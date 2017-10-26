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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стааен
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаMohamed Aidara
34' Желтая карточкаГодо Бруно
52' Желтая карточкаSelim Amallah
78' Желтая карточкаAristote Nkaka
89' Желтая карточкаГовеа Омар
1:0
90' ГолDimitrios Goutas
|
23'
34'
52'
78'
89'
90'
1:0
Состав команд
21
Пирар
Люка
11
Yohan
Boli
33
Бутез
Жан
31
Годо
Бруно
Сент-Трюйден 4-4-2
- Основной состав
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 15 Кициу Стелиос Защитник
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 24 Casper de Norre Защитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 8 Харисис Харилаос Нападающий
- 11 Yohan Boli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 20 Дюссо Дамьен Защитник
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Нападающий
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Мускрон-Перювельз 4-4-2
- Основной состав
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 26 Aristote Nkaka Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- 21 Selim Amallah Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Sebastien Locigno Защитник
- 13 Мутамбала Ломалиса Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 3 Nathan De Medina
- 16 Clement Libertiaux
- 9 Мбомбо Янис
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 19.09.2017 Сент-Трюйден 4:2 АХ Лёвен К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 19.07.2017 Сент-Трюйден 0:0 Вестерло ТМК
- 15.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 11.07.2017 Сент-Трюйден 4:1 Карл Цейсс ТМК
- 08.07.2017 Гел 0:5 Сент-Трюйден ТМК
- 01.07.2017 Спувен-Мопертинген 1:2 Сент-Трюйден ТМК
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тубице К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 30.06.2017 Осер 1:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 25.06.2017 Ройал Доттигнис Спорт 0:4 Мускрон-Перювельз ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
- 03.12.2016 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 20.08.2016 Мускрон-Перювельз 2:1 Сент-Трюйден Лига Про
- 28.11.2015 Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 01.08.2015 Мускрон-Перювельз 0:2 Сент-Трюйден Лига Про
- 22.05.2014 Сент-Трюйден 2:4 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 08.05.2014 Мускрон-Перювельз 2:1 Сент-Трюйден Лига Жюпиле
- 05.04.2014 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига
- 01.11.2013 Сент-Трюйден 2:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
- 15.02.2013 Сент-Трюйден 2:0 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
- 05.10.2012 Мускрон-Перювельз 3:1 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|10
|0
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Сент-Трюйден
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|3.
|Шарлеруа
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|4.
|Андерлехт
|12
|6
|3
|3
|17 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|7.
|Мускрон-Перювельз
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|8.
|Генк
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|9.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|1
|6
|22 - 21
|16
|10.
|Стандард
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|11.
|Локерен
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|15 - 13
|13
|13.
|Кортрейк
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|14.
|Эйпен
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|15.
|Остенде
|12
|2
|2
|8
|13 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dimitrios Goutas.
89'
Говеа Омар получает желтую карточку.
85'
Мускрон-Перувелц производит замену. Selim Amallah уходит, и Мутамбала Ломалиса заменяет его
78'
Aristote Nkaka получает желтую карточку.
77'
Сент-Труйден производит замену. Casper de Norre уходит, и Fabien Antunes заменяет его
58'
Сент-Труйден производит замену. Yohan Boli уходит, и Де Сар Алексис заменяет его
58'
Сент-Труйден производит замену. Elton Acolatse уходит, и Лежар Жонатан заменяет его
57'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Авонийи Тайво заменяет его
52'
Selim Amallah получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Годо Бруно получает желтую карточку.
24'
Мускрон-Перувелц производит замену. Жереми Хейгебарт уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
23'
Mohamed Aidara получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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