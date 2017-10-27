- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эмирейтс
Состав команд
33
Чех
Петр
29
Джака
Гранит
11
Озил
Месут
17
Клукас
Сэм
26
Нотон
Кайл
14
Кэрролл
Том
18
Айю
Джордан
Арсенал 3-4-2-1
- Основной состав
- 33 Чех Петр Вратарь
- 6 Косельни Лоран Защитник
- 4 Мертезакер Пер Защитник
- 18 Монреаль Начо Защитник
- 24 Бельерин Эктор Полузащитник
- 8 Ремзи Аарон Полузащитник
- 29 Джака Гранит Полузащитник
- 31 Колашинац Сеад Полузащитник
- 11 Озил Месут Полузащитник
- 7 Санчес Алексис Полузащитник
- 9 Ляказетт Александр Нападающий
- Главный тренер: Венгер Арсен
- Травмы и дисквалификации
- Касорла Санти Травмирован
- Мустафи Шкодран Травмирован
- Уэлбек Данни Травмирован
- Оспина Давид Травмирован
Суонси 5-3-1-1
- Основной состав
- 1 Фабьянски Лукаш Вратарь
- 17 Клукас Сэм Защитник
- 6 Моусон Алфи Защитник
- 33 Фернандес Федерико Защитник
- 5 Ван дер Хорн Майк Защитник
- 26 Нотон Кайл Защитник
- 14 Кэрролл Том Полузащитник
- 4 Ки Сон-Ён Полузащитник
- 8 Фер Лерой Полузащитник
- 18 Айю Джордан Полузащитник
- 10 Абрахам Тэмми Нападающий
- Главный тренер: Клемент Пол
- Травмы и дисквалификации
- Бартли Кайл Травмирован
- Ольссон Мартин Травмирован
- Саншеш Ренату Травмирован
- Бони Вильфрид Травмирован
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 28.09.2017 БАТЭ 2:4 Арсенал ЛЕ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Арсенал 1:0 Донкастер КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 14.09.2017 Арсенал 3:1 Кёльн ЛЕ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал ПЛ
- 19.08.2017 Сток Сити 1:0 Арсенал ПЛ
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
Суонси (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 19.09.2017 Рединг 0:2 Суонси КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Милтон Кинс Донс 1:4 Суонси КЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 12.08.2017 Саутгемптон 0:0 Суонси ПЛ
- 05.08.2017 Суонси 4:0 Сампдория ТМК
- 29.07.2017 Бирмингем 0:2 Суонси ТМК
- 23.07.2017 Каролина Раилхавкс 0:0 Суонси ТМК
- 20.07.2017 Ричмонд Кикерс 1:2 Суонси ТМК
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 12.07.2017 Барнет 1:0 Суонси ТМК
- 21.05.2017 Суонси 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.05.2017 Сандерленд 0:2 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Суонси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал Премьер-лига
- 15.10.2016 Арсенал 3:2 Суонси Премьер-лига
- 02.03.2016 Арсенал 1:2 Суонси Премьер-лига
- 31.10.2015 Суонси 0:3 Арсенал Премьер-лига
- 11.05.2015 Арсенал 0:1 Суонси Премьер-лига
- 09.11.2014 Суонси 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 25.03.2014 Арсенал 2:2 Суонси Премьер-лига
- 28.09.2013 Суонси 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.03.2013 Суонси 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.01.2013 Арсенал 1:0 Суонси Кубок
- 06.01.2013 Суонси 2:2 Арсенал Кубок
- 01.12.2012 Арсенал 0:2 Суонси Премьер-лига
- 15.01.2012 Суонси 3:2 Арсенал Премьер-лига
- 10.09.2011 Арсенал 1:0 Суонси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|32 - 4
|25
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 4
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 16
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|15.
|Суонси
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|2 - 19
|3
-
До начала матча осталось 17 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Суонси, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Суонси, который состоится 28.10.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Арсенал - Суонси
Арсенал
99.1% (105)
Ничья:
0% (0)
Суонси
0.9% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
61.3% (65)
2:1 Арсенал:
17.9% (19)
3:1 Арсенал:
9.4% (10)
3:0 Арсенал:
5.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация