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Стадион:
Сандецья
0:0
Первый тайм: 29'
Гурник Забже
0'
7' Желтая карточка
Бжиски Томаш
29'
Первый тайм
Желтая карточка
7'
Бжиски Томаш получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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