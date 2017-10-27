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Стадион:
Шлёнск
3:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
4' Гол
Робак Марцин
2:0
35' Гол
Робак Марцин
3:0
67' Гол
Пех Аркадиуш
78' Желтая карточка
Пех Аркадиуш
88' Желтая карточка
Павелец Мариуш
90' Вторая желтая карточка
Зволински Лукаш
90'+4
Второй тайм
90'
Шлёнск производит замену. Вацек Камил уходит, и Палашевски Мацей заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Зволински Лукаш получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
88'
Павелец Мариуш получает желтую карточку.
87'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Adrian Lyszczarz заменяет его
81'
Шлёнск производит замену. Пех Аркадиуш уходит, и Лукаш Мадей заменяет его

80'
Погонь Щецин производит замену. Дрыгас Камил уходит, и Зволински Лукаш заменяет его
Желтая карточка
78'
Пех Аркадиуш получает желтую карточку.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пех Аркадиуш.
46'
Погонь Щецин производит замену. Муравски Рафал уходит, и Корт Давид заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Дьюрчо Адам заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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