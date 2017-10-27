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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 15 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
61.7% (71)
Ничья:
29.6% (34)
Тоттенхэм
8.7% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
36.5% (42)
Ничья:
22.6% (26)
Манчестер Юнайтед:
13.9% (16)
Ничья:
6.1% (7)
Тоттенхэм:
6.1% (7)
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