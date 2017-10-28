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Стадион:
Кристал Пэлас
2:2
Конец матча
Вест Хэм
0'
0:1
31' Гол
Эрнандес Хавьер
38' Желтая карточка
Сабалета Пабло
0:2
43' Гол
Айю Андре
1:2
50' Пенальти
Миливоевич Лука
84' Желтая карточка
Дэнн Скотт
85' Желтая карточка
Масуаку Артур
2:2
90' Гол
Заха Уилфрид
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
97'
Лофтус-Чик Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
97'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Заха Уилфрид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
97'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
96'
Сперони Хулиан вышел из ворот и забрал мяч.

96'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
96'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Лофтус-Чик Рубен на финте ушёл от оппонента.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
95'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
94'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
92'
Заха Уилфрид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
92'
Ноубл Марк выбил мяч на угловой.
91'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
91'
Сако Бакари имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Томкинс Джеймс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
91'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
90'
Харт Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
89'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает подножку. Кабай Йоан заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
88'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
87'
Антонио Майкл на финте ушёл от оппонента.
87'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
87'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
87'
Лофтус-Чик Рубен на финте ушёл от оппонента.
86'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Масуаку Артур получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Антонио Майкл бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Желтая карточка
84'
Дэнн Скотт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
Офсайд
83'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм в офсайде
83'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
83'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
82'
Миливоевич Лука бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
82'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
82'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
81'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает подножку. Огбонна Анджело заработал фол.
Офсайд
81'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
81'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает навес
80'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
После штрафного удара,который нанес Кабай Йоан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
79'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
78'
Заха Уилфрид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
77'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Фонте Жозе получил травму и заменен. Райс Деклан выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
75'
Фонте Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Фонте Жозе заработал фол.
71'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Фосу-Менса Тимоти заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
70'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
69'
Огбонна Анджело выбил мяч на угловой.
69'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
67'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
66'
Эрнандес Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
65'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Эрнандес Хавьер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
64'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Антонио Майкл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас. Это Антонио Майкл заработал фол.
62'
Тактическая замена. Сабалета Пабло уходит с поля и его заменяет Антонио Майкл
Офсайд
61'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас в офсайде
Фол, нарушение
61'
Айю Андре из команды Вест Хэм делает подножку. Шлупп Джеффри заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес
60'
Тактическая замена. Уорд Джоэл уходит с поля и его заменяет Сако Бакари
Фол, нарушение
59'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
59'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
Фол, нарушение
58'
Айю Андре из команды Вест Хэм делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
58'
Сперони Хулиан вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает подножку. Масуаку Артур заработал фол.
56'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает навес
56'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
55'
Заха Уилфрид имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
55'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
54'
Фонте Жозе из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
54'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает подножку. Масуаку Артур заработал фол.
52'
Кабай Йоан пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
Описание гола
50'
Г О О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает пенальти
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
50'
ПЕНАЛЬТИ! – Огбонна Анджело фолит в штрафной площади. Таунсенд Андрос пострадал
49'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
48'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
48'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
47'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
46'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
50'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
Угловой
50'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
49'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес
Травма, повреждение
48'
Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
47'
Томкинс Джеймс атакует сзади соперника. Айю Андре пострадал.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Крессуэлл Арон наказан за толчок Миливоевич Лука
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Описание гола
43'
ГОООООЛ - Айю Андре из команды Вест Хэм забивает из-за штрафной площади
43'
Айю Андре на финте ушёл от оппонента.
43'
Айю Андре из команды Вест Хэм устремляется вперед с мячом.
43'
Миливоевич Лука ошибается в защите.
Фол, нарушение
43'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает подножку. Фосу-Менса Тимоти заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
42'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
Травма, повреждение
41'
Фосу-Менса Тимоти возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
40'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
40'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
40'
Фосу-Менса Тимоти получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Фосу-Менса Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
38'
Сабалета Пабло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Сабалета Пабло совершает грубый фол. Фосу-Менса Тимоти был жертвой
37'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Огбонна Анджело
Угловой
36'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
36'
Шлупп Джеффри имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
36'
Томкинс Джеймс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
36'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
36'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
Угловой
36'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
35'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
Угловой
35'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Фонте Жозе из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
Угловой
34'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
34'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
33'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
31'
Крессуэлл Арон сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
31'
Айю Андре из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
28'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
28'
Айю Андре наказан за толчок Томкинс Джеймс
27'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
Фол, нарушение
26'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает подножку. Кабай Йоан заработал фол.
24'
Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
24'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Миливоевич Лука.
23'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
22'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
16'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Фернандес Эдимилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
12'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
11'
Ван Анхольт Патрик получил травму и заменен. Фосу-Менса Тимоти выходит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
10'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
8'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
7'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
6'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм делает навес
6'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Дэнн Скотт пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
3'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Кристал Пэлас
35.9% (61)
Ничья:
36.5% (62)
Вест Хэм
27.6% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.2% (53)
Кристал Пэлас:
17.1% (29)
Вест Хэм:
14.1% (24)
Кристал Пэлас:
12.4% (21)
Вест Хэм:
8.2% (14)
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