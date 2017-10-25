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2017-2018
Стадион:
Андерлехт
2:0
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
1:0
74' Гол
Геркенс Питер
2:0
77' Гол
Харбауи Хамди
78' Желтая карточка
Харбауи Хамди
84' Желтая карточка
Уолш Сэнди
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Кастанос Григорис заменяет его
Желтая карточка
84'
Уолш Сэнди получает желтую карточку.
82'
Андерлехт производит замену. Требель Адриен уходит, и Кипчу Александру заменяет его
79'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
Желтая карточка
78'
Харбауи Хамди получает желтую карточку.

Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Харбауи Хамди.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Геркенс Питер.
70'
Андерлехт производит замену. Станчу Николае уходит, и Геркенс Питер заменяет его
69'
Андерлехт производит замену. Теодорчик Лукаш уходит, и Харбауи Хамди заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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