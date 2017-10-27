  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 23200
Твенте
1:3
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
2' Гол
Tom Boere
38' Желтая карточка
Куэва Кристиан
1:1
41' Гол
Файк Хишам
1:2
74' Гол
Milan Massop
1:3
80' Гол
Карами Халид
84' Желтая карточка
Jinty Caenepeel
87' Желтая карточка
Лам Томас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Твенте
93'
Эль-Аззузи Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Тигадауини Аднане бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
93'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
92'
Куэва Кристиан совершает грубый фол. Jinty Caenepeel был жертвой
Фол, нарушение
91'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор. Это Куэва Кристиан заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Лам Томас из команды Твенте. Это Ван Дёйнен Майк заработал фол.
90'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
89'
Тер Авест Хидде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
89'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
88'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Тигадауини Аднане из команды Твенте подал угловой слева.
88'
Лам Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
Желтая карточка
87'
Лам Томас из команды Твенте был наказан за старое нарушение.
86'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
86'
Лам Томас из команды Твенте нарушает. Эль-Аззузи Закария пострадал, однако рефери не останавливает игру.
86'
Хойвельд Йос пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает пас партнеру.
86'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает пас партнеру.
86'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
85'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
Угловой
85'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
84'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Jinty Caenepeel получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Jinty Caenepeel совершает грубый фол. Тигадауини Аднане был жертвой
84'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
84'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Тигадауини Аднане заработал фол.
83'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает пас партнеру.
82'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
81'
Карами Халид нарушает правила. Линдль Михаэль пострадал
80'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карами Халид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
79'
Линдль Михаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
79'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Тигадауини Аднане заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 23200 болельщиков
77'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Ассаиди Уссама уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
77'
Тактическая замена. Холла Данни уходит с поля и его заменяет Ван дер Хейден Йелле
76'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой слева.
76'
Йенсен Фредрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Файк Хишам сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Milan Massop из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
74'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
73'
Эль-Аззузи Закария бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Йенсен Фредрик из команды Твенте. Это Матей Юрген заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
72'
Йенсен Фредрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
72'
Йенсен Фредрик из команды Твенте играет в стеночку. Ассаиди Уссама был стеночкой.
71'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
69'
Карами Халид коснулся мяча рукой.
68'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
Фол, нарушение
68'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Бийен Пит заработал фол.
67'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
65'
Эль-Аззузи Закария наказан за толчок Лам Томас
64'
Слагвеер Лусиано пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
64'
После дальнего удара, который нанес Ассаиди Уссама мяч отбит вратарем
62'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
62'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
61'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
61'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
59'
Колвейк Райан наказан за толчок Ассаиди Уссама
58'
Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
57'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте бьет головой мимо ворот
57'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
57'
Ассаиди Уссама на финте ушёл от оппонента.
56'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
56'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
55'
Вермёлен Кевин выбил мяч на угловой.
55'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
Колвейк Райан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
54'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
54'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
54'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Куэва Кристиан.
53'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
53'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
53'
Тер Авест Хидде из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
51'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
Фол, нарушение
51'
Ассаиди Уссама из команды Твенте. Это Карами Халид заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
50'
Ассаиди Уссама из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Колвейк Райан.
49'
После дальнего удара, который нанес Ван Дёйнен Майк мяч отбит вратарем
49'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
48'
Лам Томас блокирует соперника. Кристинссон Огмундур заработал своей команде штрафной.
47'
Матей Юрген сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
47'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
47'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
47'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Карами Халид атакует сзади соперника. Ассаиди Уссама пострадал.
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Milan Massop нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Бийен Пит сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
47'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает подножку. Лам Томас заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
44'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
43'
Матей Юрген возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Матей Юрген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Матей Юрген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Холла Данни из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Файк Хишам отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
40'
Холла Данни коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
39'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Ассаиди Уссама заработал фол.
38'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Куэва Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Куэва Кристиан из команды Твенте. Это Jinty Caenepeel заработал фол.
37'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Удар от ворот произведет Твенте
33'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
33'
Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
33'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор. Это Слагвеер Лусиано заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Брюинс Луиджи получил травму и заменен. Эль-Аззузи Закария выходит на поле.
Травма, повреждение
31'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Tom Boere, и мяч снова в игре
30'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
26'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
26'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
25'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Холла Данни из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
23'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор. Это Бийен Пит заработал фол.
22'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Линдль Михаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Слагвеер Лусиано заработал фол.
21'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Линдль Михаэль из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Milan Massop.
16'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
15'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
Куэва Кристиан из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
13'
Слагвеер Лусиано атакует сзади соперника. Jinty Caenepeel пострадал.
Фол, нарушение
12'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор. Это Слагвеер Лусиано заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Линдль Михаэль наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
11'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
11'
Ассаиди Уссама бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
Угловой
9'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
6'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Куэва Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йенсен Фредрик сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Tom Boere записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас
2'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
1'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Слагвеер Лусиано заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация