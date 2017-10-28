Стадион: Селхерст Парк
2:2
Конец матча
0:1
31' ГолЭрнандес Хавьер
38' Желтая карточкаСабалета Пабло
0:2
43' ГолАйю Андре
1:2
50' ПенальтиМиливоевич Лука
84' Желтая карточкаДэнн Скотт
85' Желтая карточкаМасуаку Артур
2:2
90' ГолЗаха Уилфрид
Новости после матча
Второй тайм
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
97'
Лофтус-Чик Рубен сделал результативную передачу.
97'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Заха Уилфрид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
97'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
96'
Сперони Хулиан вышел из ворот и забрал мяч.
96'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
96'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Лофтус-Чик Рубен на финте ушёл от оппонента.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
95'
95'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
94'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
92'
92'
Заха Уилфрид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Ноубл Марк выбил мяч на угловой.
91'
91'
Сако Бакари имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Томкинс Джеймс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
91'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Харт Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
89'
89'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает подножку. Кабай Йоан заработал фол.
88'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
88'
87'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
87'
Антонио Майкл на финте ушёл от оппонента.
87'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
87'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
87'
Лофтус-Чик Рубен на финте ушёл от оппонента.
86'
86'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Масуаку Артур получает желтую карточку.
85'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Антонио Майкл бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
84'
Дэнн Скотт получает желтую карточку.
84'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
83'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм в офсайде
83'
83'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
83'
82'
Миливоевич Лука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
82'
82'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает подножку. Огбонна Анджело заработал фол.
81'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
81'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает навес
80'
80'
После штрафного удара,который нанес Кабай Йоан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
78'
Заха Уилфрид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Фонте Жозе получил травму и заменен. Райс Деклан выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Фонте Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Фонте Жозе заработал фол.
71'
71'
71'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Фосу-Менса Тимоти заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
70'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
69'
Огбонна Анджело выбил мяч на угловой.
69'
67'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
66'
Эрнандес Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Эрнандес Хавьер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
64'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
63'
Антонио Майкл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
63'
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас. Это Антонио Майкл заработал фол.
62'
Тактическая замена. Сабалета Пабло уходит с поля и его заменяет Антонио Майкл
61'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас в офсайде
61'
Айю Андре из команды Вест Хэм делает подножку. Шлупп Джеффри заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
60'
60'
Тактическая замена. Уорд Джоэл уходит с поля и его заменяет Сако Бакари
59'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
59'
59'
58'
Айю Андре из команды Вест Хэм делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
58'
Сперони Хулиан вышел из ворот и забрал мяч.
57'
57'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает подножку. Масуаку Артур заработал фол.
56'
56'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает навес
56'
56'
55'
Заха Уилфрид имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
55'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
54'
Фонте Жозе из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
54'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
54'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
53'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает подножку. Масуаку Артур заработал фол.
52'
Кабай Йоан пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
50'
Г О О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает пенальти
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
ПЕНАЛЬТИ! – Огбонна Анджело фолит в штрафной площади. Таунсенд Андрос пострадал
49'
49'
48'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
48'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
46'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
50'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
50'
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
49'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Томкинс Джеймс атакует сзади соперника. Айю Андре пострадал.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Крессуэлл Арон наказан за толчок Миливоевич Лука
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Айю Андре на финте ушёл от оппонента.
43'
Миливоевич Лука ошибается в защите.
43'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает подножку. Фосу-Менса Тимоти заработал фол.
42'
42'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
41'
Фосу-Менса Тимоти возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
40'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
40'
40'
Фосу-Менса Тимоти получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Фосу-Менса Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Сабалета Пабло получает желтую карточку.
38'
Сабалета Пабло совершает грубый фол. Фосу-Менса Тимоти был жертвой
37'
37'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Огбонна Анджело
36'
36'
Шлупп Джеффри имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
36'
Томкинс Джеймс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
36'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
36'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
36'
35'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Фонте Жозе из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
34'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
34'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
31'
Крессуэлл Арон сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
28'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает навес
28'
Айю Андре наказан за толчок Томкинс Джеймс
27'
26'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает подножку. Кабай Йоан заработал фол.
24'
Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас делает навес
24'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Миливоевич Лука.
23'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
22'
20'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
19'
16'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Фернандес Эдимилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
11'
Ван Анхольт Патрик получил травму и заменен. Фосу-Менса Тимоти выходит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
8'
8'
7'
6'
6'
6'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм делает навес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Дэнн Скотт пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Кристал Пэлас
35.9% (61)
Ничья:
36.5% (62)
Вест Хэм
27.6% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.2% (53)
2:1 Кристал Пэлас:
17.1% (29)
1:2 Вест Хэм:
14.1% (24)
1:0 Кристал Пэлас:
12.4% (21)
0:1 Вест Хэм:
8.2% (14)
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