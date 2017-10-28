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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Кинг Пауэр
Состав команд
15
Магир
Гарри
26
Марез
Рияд
26
Дэйвис
Том
10
Руни
Уэйн
Лестер 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Шмейхель Каспер Вратарь
- 2 Симпсон Дэнни Защитник
- 5 Морган Уэс Защитник
- 15 Магир Гарри Защитник
- 28 Фухс Кристиан Защитник
- 11 Олбрайтон Марк Полузащитник
- 25 Ндиди Уилфред Полузащитник
- 21 Иборра Висенте Полузащитник
- 26 Марез Рияд Полузащитник
- 20 Окадзаки Синджи Полузащитник
- 9 Варди Джейми Нападающий
- Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Джеймс Мэтти Травмирован
- Хут Роберт Травмирован
Эвертон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пикфорд Джордан Вратарь
- 43 Кенни Джонджо Защитник
- 4 Кин Майкл Защитник
- 6 Джагелка Фил Защитник
- 3 Бэйнс Лейтон Защитник
- 26 Дэйвис Том Полузащитник
- 17 Гуэйе Идрисса Полузащитник
- 2 Шнайдерлин Морган Полузащитник
- 29 Калверт-Льюин Доминик Нападающий
- 10 Руни Уэйн Нападающий
- 11 Миральяс Кевин Нападающий
- Главный тренер: David Unsworth
- Травмы и дисквалификации
- Мори Рамиро Травмирован
- Баркли Росс Травмирован
- Коулмэн Шеймус Травмирован
- Боласи Янник Травмирован
Предыдущие игры
Лестер (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 24.10.2017 Лестер 3:1 Лидс КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Лестер ПЛ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
- 22.08.2017 Шеффилд Юнайтед 1:4 Лестер КЛ
- 19.08.2017 Лестер 2:0 Брайтон ПЛ
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер ПЛ
- 04.08.2017 Лестер 2:1 Боруссия М ТМК
- 01.08.2017 Бёртон 2:1 Лестер ТМК
- 29.07.2017 Вулверхэмптон 1:0 Лестер ТМК
- 28.07.2017 Милтон Кинс Донс 0:0 Лестер ТМК
- 26.07.2017 Лутон Таун 0:1 Лестер ТМК
- 22.07.2017 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 19.07.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.05.2017 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 20.09.2017 Эвертон 3:0 Сандерленд КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.08.2017 Хайдук 1:1 Эвертон ЛЕ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 17.08.2017 Эвертон 2:0 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2017 Эвертон 1:0 Сток Сити ПЛ
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 27.07.2017 Эвертон 1:0 Ружомберок ЛЕ
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
Последние игры между собой
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 09.04.2017 Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига
- 07.01.2017 Эвертон 1:2 Лестер Кубок
- 26.12.2016 Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига
- 07.05.2016 Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 19.12.2015 Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига
- 22.02.2015 Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига
- 16.08.2014 Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 27.07.2014 Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|35 - 6
|28
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 4
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 7
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 16
|16
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|15
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|18.
|Суонси
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 21
|4
-
До начала матча осталось 20 часов 59 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Эвертон, который состоится 29.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Эвертон, который состоится 29.10.2017.
Новости матча
-
-
Пюэль - главный тренер "Лестера" — 21:52
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Прогнозы на матч Лестер - Эвертон
Лестер
73% (84)
Ничья:
20.9% (24)
Эвертон
6.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
41.7% (48)
1:0 Лестер:
23.5% (27)
1:1 Ничья:
15.7% (18)
2:0 Лестер:
5.2% (6)
2:2 Ничья:
5.2% (6)
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