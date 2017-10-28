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Стадион:
Пяст
2:1
Конец матча
Висла
0'
1:0
17' Гол
Пападопулос Михал
29' Желтая карточка
Dario Rugasevic
45' Желтая карточка
Пападопулос Михал
1:1
62' Гол
Канте Хосе
2:1
71' Гол
Буката Мартин
81' Желтая карточка
Канте Хосе
90' Желтая карточка
Шимански Дамиан
90' Желтая карточка
Arkadiuzs Reca
90'+5
Второй тайм
90'
Пяст производит замену. Пападопулос Михал уходит, и Karol Angielski заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Arkadiuzs Reca получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Шимански Дамиан получает желтую карточку.
83'
Пяст производит замену. Валенсия Хоэль уходит, и Мак Матеуш заменяет его
Желтая карточка
81'
Канте Хосе получает желтую карточку.

79'
Висла производит замену. Фурман Доминик уходит, и Пёнтковский Матеуш заменяет его
72'
Висла производит замену. Nico Varela уходит, и Штилич Семир заменяет его
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буката Мартин.
63'
Пяст производит замену. Враньеш Стоян уходит, и Янковски Мацей заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Канте Хосе.
46'
Висла производит замену. Билиньски Камил уходит, и Канте Хосе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Пападопулос Михал получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Дарио Ругасевич получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Михал.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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