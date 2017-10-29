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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Фалмер
0:1
Перерыв
0:1
7' ГолДэвис Стивен
|
7'
0:1
Состав команд
22
Даффи
Шейн
24
Прёппер
Дэви
17
Мюррей
Гленн
14
Ромеу
Ориоль
11
Тадич
Душан
Брайтон 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Райан Мэтью Вратарь
- 2 Бруно Сальтор Защитник
- 22 Даффи Шейн Защитник
- 5 Данк Льюис Защитник
- 3 Бонг Гаэтан Защитник
- 11 Кноккарт Антони Полузащитник
- 6 Стивенс Дейл Полузащитник
- 24 Прёппер Дэви Полузащитник
- 19 Искьердо Хосе Полузащитник
- 13 Гросс Паскаль Полузащитник
- 17 Мюррей Гленн Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Крул Тим Вратарь
- 18 Голдсон Коннор Защитник
- 21 Скелотто Эзекиль Защитник
- 29 Зуттнер Маркус Защитник
- 20 Марч Соломон Полузащитник
- 37 Браун Исайя Нападающий
- 10 Хемед Томер Нападающий
- Главный тренер: Хьютон Крис
- Травмы и дисквалификации
- Сидвелл Стив Травмирован
Саутгемптон 4-2-3-1
- Основной состав
- 44 Форстер Фрейзер Вратарь
- 2 Седрик Соареш Защитник
- 17 Ван Дейк Виргил Защитник
- 6 Худт Уэсли Защитник
- 21 Бертранд Райан Защитник
- 8 Дэвис Стивен Полузащитник
- 14 Ромеу Ориоль Полузащитник
- 11 Тадич Душан Полузащитник
- 16 Уорд-Праус Джеймс Полузащитник
- 19 Буфаль Софьян Полузащитник
- 20 Габбьядини Маноло Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Маккарти Алекс Вратарь
- 38 Маккуин Сэм Защитник
- 5 Стивенс Джек Защитник
- 3 Йосида Майя Защитник
- 22 Редмонд Натан Полузащитник
- 23 Хёйбьерг Пьер-Эмиль Полузащитник
- 7 Лонг Шейн Нападающий
- Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.08.2017 Уотфорд 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.08.2017 Брайтон 1:0 Барнет КЛ
- 19.08.2017 Лестер 2:0 Брайтон ПЛ
- 12.08.2017 Брайтон 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
- 01.08.2017 Жирона 0:0 Брайтон ТМК
- 29.07.2017 Норвич 1:1 Брайтон ТМК
- 25.07.2017 Саутенд 0:3 Брайтон ТМК
- 22.07.2017 Кроули Таун 0:6 Брайтон ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 07.05.2017 Астон Вилла 1:1 Брайтон Ч
- 29.04.2017 Брайтон 0:1 Бристоль Сити Ч
- 21.04.2017 Норвич 2:0 Брайтон Ч
Саутгемптон (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 23.08.2017 Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 19.08.2017 Саутгемптон 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 12.08.2017 Саутгемптон 0:0 Суонси ПЛ
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
- 02.08.2017 Саутгемптон 0:4 Аугсбург ТМК
- 29.07.2017 Сент-Этьен 0:3 Саутгемптон ТМК
- 22.07.2017 Брентфорд 2:2 Саутгемптон ТМК
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 21.05.2017 Саутгемптон 0:1 Сток Сити ПЛ
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.05.2017 Мидлсбро 1:2 Саутгемптон ПЛ
- 10.05.2017 Саутгемптон 0:2 Арсенал ПЛ
- 07.05.2017 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 31.07.2014 Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи. Сборные
- 02.01.2012 Брайтон 3:0 Саутгемптон .Чемпионшип
- 19.11.2011 Саутгемптон 3:0 Брайтон .Чемпионшип
- 23.04.2011 Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига
- 23.11.2010 Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига
- 01.04.2010 Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига
- 15.11.2009 Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|35 - 6
|28
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 4
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 7
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 16
|16
|7.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|15
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|12.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|18.
|Суонси
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 21
|4
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Мюррей Гленн коснулся мяча рукой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
45'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
44'
Райан Мэтью вышел из ворот и забрал мяч.
44'
44'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон. Это Гросс Паскаль заработал фол.
43'
42'
Даффи Шейн из команды Брайтон бьет головой мимо ворот
42'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
42'
Ван Дейк Виргил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
42'
Кноккарт Антони бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
41'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает навес
41'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Дэвис Стивен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Ван Дейк Виргил из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Мюррей Гленн.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает подножку. Буфаль Софьян заработал фол.
39'
38'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес
36'
Седрик Соареш наказан за толчок Бонг Гаэтан
35'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Тадич Душан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
34'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
33'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает подножку. Мюррей Гленн заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон в офсайде
27'
26'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
22'
Бруно Сальтор из команды Брайтон. Это Бертранд Райан заработал фол.
21'
21'
Кноккарт Антони из команды Брайтон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Искьердо Хосе на финте ушёл от оппонента.
19'
Прёппер Дэви пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон. Это Гросс Паскаль заработал фол.
18'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Брайтон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
16'
Бруно Сальтор из команды Брайтон делает навес
15'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
12'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бруно Сальтор из команды Брайтон делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Саутгемптон", а он уже решил момент. Браво!
7'
После штрафного удара, который произвел Уорд-Праус Джеймс мяч попадает в штангу
5'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает подножку. Буфаль Софьян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
3'
Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
3'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брайтон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Саутгемптон
Брайтон
23.3% (42)
Ничья:
48.9% (88)
Саутгемптон
27.8% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40% (72)
1:2 Саутгемптон:
15.6% (28)
1:0 Брайтон:
13.9% (25)
2:1 Брайтон:
8.3% (15)
0:1 Саутгемптон:
7.8% (14)
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