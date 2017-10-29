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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
1:0
Второй тайм: 81'
1:0
37' ГолJaroslaw Niezgoda
72' Желтая карточкаАстис Иньяки
79' Желтая карточкаГильерме Маркес
|
37'
1:0
72'
79'
Состав команд
28
Брозь
Лукаш
34
Астис
Иньяки
14
Глоушек
Адам
10
Швох
Матеуш
24
Кун
Патрик
13
Песе
Гжегож
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- 53 Шиманьски Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Арка Гдыня 4-3-3
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 33 Збожень Дамиан Защитник
- 29 Марцьяник Михал Защитник
- 28 Хельструп Фредерик Защитник
- 23 Вархоляк Марцин Защитник
- 10 Швох Матеуш Полузащитник
- 4 Сольдецки Давид Полузащитник
- 17 Марциняк Адам Полузащитник
- 24 Кун Патрик Нападающий
- 11 Семашко Рафал Нападающий
- 13 Песе Гжегож Нападающий
- Запасные игроки
- 80 Пиларж Кшиштоф Вратарь
- 26 Данх Адам Защитник
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 19 Язвич Филип Полузащитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 7 Luka Zarandia Полузащитник
- 9 Хурадо Рубен Нападающий
- Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 24.08.2017 Шериф 0:0 Легия ЛЕ
- 20.08.2017 Висла 0:1 Легия Э
- 17.08.2017 Легия 1:1 Шериф ЛЕ
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Висля Пулявы 1:4 Легия К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 19.09.2017 Подбескидзе 1:2 Арка Гдыня К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 13.08.2017 Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Э
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
- 07.08.2017 Арка Гдыня 0:0 Корона Кельце Э
- 03.08.2017 Митьюлланд 2:1 Арка Гдыня ЛЕ
- 30.07.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 27.07.2017 Арка Гдыня 3:2 Митьюлланд ЛЕ
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Арка Гдыня 1:1 Рух Хожув ЭГБ
Последние игры между собой
Легия: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Арка Гдыня: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня Суперкубок
- 11.02.2017 Арка Гдыня 0:1 Легия Экстракласса
- 20.08.2016 Легия 1:3 Арка Гдыня Экстракласса
- 02.07.2014 Легия 0:0 Арка Гдыня Товарищеские матчи. Сборные
- 11.04.2012 Легия 2:1 Арка Гдыня Кубок Польши
- 04.04.2012 Арка Гдыня 1:2 Легия Кубок Польши
- 25.05.2011 Арка Гдыня 2:5 Легия Экстракласса
- 19.11.2010 Легия 3:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 13.12.2009 Легия 1:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 09.08.2009 Арка Гдыня 0:1 Легия Экстракласса
- 04.04.2009 Арка Гдыня 0:1 Легия Orange Ekstraklasa
- 13.09.2008 Легия 2:0 Арка Гдыня Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|14
|7
|5
|2
|30 - 21
|26
|2.
|Легия
|1:0
|14
|8
|1
|5
|15 - 13
|25
|3.
|Лех
|14
|6
|6
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Заглембе Любин
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Ягеллония
|14
|6
|5
|3
|19 - 18
|23
|6.
|Висла Краков
|14
|6
|3
|5
|16 - 16
|21
|7.
|Висла
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|8.
|Шлёнск
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|9.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|Арка Гдыня
|0:1
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Сандецья
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|14.
|Пяст
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|15.
|Краковия
|14
|2
|6
|6
|17 - 22
|12
|16.
|Погонь Щецин
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
Второй тайм
80'
Арка Гдыня производит замену. Марцьяник Михал уходит, и Хурадо Рубен заменяет его
79'
Гильерме Маркес получает желтую карточку.
74'
Легия производит замену. Мончиньски Кжиштоф уходит, и Паскуато Кристиан заменяет его
72'
Астис Иньяки получает желтую карточку.
70'
Арка Гдыня производит замену. Семашко Рафал уходит, и Luka Zarandia заменяет его
66'
Легия производит замену. Jaroslaw Niezgoda уходит, и Садику Армандо заменяет его
60'
Арка Гдыня производит замену. Песе Гжегож уходит, и Язвич Филип заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jaroslaw Niezgoda.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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