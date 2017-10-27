Стадион: Гролс Весте Зрители: 23200
1:3
Конец матча
1:0
2' ГолTom Boere
38' Желтая карточкаКуэва Кристиан
1:1
41' ГолФайк Хишам
1:2
74' ГолMilan Massop
1:3
80' ГолКарами Халид
84' Желтая карточкаJinty Caenepeel
87' Желтая карточкаЛам Томас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Твенте
93'
Эль-Аззузи Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Тигадауини Аднане бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
93'
93'
92'
Куэва Кристиан совершает грубый фол. Jinty Caenepeel был жертвой
91'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор. Это Куэва Кристиан заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лам Томас из команды Твенте. Это Ван Дёйнен Майк заработал фол.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
89'
Тер Авест Хидде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
89'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
89'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
89'
88'
88'
Тигадауини Аднане из команды Твенте подал угловой слева.
88'
Лам Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
87'
Лам Томас из команды Твенте был наказан за старое нарушение.
86'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Лам Томас из команды Твенте нарушает. Эль-Аззузи Закария пострадал, однако рефери не останавливает игру.
86'
Хойвельд Йос пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает пас партнеру.
86'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает пас партнеру.
86'
85'
85'
85'
85'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
84'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Jinty Caenepeel получает желтую карточку.
84'
Jinty Caenepeel совершает грубый фол. Тигадауини Аднане был жертвой
84'
84'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
84'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Тигадауини Аднане заработал фол.
83'
83'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает пас партнеру.
82'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
81'
Карами Халид нарушает правила. Линдль Михаэль пострадал
80'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карами Халид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
79'
Линдль Михаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Тигадауини Аднане заработал фол.
78'
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 23200 болельщиков
77'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Ассаиди Уссама уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
77'
Тактическая замена. Холла Данни уходит с поля и его заменяет Ван дер Хейден Йелле
76'
76'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой слева.
76'
Йенсен Фредрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Файк Хишам сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Milan Massop из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
74'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
73'
Эль-Аззузи Закария бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
72'
Йенсен Фредрик из команды Твенте. Это Матей Юрген заработал фол.
72'
72'
Йенсен Фредрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
72'
Йенсен Фредрик из команды Твенте играет в стеночку. Ассаиди Уссама был стеночкой.
71'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
69'
Карами Халид коснулся мяча рукой.
68'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
68'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Бийен Пит заработал фол.
67'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Эль-Аззузи Закария наказан за толчок Лам Томас
64'
Слагвеер Лусиано пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
64'
После дальнего удара, который нанес Ассаиди Уссама мяч отбит вратарем
62'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
62'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
61'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
61'
61'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Колвейк Райан наказан за толчок Ассаиди Уссама
58'
Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте бьет головой мимо ворот
57'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
57'
Ассаиди Уссама на финте ушёл от оппонента.
56'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
56'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
55'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
55'
Вермёлен Кевин выбил мяч на угловой.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
Колвейк Райан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
54'
54'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Куэва Кристиан.
53'
53'
53'
Тер Авест Хидде из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
51'
Ассаиди Уссама из команды Твенте. Это Карами Халид заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Ассаиди Уссама из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Колвейк Райан.
49'
После дальнего удара, который нанес Ван Дёйнен Майк мяч отбит вратарем
49'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Лам Томас блокирует соперника. Кристинссон Огмундур заработал своей команде штрафной.
47'
Матей Юрген сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
47'
47'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Карами Халид атакует сзади соперника. Ассаиди Уссама пострадал.
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Milan Massop нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Бийен Пит сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
47'
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает подножку. Лам Томас заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
44'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
44'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Матей Юрген возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Матей Юрген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Матей Юрген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
42'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Холла Данни из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Файк Хишам отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Холла Данни коснулся мяча рукой.
39'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Ассаиди Уссама заработал фол.
38'
38'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Куэва Кристиан получает желтую карточку.
38'
Куэва Кристиан из команды Твенте. Это Jinty Caenepeel заработал фол.
37'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Удар от ворот произведет Твенте
33'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор. Это Слагвеер Лусиано заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Брюинс Луиджи получил травму и заменен. Эль-Аззузи Закария выходит на поле.
31'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Tom Boere, и мяч снова в игре
30'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
29'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
25'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
24'
24'
Холла Данни из команды Твенте делает навес
23'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор. Это Бийен Пит заработал фол.
22'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Линдль Михаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Слагвеер Лусиано заработал фол.
21'
21'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
18'
18'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Линдль Михаэль из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Milan Massop.
16'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
15'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
Куэва Кристиан из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Слагвеер Лусиано атакует сзади соперника. Jinty Caenepeel пострадал.
12'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор. Это Слагвеер Лусиано заработал фол.
11'
Линдль Михаэль наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
11'
11'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
11'
Ассаиди Уссама бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
10'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
9'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
7'
6'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
4'
Куэва Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йенсен Фредрик сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Tom Boere записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас
2'
1'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Слагвеер Лусиано заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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