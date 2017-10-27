- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: ИНЕА
0:1
Второй тайм: 85'
0:1
8' ГолCarlitos XII
79' Желтая карточкаГумни Роберт
|
8'
0:1
79'
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
10
Йевтич
Дарко
19
Цывка
Томаш
20
Баша
Вулнет
21
Перес
Виктор
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 5 Тетте Азиз Полузащитник
- 92 Ракель Денис Нападающий
- 15 Jakub Moder
- Главный тренер: Белица Ненад
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 19 Цывка Томаш Защитник
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 20 Баша Вулнет Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 21 Перес Виктор Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 70 Мануэль Зе Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 71 Баланюк Денис Нападающий
- 8 Tibor Halilovic
- 2 Rafal Pietrzak
- Главный тренер: Kiko Ramirez
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Пелистер 0:3 Лех ЛЕ
- 29.06.2017 Лех 4:0 Пелистер ЛЕ
Висла Краков (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 08.08.2017 Висла Краков 2:1 Висла К
- 04.08.2017 Висла 0:1 Висла Краков Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса
- 30.11.2016 Висла Краков 2:4 Лех Кубок
- 25.10.2016 Лех 1:1 Висла Краков Кубок
- 16.10.2016 Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 02.12.2015 Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 01.08.2015 Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса
- 07.06.2015 Лех 0:0 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 07.12.2014 Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса
- 24.09.2014 Лех 2:0 Висла Краков Кубок Польши
- 03.08.2014 Лех 2:3 Висла Краков Экстракласса
- 25.04.2014 Лех 3:0 Висла Краков Экстракласса
- 06.12.2013 Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 25.08.2013 Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса
- 04.05.2013 Лех 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 02.11.2012 Висла Краков 0:1 Лех Экстракласса
- 09.03.2012 Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса
- 09.09.2011 Лех 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 11.05.2011 Висла Краков 1:0 Лех Экстракласса
- 31.10.2010 Лех 4:1 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|2.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|3.
|Висла Краков
|1:0
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|4.
|Лех
|0:1
|14
|6
|5
|3
|22 - 11
|23
|5.
|Легия
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|6.
|Висла
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|7.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Шлёнск
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|9.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|Арка Гдыня
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|11.
|Сандецья
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|Краковия
|13
|2
|5
|6
|16 - 21
|11
|15.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|16.
|Погонь Щецин
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
Второй тайм
83'
Лех производит замену. Гаёс Мацей уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
81'
Лех производит замену. Гумни Роберт уходит, и Беркрот Никлас заменяет его
79'
Гумни Роберт получает желтую карточку.
76'
Висла Краков производит замену. Carlos Lopez уходит, и Баланюк Денис заменяет его
71'
Лех производит замену. Нильсен Лассе II уходит, и Ракель Денис заменяет его
71'
Висла Краков производит замену. Kamil Wojtkowski уходит, и Tibor Halilovic заменяет его
67'
Висла Краков производит замену. Богуски Рафал уходит, и Мануэль Зе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Lopez.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация