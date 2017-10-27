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Стадион:
Лех
0:1
Второй тайм: 85'
Висла Краков
0'
0:1
8' Гол
Carlitos XII
79' Желтая карточка
Гумни Роберт
85'
Второй тайм
83'
Лех производит замену. Гаёс Мацей уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
81'
Лех производит замену. Гумни Роберт уходит, и Беркрот Никлас заменяет его
Желтая карточка
79'
Гумни Роберт получает желтую карточку.
76'
Висла Краков производит замену. Carlos Lopez уходит, и Баланюк Денис заменяет его
71'
Лех производит замену. Нильсен Лассе II уходит, и Ракель Денис заменяет его
71'
Висла Краков производит замену. Kamil Wojtkowski уходит, и Tibor Halilovic заменяет его
67'
Висла Краков производит замену. Богуски Рафал уходит, и Мануэль Зе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Lopez.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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