига Жюпиле
- 21.09.2014 Локерен 3:2 Мехелен Лига Жюпиле
- 16.07.2014 Локерен 1:1 Мехелен Товарищеские матчи. Сборные
- 28.02.2014 Мехелен 1:0 Локерен Лига Жюпиле
- 08.12.2012 Мехелен 2:1 Локерен Лига Жюпиле
- 18.08.2012 Локерен 2:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|10
|0
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Шарлеруа
|0:2
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|3.
|Сент-Трюйден
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|4.
|Антверпен
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|Зульте-Варегем
|11
|5
|1
|5
|22 - 19
|16
|8.
|Васланд-Беверен
|11
|4
|3
|4
|26 - 18
|15
|9.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|10.
|Локерен
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|11.
|Генк
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|12.
|Гент
|3:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 13
|13
|13.
|Кортрейк
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Эйпен
|0:3
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|15.
|Остенде
|2:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|0:1
|12
|1
|5
|6
|14 - 21
|8
Второй тайм
65'
Мехелен производит замену. Тим Маттийс уходит, и Коловос Димитрис заменяет его
63'
Робин Седер получает желтую карточку.
55'
Мехелен производит замену. Педерсен Никлас уходит, и Ганвула Сильвер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Ритс Матс получает желтую карточку.
32'
Коосеманс Колин получает желтую карточку.
31'
Amine Benchaib получает желтую карточку.
30'
Скуласон Ари получает желтую карточку.
22'
Эль-Мессауди Ахмед получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марич Мият.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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