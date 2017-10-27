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Стадион: Олд Траффорд
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Состав команд
18
Янг
Эшли
21
Эррера
Андер
15
Дайер
Эрик
29
Уинкс
Гарри
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
Манчестер Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Де Хеа Давид Вратарь
- 25 Валенсия Антонио Защитник
- 4 Джонс Фил Защитник
- 12 Смоллинг Крис Защитник
- 18 Янг Эшли Защитник
- 31 Матич Неманья Полузащитник
- 21 Эррера Андер Полузащитник
- 19 Рэшфорд Маркус Полузащитник
- 22 Мхитарян Генрих Полузащитник
- 14 Лингард Джесси Полузащитник
- 9 Лукаку Ромелу Нападающий
- Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Ибрагимович Златан Травмирован
- Феллайни Маруан Травмирован
- Кэррик Майкл Травмирован
- Погба Поль Травмирован
Тоттенхэм 3-4-3
- Основной состав
- 1 Льорис Уго Вратарь
- 4 Алдервейрельд Тоби Защитник
- 6 Санчес Давинсон Защитник
- 5 Вертонген Ян Защитник
- 2 Триппьер Киран Полузащитник
- 15 Дайер Эрик Полузащитник
- 29 Уинкс Гарри Полузащитник
- 33 Дэвис Бен Полузащитник
- 23 Эриксен Кристиан Нападающий
- 7 Сон Хын-Мин Нападающий
- 20 Алли Деле Нападающий
- Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Ваньяма Виктор Травмирован
- Кейн Гарри Травмирован
- Ламела Эрик Травмирован
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Бёртон КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 02.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Сампдория ТМК
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Тоттенхэм 1:0 Барнсли КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 13.08.2017 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 26.05.2017 Китчи 1:4 Тоттенхэм ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 10.04.2016 Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.08.2015 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.03.2015 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.12.2014 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 01.01.2014 Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.12.2013 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 20.01.2013 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.09.2012 Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.03.2012 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 22.08.2011 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.01.2011 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.10.2010 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.04.2010 Манчестер Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.12.2009 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм Кубок Carling
- 12.09.2009 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 25.04.2009 Манчестер Юнайтед 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.03.2009 Манчестер Юнайтед 0:0 Тоттенхэм Кубок Carling
- 24.01.2009 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|32 - 4
|25
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 4
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 16
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|15.
|Суонси
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|2 - 19
|3
-
До начала матча осталось 15 часов 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
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Кейн пропустит матч с "МЮ" — 13:01
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
61.7% (71)
Ничья:
29.6% (34)
Тоттенхэм
8.7% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Юнайтед:
36.5% (42)
1:1 Ничья:
22.6% (26)
1:0 Манчестер Юнайтед:
13.9% (16)
2:2 Ничья:
6.1% (7)
1:2 Тоттенхэм:
6.1% (7)
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