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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Городской стадион Белостока
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Состав команд
17
Рунье
Иван
16
Гути
Томелин
77
Томасик
Пётр
23
Piotr
Wlazlo
10
Черных
Фёдор
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 16 Гути Томелин Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 10 Черных Фёдор Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 44 Секульски Лукаш Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Заглембе Любин 3-4-3
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 3 Балич Саша Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 44 Alan Czerwinski Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 6 Kamil Mazek Полузащитник
- 7 Янус Кшиштоф Полузащитник
- 30 Dominik Hladun
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 20.07.2017 Ягеллония 0:2 Габала ЛЕ
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 13.07.2017 Габала 1:1 Ягеллония ЛЕ
- 06.07.2017 Ягеллония 4:0 Динамо Батуми ЛЕ
- 29.06.2017 Динамо Батуми 0:1 Ягеллония ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса
- 23.10.2016 Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 01.12.2015 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 23.09.2015 Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок
- 02.08.2015 Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.05.2014 Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 08.03.2014 Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.09.2013 Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 08.03.2013 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 01.09.2012 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 01.10.2011 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 16.04.2011 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 26.09.2010 Ягеллония 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 24.04.2010 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.10.2009 Заглембе Любин 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 19.04.2008 Заглембе Любин 5:2 Ягеллония Orange Ekstraklasa
- 19.10.2007 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|14
|7
|5
|2
|30 - 21
|26
|2.
|Лех
|14
|6
|6
|2
|23 - 11
|24
|3.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|4.
|Легия
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|3
|5
|16 - 16
|21
|6.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Висла
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|8.
|Шлёнск
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|9.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|Арка Гдыня
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|11.
|Сандецья
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|14.
|Пяст
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|15.
|Краковия
|14
|2
|6
|6
|17 - 22
|12
|16.
|Погонь Щецин
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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