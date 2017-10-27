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Стадион: Городской стадион Вроцлава
3:0
Конец матча
1:0
4' ГолРобак Марцин
2:0
35' ГолРобак Марцин
3:0
67' ГолПех Аркадиуш
78' Желтая карточкаПех Аркадиуш
88' Желтая карточкаПавелец Мариуш
90' Вторая желтая карточкаЗволински Лукаш
|
4'
1:0
35'
2:0
67'
3:0
78'
88'
90'
Состав команд
16
Пих
Роберт
10
Вацек
Камил
29
Пех
Аркадиуш
20
Голота
Томаш
11
Делев
Спас
14
Дрыгас
Камил
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 16 Пих Роберт Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 18 Лукаш Мадей Полузащитник
- 26 Daniel Luczak
- 25 Adrian Lyszczarz
- 28 Konrad Poprawa
- Главный тренер: Урбан Ян
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 57 Patryk Paczuk
- Главный тренер: Мацей Скожа
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 13.05.2017 Шлёнск 6:0 Рух Хожув ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 19.09.2017 Бытовия 0:0 Погонь Щецин К
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
- 03.12.2016 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 01.08.2016 Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса
- 28.11.2015 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 26.07.2015 Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 07.06.2015 Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 30.11.2014 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 26.07.2014 Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса
- 02.12.2013 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 11.08.2013 Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 05.05.2013 Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 05.11.2012 Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|2.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|3.
|Висла Краков
|1:0
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|4.
|Лех
|0:1
|14
|6
|5
|3
|22 - 11
|23
|5.
|Легия
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|6.
|Висла
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|7.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Шлёнск
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|9.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|10.
|Арка Гдыня
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|11.
|Сандецья
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|Краковия
|13
|2
|5
|6
|16 - 21
|11
|15.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|16.
|Погонь Щецин
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
Второй тайм
90'
Шлёнск производит замену. Вацек Камил уходит, и Палашевски Мацей заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Зволински Лукаш получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Павелец Мариуш получает желтую карточку.
87'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Adrian Lyszczarz заменяет его
81'
Шлёнск производит замену. Пех Аркадиуш уходит, и Лукаш Мадей заменяет его
80'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Зволински Лукаш заменяет его
78'
Пех Аркадиуш получает желтую карточку.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пех Аркадиуш.
46'
Погонь Щецин производит замену. Муравски Рафал уходит, и Корт Давид заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Дьюрчо Адам заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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