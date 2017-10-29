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Стадион:
Легия
1:0
Второй тайм: 81'
Арка Гдыня
0'
1:0
37' Гол
Jaroslaw Niezgoda
72' Желтая карточка
Астис Иньяки
79' Желтая карточка
Гильерме Маркес
81'
Второй тайм
80'
Арка Гдыня производит замену. Марцьяник Михал уходит, и Хурадо Рубен заменяет его
Желтая карточка
79'
Гильерме Маркес получает желтую карточку.
74'
Легия производит замену. Мончиньски Кжиштоф уходит, и Паскуато Кристиан заменяет его
Желтая карточка
72'
Астис Иньяки получает желтую карточку.
70'
Арка Гдыня производит замену. Семашко Рафал уходит, и Luka Zarandia заменяет его
66'
Легия производит замену. Jaroslaw Niezgoda уходит, и Садику Армандо заменяет его
60'
Арка Гдыня производит замену. Песе Гжегож уходит, и Язвич Филип заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jaroslaw Niezgoda.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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