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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Сент-Трюйден
1:0
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
23' Желтая карточка
Mohamed Aidara
34' Желтая карточка
Годо Бруно
52' Желтая карточка
Selim Amallah
78' Желтая карточка
Aristote Nkaka
89' Желтая карточка
Говеа Омар
1:0
90' Гол
Dimitrios Goutas
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dimitrios Goutas.
Желтая карточка
89'
Говеа Омар получает желтую карточку.
85'
Мускрон-Перувелц производит замену. Selim Amallah уходит, и Мутамбала Ломалиса заменяет его
Желтая карточка
78'
Aristote Nkaka получает желтую карточку.
77'
Сент-Труйден производит замену. Casper de Norre уходит, и Fabien Antunes заменяет его

58'
Сент-Труйден производит замену. Yohan Boli уходит, и Де Сар Алексис заменяет его
58'
Сент-Труйден производит замену. Elton Acolatse уходит, и Лежар Жонатан заменяет его
57'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Авонийи Тайво заменяет его
Желтая карточка
52'
Selim Amallah получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Годо Бруно получает желтую карточку.
24'
Мускрон-Перувелц производит замену. Жереми Хейгебарт уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
Желтая карточка
23'
Mohamed Aidara получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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