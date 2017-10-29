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Стадион:
Брайтон
0:1
Перерыв
Саутгемптон
0'
0:1
7' Гол
Дэвис Стивен
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Мюррей Гленн коснулся мяча рукой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
44'
Райан Мэтью вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
44'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон. Это Гросс Паскаль заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Даффи Шейн из команды Брайтон бьет головой мимо ворот
42'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
42'
Ван Дейк Виргил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
42'
Кноккарт Антони бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
41'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает навес
41'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Дэвис Стивен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Ван Дейк Виргил из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Мюррей Гленн.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
39'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает подножку. Буфаль Софьян заработал фол.
39'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес
Фол, нарушение
36'
Седрик Соареш наказан за толчок Бонг Гаэтан
35'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Тадич Душан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
34'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
Угловой
33'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
33'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
30'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает подножку. Мюррей Гленн заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
28'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
26'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Фол, нарушение
22'
Бруно Сальтор из команды Брайтон. Это Бертранд Райан заработал фол.
21'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кноккарт Антони из команды Брайтон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Искьердо Хосе на финте ушёл от оппонента.
19'
Прёппер Дэви пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон. Это Гросс Паскаль заработал фол.
18'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Брайтон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Бруно Сальтор из команды Брайтон делает навес
15'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
12'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бруно Сальтор из команды Брайтон делает навес
11'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Саутгемптон", а он уже решил момент. Браво!
7'
После штрафного удара, который произвел Уорд-Праус Джеймс мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
5'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает подножку. Буфаль Софьян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
4'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
3'
Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
3'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брайтон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Саутгемптон
Брайтон
23.3% (42)
Ничья:
48.9% (88)
Саутгемптон
27.8% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40% (72)
Саутгемптон:
15.6% (28)
Брайтон:
13.9% (25)
Брайтон:
8.3% (15)
Саутгемптон:
7.8% (14)
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