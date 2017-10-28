Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20087
0:1
16' ГолФлетчер Даррен
57' Желтая карточкаКико Фемения
62' Желтая карточкаЧупо-Мотинг Эрик
76' Желтая карточкаРишарлисон
85' Желтая карточкаШакири Джердан
87' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
87' Желтая карточкаДиуф Маме Бирам
90' Желтая карточкаДини Трой
90' Желтая карточкаАллен Джо
Новости после матча
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 20087 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
96'
Адам Чарли бьет в штангу и упускает момент забить!
96'
Адам Чарли оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
96'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
96'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
96'
96'
95'
Грэй Андре бьет и мяч от рикошета проходит мимо
95'
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Аллен Джо получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Дини Трой получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
93'
93'
93'
92'
92'
91'
91'
Диуф Маме Бирам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
91'
91'
91'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити в офсайде
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Тактическая замена. Шакири Джердан уходит с поля и его заменяет Адам Чарли
87'
Диуф Маме Бирам получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Диуф Маме Бирам.
85'
85'
Грэй Андре из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
85'
Шакири Джердан получает желтую карточку за споры
84'
Бераино Сайдо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
83'
83'
Грэй Андре из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
83'
83'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес
82'
Холебас Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
После дальнего удара, который нанес Чупо-Мотинг Эрик мяч отбит вратарем
81'
80'
Тактическая замена. Каррильо Андре уходит с поля и его заменяет Хьюз Уилл
80'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд делает пас партнеру.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
79'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
79'
Дюкур Абдулайе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
79'
79'
Диуф Маме Бирам выбил мяч на угловой.
79'
Ришарлисон из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
78'
Тактическая замена. Собхи Рамадан уходит с поля и его заменяет Бераино Сайдо
77'
Каррильо Андре наказан за толчок Питерс Эрик
76'
Ришарлисон получает желтую карточку.
76'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
74'
74'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Каррильо Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
70'
70'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
69'
Грэй Андре из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Шоукросс Райан.
68'
Холебас Хосе наказан за толчок Диуф Маме Бирам
67'
67'
Грэй Андре из команды Уотфорд наносит неточный удар с лета
67'
Флетчер Даррен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
67'
66'
Ришарлисон из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
66'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
66'
Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Диуф Маме Бирам блокирует соперника. Холебас Хосе заработал своей команде штрафной.
65'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити. Это Бритос Мигель заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
63'
63'
62'
Ришарлисон из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
62'
Чупо-Мотинг Эрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Клеверли Том заработал фол.
61'
61'
Аллен Джо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
59'
59'
58'
Тактическая замена. Капу Этьен уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
57'
Кико Фемения из команды Уотфорд был наказан за старое нарушение.
57'
Каррильо Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Кико Фемения из команды Уотфорд нарушает. Собхи Рамадан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
56'
56'
Ришарлисон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Каррильо Андре имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
56'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный навес.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити отвел угрозу отличным подкатом
53'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
52'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
49'
48'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
48'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
47'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Холебас Хосе заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
46'
Дини Трой наказан за толчок Шоукросс Райан
46'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити делает подножку. Дюкур Абдулайе заработал фол.
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Шакири Джердан заработал фол.
42'
42'
41'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
39'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
39'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
37'
Капу Этьен из команды Уотфорд в офсайде
37'
Бритос Мигель из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
37'
36'
Зума Курт выбил мяч на угловой.
36'
35'
Чупо-Мотинг Эрик наказан за толчок Дюкур Абдулайе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
34'
33'
Диуф Маме Бирам наказан за толчок Холебас Хосе
32'
32'
Каррильо Андре из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
32'
Зума Курт выбил мяч на угловой.
32'
Клеверли Том выбил мяч подальше от ворот.
31'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Диуф Маме Бирам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
23'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
18'
18'
17'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
17'
Каррильо Андре из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Шакири Джердан сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Флетчер Даррен эффектным ударом переправил мяч в ворота.
16'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
15'
Капу Этьен выбил мяч на угловой.
15'
Диуф Маме Бирам бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
14'
Дини Трой из команды Уотфорд делает подножку. Собхи Рамадан заработал фол.
13'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает подножку. Ришарлисон заработал фол.
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
8'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
7'
7'
5'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити в офсайде
5'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
5'
5'
Клеверли Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
4'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
3'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает неудачный навес.
3'
Каррильо Андре из команды Уотфорд играет в стеночку. Капу Этьен был стеночкой.
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 0:1 Сток Сити
Уотфорд
75.7% (128)
Ничья:
17.8% (30)
Сток Сити
6.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Уотфорд:
37.9% (64)
1:0 Уотфорд:
28.4% (48)
1:1 Ничья:
14.2% (24)
2:0 Уотфорд:
4.7% (8)
3:1 Уотфорд:
3.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация