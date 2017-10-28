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Стадион: Брук-Бет
0:0
Первый тайм: 29'
7' Желтая карточкаБжиски Томаш
|
7'
Состав команд
17
Adrian
Basta
22
Мрац
Патрик
20
Adrian
Danek
70
Бжиски
Томаш
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 17 Adrian Basta Защитник
- 28 Michal Piter-Bucko Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 20 Adrian Danek Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Lukas Kuban Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 18 Michal Galecki Полузащитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 11 Кожим Мацей Нападающий
- 8 Maciej Malkowski
- 16 Lukasz Radlinski
- Главный тренер: Radoslaw Mroczkowski
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 10 Грендель Эрик Полузащитник
- 29 Krzysztof Kiklaisz
- 27 Szymon Zurkowski
- 11 David Ledecky
- 6 Bartlomiej Olszewski
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Сандецья (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 12.08.2017 Сандецья 0:1 Висла Э
- 09.08.2017 Мидш 1:2 Сандецья К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 04.06.2017 Мидш 2:0 Сандецья ПД
- 28.05.2017 Сандецья 0:0 Висля Пулявы ПД
- 20.05.2017 Подбескидзе 2:1 Сандецья ПД
- 16.05.2017 Сандецья 5:2 Знич Прушков ПД
- 12.05.2017 ГКС Катовице 0:1 Сандецья ПД
Гурник Забже (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 24.10.2017 Хойничанка 1:3 Гурник Забже К
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 25.08.2017 Гурник Забже 4:0 Висла Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 13.08.2017 Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Э
- 09.08.2017 Сокол Острода 1:3 Гурник Забже К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 04.06.2017 Висля Пулявы 0:1 Гурник Забже ПД
- 28.05.2017 Гурник Забже 4:0 Подбескидзе ПД
- 21.05.2017 Знич Прушков 1:2 Гурник Забже ПД
- 16.05.2017 Гурник Забже 1:0 ГКС Катовице ПД
Последние игры между собой
Сандецья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|6
|6
|2
|23 - 11
|24
|2.
|Гурник Забже
|0:0
|14
|6
|6
|2
|28 - 20
|24
|3.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|4.
|Легия
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|3
|5
|16 - 16
|21
|6.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Висла
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|8.
|Шлёнск
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|9.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|Арка Гдыня
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|11.
|Сандецья
|0:0
|14
|4
|6
|4
|13 - 13
|18
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|14.
|Пяст
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|15.
|Краковия
|14
|2
|6
|6
|17 - 22
|12
|16.
|Погонь Щецин
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
Первый тайм
7'
Бжиски Томаш получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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