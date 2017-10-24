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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мехелен
0:1
Второй тайм: 70'
Локерен
0'
0:1
1' Гол
Марич Мият
22' Желтая карточка
Эль-Мессауди Ахмед
30' Желтая карточка
Скуласон Ари
31' Желтая карточка
Amine Benchaib
32' Желтая карточка
Коосеманс Колин
33' Желтая карточка
Ритс Матс
63' Желтая карточка
Robin Soeder
70'
Второй тайм
65'
Мехелен производит замену. Тим Маттийс уходит, и Коловос Димитрис заменяет его
Желтая карточка
63'
Робин Седер получает желтую карточку.
55'
Мехелен производит замену. Педерсен Никлас уходит, и Ганвула Сильвер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Ритс Матс получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Коосеманс Колин получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Amine Benchaib получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Скуласон Ари получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Эль-Мессауди Ахмед получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марич Мият.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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