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Стадион: Зрители: 20087
Уотфорд
0:1
Конец матча
Сток Сити
0'
0:1
16' Гол
Флетчер Даррен
57' Желтая карточка
Кико Фемения
62' Желтая карточка
Чупо-Мотинг Эрик
76' Желтая карточка
Ришарлисон
85' Желтая карточка
Шакири Джердан
87' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
87' Желтая карточка
Диуф Маме Бирам
90' Желтая карточка
Дини Трой
90' Желтая карточка
Аллен Джо
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 20087 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
96'
Адам Чарли бьет в штангу и упускает момент забить!
96'
Адам Чарли оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
96'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.

96'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
96'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
95'
Грэй Андре бьет и мяч от рикошета проходит мимо
95'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
95'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
95'
Аллен Джо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
95'
Дини Трой получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Батлэнд Джек вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
93'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
92'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
91'
Батлэнд Джек вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Диуф Маме Бирам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
91'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
Офсайд
91'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити в офсайде
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
89'
Дини Трой из команды Уотфорд в офсайде
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Тактическая замена. Шакири Джердан уходит с поля и его заменяет Адам Чарли
Желтая карточка
87'
Диуф Маме Бирам получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
87'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
85'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Диуф Маме Бирам.
85'
Удар от ворот произведет Сток Сити
85'
Грэй Андре из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
85'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Желтая карточка
85'
Шакири Джердан получает желтую карточку за споры
84'
Бераино Сайдо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
83'
Удар от ворот произведет Сток Сити
83'
Грэй Андре из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
83'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
83'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес
82'
Холебас Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
После дальнего удара, который нанес Чупо-Мотинг Эрик мяч отбит вратарем
81'
Удар от ворот произведет Сток Сити
80'
Тактическая замена. Каррильо Андре уходит с поля и его заменяет Хьюз Уилл
80'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд делает пас партнеру.
80'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
79'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
79'
Дюкур Абдулайе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
79'
Диуф Маме Бирам выбил мяч на угловой.
79'
Ришарлисон из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
78'
Тактическая замена. Собхи Рамадан уходит с поля и его заменяет Бераино Сайдо
Фол, нарушение
77'
Каррильо Андре наказан за толчок Питерс Эрик
Желтая карточка
76'
Ришарлисон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
75'
Батлэнд Джек вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
74'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Каррильо Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
70'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
69'
Грэй Андре из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Шоукросс Райан.
Фол, нарушение
68'
Холебас Хосе наказан за толчок Диуф Маме Бирам
67'
Удар от ворот произведет Сток Сити
67'
Грэй Андре из команды Уотфорд наносит неточный удар с лета
67'
Флетчер Даррен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает навес
67'
Удар от ворот произведет Сток Сити
66'
Ришарлисон из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
66'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
66'
Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Диуф Маме Бирам блокирует соперника. Холебас Хосе заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
65'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити. Это Бритос Мигель заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
Удар от ворот произведет Сток Сити
63'
Батлэнд Джек вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
62'
Ришарлисон из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает навес
Желтая карточка
62'
Чупо-Мотинг Эрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
62'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Клеверли Том заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Уотфорд
61'
Аллен Джо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
59'
Батлэнд Джек вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
58'
Тактическая замена. Капу Этьен уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
Желтая карточка
57'
Кико Фемения из команды Уотфорд был наказан за старое нарушение.
57'
Каррильо Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
57'
Кико Фемения из команды Уотфорд нарушает. Собхи Рамадан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
56'
Удар от ворот произведет Сток Сити
56'
Ришарлисон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Каррильо Андре имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
56'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный навес.
55'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
55'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити отвел угрозу отличным подкатом
53'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
52'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Сток Сити
50'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
49'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
Угловой
49'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
48'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
48'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Холебас Хосе заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Удар от ворот произведет Уотфорд
Фол, нарушение
46'
Дини Трой наказан за толчок Шоукросс Райан
Фол, нарушение
46'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити делает подножку. Дюкур Абдулайе заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Уотфорд
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Шакири Джердан заработал фол.
42'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
41'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
39'
Дини Трой из команды Уотфорд в офсайде
39'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
39'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
39'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
Офсайд
37'
Капу Этьен из команды Уотфорд в офсайде
37'
Бритос Мигель из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
Угловой
37'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
36'
Зума Курт выбил мяч на угловой.
36'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
35'
Чупо-Мотинг Эрик наказан за толчок Дюкур Абдулайе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
Фол, нарушение
33'
Диуф Маме Бирам наказан за толчок Холебас Хосе
32'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
Угловой
32'
Каррильо Андре из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
32'
Зума Курт выбил мяч на угловой.
32'
Клеверли Том выбил мяч подальше от ворот.
31'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает навес
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Травма, повреждение
29'
Диуф Маме Бирам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
29'
Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
27'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
25'
Дини Трой из команды Уотфорд в офсайде
25'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
23'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
18'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
17'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
17'
Каррильо Андре из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Шакири Джердан сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Флетчер Даррен эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Угловой
16'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
15'
Капу Этьен выбил мяч на угловой.
15'
Диуф Маме Бирам бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
14'
Дини Трой из команды Уотфорд делает подножку. Собхи Рамадан заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает подножку. Ришарлисон заработал фол.
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
10'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
8'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
7'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
5'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити в офсайде
5'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
5'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Клеверли Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
Фол, нарушение
4'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
3'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает неудачный навес.
3'
Каррильо Андре из команды Уотфорд играет в стеночку. Капу Этьен был стеночкой.
2'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 0:1 Сток Сити
Уотфорд
75.7% (128)
Ничья:
17.8% (30)
Сток Сити
6.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
37.9% (64)
Уотфорд:
28.4% (48)
Ничья:
14.2% (24)
Уотфорд:
4.7% (8)
Уотфорд:
3.6% (6)
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