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2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
2:0
Конец матча
1:0
74' ГолГеркенс Питер
2:0
77' ГолХарбауи Хамди
78' Желтая карточкаХарбауи Хамди
84' Желтая карточкаУолш Сэнди
|
74'
1:0
77'
2:0
78'
84'
Состав команд
2
Жосуэ
Са
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
94
Анни
Софьян
25
Бостин
Луи
14
Уолш
Сэнди
15
Маду
Кингсли
11
Де
Паув
Нилл
10
Кайя
Онур
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 4 Мбодж Кара Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 12 Аппиа Деннис Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 9 Оньекуру Генри Полузащитник
- 10 Станчу Николае Нападающий
- 94 Анни Софьян Нападающий
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Букс Франк Вратарь
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 11 Кипчу Александру Защитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 99 Харбауи Хамди Нападающий
- 36 Берич Роберт Нападающий
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Зульте-Варегем 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 15 Маду Кингсли Защитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леали Никола Вратарь
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 19 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 30 Кастанос Григорис Полузащитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
- 15.07.2017 Льерс 0:2 Андерлехт ТМК
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
- 30.06.2017 Уденаарде 1:3 Андерлехт ТМК
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Льеж 2:3 Зульте-Варегем К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 11.07.2017 Льерс 0:2 Зульте-Варегем ТМК
- 08.07.2017 Зульте-Варегем 7:1 Рузеларе ТМК
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Зульте-Варегем: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем Суперкубок
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 12.02.2017 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Лига Про
- 20.11.2016 Зульте-Варегем 3:2 Андерлехт Лига Про
- 22.05.2016 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 10.04.2016 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про
- 13.02.2016 Андерлехт 3:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 18.10.2015 Зульте-Варегем 0:4 Андерлехт Лига Про
- 01.02.2015 Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 21.01.2015 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
- 17.12.2014 Зульте-Варегем 0:3 Андерлехт Кубок Бельгии
- 27.09.2014 Зульте-Варегем 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.05.2014 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.04.2014 Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 26.12.2013 Андерлехт 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 01.09.2013 Зульте-Варегем 4:3 Андерлехт Лига Жюпиле
- 19.05.2013 Андерлехт 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 21.04.2013 Зульте-Варегем 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 27.02.2013 Андерлехт 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|10
|0
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|3.
|Андерлехт
|12
|6
|3
|3
|17 - 14
|21
|4.
|Сент-Трюйден
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|8.
|Генк
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|9.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|1
|6
|22 - 21
|16
|10.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|11.
|Локерен
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|15 - 13
|13
|13.
|Кортрейк
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|14.
|Эйпен
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|15.
|Остенде
|12
|2
|2
|8
|13 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Кастанос Григорис заменяет его
84'
Уолш Сэнди получает желтую карточку.
82'
Андерлехт производит замену. Требель Адриен уходит, и Кипчу Александру заменяет его
79'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
78'
Харбауи Хамди получает желтую карточку.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Харбауи Хамди.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Геркенс Питер.
70'
Андерлехт производит замену. Станчу Николае уходит, и Геркенс Питер заменяет его
69'
Андерлехт производит замену. Теодорчик Лукаш уходит, и Харбауи Хамди заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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